20 примеров рекламы, которая влюбляет в себя с первого взгляда

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Реклама уже давно не просто рассказ о каком-либо товаре или услуге. Недаром «Ночь пожирателей рекламы» — киношоу, состоящее из показа небольших роликов, — собирает все больше поклонников по всему миру. И хоть мы не раз писали на данную тематику, маркетологи не перестают нас радовать очередными примерами своей неуемной фантазии и креатива.

Мы в AdMe.ru могли что-то пропустить, так что присылайте нам свои примеры.

Рекламный щит кухонных ножей Iceline, который спустя месяц проржавел — на нем появились очертания ножа

Бумажные полотенца Premier отлично впитывают жидкость

Реклама оптики Gweleo: «Если очки нужны прямо сейчас»

Корректирующая жидкость BIC: «Сделай правильно!»

И снова реклама корректора, но фирмы Papermate

Строительная компания Norton: «Судьба вашей съемной квартиры не в ваших руках»

Фотобанк Diomedia совместно с National Geographic: «Существует много ужасных фотографий животных. Здесь только лучшие»

Энергетическая компания Enova: «Познакомьтесь с солнечной энергией, и вы влюбитесь в свой счет за электроэнергию»

Lego: «Так рождается творец»

Производитель мебели Colineal: «Любимое удобное кресло в конце рабочего дня может творить чудеса»

Спортивный интернет-магазина Evdefitness: «Самый экономичный, веселый и быстрый способ оставаться в форме не выходя из дома»

Креатив от службы доставки вин

«В случае аварии несите сыр и крекеры. Много сыра и крекеров».

Корм Purina ProPlan: «Для собак-профессионалов!»

Модный мужской журнал Garage: «Это заложено природой»

«Самка». «Самец».

Игрушки Playskool от Hasbro отмечают 60 лет: «Самая крепкая пара в мире»

Страховая компания AXA знает, как сохранить ваши произведения искусства

Карандаши Staedtler: «С чего все начинается»

Тренажерный зал Kor Crossfit: «А что заставляет двигаться вас?»

Renault предупреждает: «Они одинаковы, пока один не устроит проблемы. Всегда выбирайте оригинальные запчасти»

Nescafe: «Мгновенный эспрессо!»