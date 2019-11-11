20 примеров рекламы, которая влюбляет в себя с первого взгляда
Реклама уже давно не просто рассказ о каком-либо товаре или услуге. Недаром «Ночь пожирателей рекламы» — киношоу, состоящее из показа небольших роликов, — собирает все больше поклонников по всему миру. И хоть мы не раз писали на данную тематику, маркетологи не перестают нас радовать очередными примерами своей неуемной фантазии и креатива.
Мы в AdMe.ru могли что-то пропустить, так что присылайте нам свои примеры.
Рекламный щит кухонных ножей Iceline, который спустя месяц проржавел — на нем появились очертания ножа
Бумажные полотенца Premier отлично впитывают жидкость
Реклама оптики Gweleo: «Если очки нужны прямо сейчас»
Корректирующая жидкость BIC: «Сделай правильно!»
И снова реклама корректора, но фирмы Papermate
Строительная компания Norton: «Судьба вашей съемной квартиры не в ваших руках»
Фотобанк Diomedia совместно с National Geographic: «Существует много ужасных фотографий животных. Здесь только лучшие»
Энергетическая компания Enova: «Познакомьтесь с солнечной энергией, и вы влюбитесь в свой счет за электроэнергию»
Lego: «Так рождается творец»
Производитель мебели Colineal: «Любимое удобное кресло в конце рабочего дня может творить чудеса»
Спортивный интернет-магазина Evdefitness: «Самый экономичный, веселый и быстрый способ оставаться в форме не выходя из дома»
Креатив от службы доставки вин
«В случае аварии несите сыр и крекеры. Много сыра и крекеров».
Корм Purina ProPlan: «Для собак-профессионалов!»
Модный мужской журнал Garage: «Это заложено природой»
«Самка». «Самец».
Игрушки Playskool от Hasbro отмечают 60 лет: «Самая крепкая пара в мире»
Страховая компания AXA знает, как сохранить ваши произведения искусства
Карандаши Staedtler: «С чего все начинается»
Тренажерный зал Kor Crossfit: «А что заставляет двигаться вас?»
Renault предупреждает: «Они одинаковы, пока один не устроит проблемы. Всегда выбирайте оригинальные запчасти»
Nescafe: «Мгновенный эспрессо!»
А чей креатив порадовал вас больше всего?