20 крутых реклам, создатели которых будто прочитали наши мысли

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В наше время качественная, остроумная реклама вполне может тянуть на настоящий шедевр. При этом совершенно неважно, какой товар нам пытаются продать. AdMe.ru собрал 20 шикарных реклам, которые ухватили саму суть проблемы. Яркие и оригинальные, они сразу цепляют взгляд и заставляют задуматься о покупке. Вот он, двигатель торговли в действии!

С такими шумоподавляющими наушниками скандалы вам больше нипочем

Самая сочная фруктовая жвачка

Эти кроссовки раскроют в вас настоящего атлета

Таблетки для улучшения пищеварения помогут избежать неприятных встреч в желудке

Так изображен городской таксофон в рекламе антибактериального геля для рук

Суперклей поможет им воссоединиться

Кофе и Wi-Fi — идеальное сочетание для посиделок в кафе

Соберите сами из этих букв название компании. Это совсем несложно

Путешествие начинается с поворота ключа

McDonald’s сообщает: все только натуральное

Настолько мягкий хлеб, что из него получились бы чудесные тапочки

У этих бутылок настолько толстые стенки, что запах еды из холодильника никогда не доберется до вашей воды

Собака, которую невкусно кормят, всегда будет стараться вам досадить

Этот пластырь подойдет даже Халку

Начните заниматься йогой, пока ваш позвоночник не восстал против вас

Похмелье — вещь очень опасная. Лучше сразу примите таблетку, пока котенок не пострадал

С ниткой для чистки зубов семечки в киви больше не страшны

У мужчин есть свои причины, чтобы использовать средство против морщин

Так выглядит мыло в ванной у женщины, которая использует правильное средство для эпиляции

Общение становится приятнее с M&M’s

Аккумуляторы, которые служат неприлично долго

Пожалуй, самая оригинальная реклама контрацептивов