20 примеров рекламы, которая показывает мир под необычным углом

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Ежегодно на рекламу тратятся миллионы долларов, и с каждым разом агентствам все сложнее оригинально описывать товары. Но есть маркетологи, которые вдохновляются буквально всем, что их окружает: они представляют, как товары пишут вам СМС, разминают пальцы, помогают найти потерянную иголку. Мало того, они многое показывают по-новому, например выдачу поисковиков и даже драгоценности.

Мы в AdMe.ru вдохновлены нескончаемым потоком фантазии рекламщиков и демонстрируем вам неординарные находки из этой сферы.

В XXI веке действие стереотипов начинается с выдачи поисковых систем

Компания Offset создала рекламные плакаты, которые как бы показывают результат выдачи «поисковика без стереотипов» на определенный запрос, будь то «мытье посуды» или «бег».

IKEA доказывает, что нет смысла покупать дороже

На Fox Movies появились фильмы без рекламы. А рассказано об этом в журналах с помощью вырванных рекламных листов, которые разделяют кадр из фильма пополам

Компания Lego такой рекламой подтверждает, что их продукция удовлетворит любое воображение

Vanish показал в деле свой отбеливатель для белья, сделав белую одежду невидимой

Телефон Huawei P30 может делиться зарядкой с другими телефонами. Компания прорекламировала это с помощью трогательных фото матерей, которые кормят детей

Burger King поджарил бургеры на высоте 38 м с помощью вертолета

Каждый год в день летнего солнцестояния в Норвегии зажигают самый большой костер в мире, чем и воспользовалась компания, устроив зрелищный PR-ход.

Реклама системы обнаружения крупных животных от Volvo XC60

Освежитель дыхания Listerine: никто не захочет вас слушать, если у вас плохо пахнет изо рта

Реклама краски, которая отталкивает воду и загрязнения с разных поверхностей, в том числе с тканей

Постер ко Всемирному дню без табака

Зона для некурящих.

Компания Denver Water призывает экономить воду. Надпись на скамейке гласит: «Используйте только то, что вам нужно»

Реклама онлайн-приложения, которое позволяет отметить выбоины на дороге

Говорящее фото от турагентства для тех, кто мечтает об отпуске

Реклама фильтров для воды Unilever PUREIT

Магазин оптики Caroni доказывает, что поможет увидеть даже самые мелкие вещи

Пластилин от Faber Castell сделает ваши пальцы очень сильными

Реклама водонепроницаемых часов Everlast

Joyeria Aurus выпустила линейку украшений, в которые вместо драгоценных камней вставлены таблетки

За изделие нужно платить не сразу, а частями. Деньги идут на то, чтобы помогать людям оплачивать лекарства, на которые у них нет средств. За это кольцо, например, покупатель должен отдавать по $ 45 000 в месяц.

IKEA в своей рекламе предположила, какие СМС могли бы писать вам вещи из вашего дома

А как бы вы прорекламировали привычные вещи, если бы вас попросили сделать это как можно менее банально?