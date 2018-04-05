20 маркетологов, у которых из святого только юмор

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Простая реклама превращается в настоящее искусство, когда за нее принимаются мастера своего дела. Они готовы пойти даже на самые запрещенные приемы — и все ради внимания покупателей.

AdMe.ru предлагает взглянуть на настоящие шедевры маркетологов и посмеяться вместе. А вы сталкивались с подобным креативом?

1. Осторожно: эта реклама способна задеть чувства истинных болельщиков

2. И здесь он поспел, подлец!

3. Незаменимое средство в вашей ванной

«6 в 1: очистит левую руку, правую руку, левую ногу, правую ногу, тело и лицо».

4. «Вот такие флаеры я бы у метро брал»

5. «Купил мороженку, а там...»

6. Неплохое предложение

7. Как должна выглядеть грамотная реклама адвокатской конторы

«Кто говорит, что счастье нельзя купить, тот никогда не платил за развод».

8. Финансовый гений и просто хороший мальчик ждет вас

«Встречайте нашего советника по ипотечным вопросам».

9. Креативность 100-го уровня

«Они сказали мне сделать вывеску».

10. Ну и как не зайти после этого?

«ГОЛЫЕ факты заключаются в том, что БАРМЕНШИ только для того и ФЛИРТУЮТ С ТОБОЙ, чтобы получить побольше чаевых».

11. Дайте два!

«Заходи и попробуй самый отвратительный кофе по мнению какой-то тетки с TripAdvisor».

12. Даже автомойку можно назвать гениально

13. Вот такая инструкция прилагалась к новому дивану

14. Очень неприятно, когда садятся батарейки

15. Посоветовали парикмахерскую, чтобы подстригли норм

16. В этой кофейне размер стаканчика зависит от того, сколько спал покупатель

«S — спал 8-10 часов, M — спал 5-7 часов, L — спал 0-4 часов, XXL — что значит спать?!»

17. Безусловно, лучший магазин разливных напитков в городе

18. Для любимой печени?

19. Суперакция, перед которой невозможно устоять

«Спецпредложение: закажи любые 2 пиццы и заплати за обе».

20. Вот она, битва барбершопов

«Классно подстрижем за $ 7,99». «Мы исправляем стрижки за $ 7,99».