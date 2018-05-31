20+ примеров гениального маркетинга, бьющего точно в цель
Чем больше рекламы нас окружает, тем сложнее ей привлечь внимание. Поэтому маркетологам приходится быть гениально изворотливыми, чтобы создать нечто такое, что запомнится и будет приносить пользу и прибыль.
AdMe.ru собрал лучшие примеры рекламы, у создателей которой была не только гениальная идея, но и отменное чувство юмора.
Такую вот рекламу владелец обнаружил... ПОД лобовым стеклом своего автомобиля
Аппетитные буклеты
Реклама средства для борьбы с паразитами
«Термиты едят 24 часа в день».
Обманщики повсюду
«Бесплатное пиво, бармены топлес и лживая реклама».
Реклама пива в метро
Гастрономический оркестр «Виртуозы шавермы»
Маркетинг с чувством юмора
Реклама от темной стороны силы
«Я не буду твоим отцом».
В Harley-Davidson идут навстречу клиентам
«За дополнительные $ 4,95 мы предоставим вам чек на ту сумму, которую вы озвучили супруге».
Реклама работ по перевоспитанию
Актуальная реклама тут как тут
«Нужна помощь в контроле диабета?»
Взаимопонимание с продавцом достигнуто
С такими и акулу можно ловить
Хороший способ поддержать здоровье
«Здоровье начинается здесь».
Когда продавцы разбираются в мемах
«Холодные как мое сердце».
Выгодный обмен
Работников явно вдохновила цена на кружки
Для занятий спортом с фруктами
«Органические бумеранги».
Когда очень хочешь, чтобы посетитель остался на сайте
Когда вопрос становится ребром
«Что из этого вы хотите купить?»
Оригинальность — залог успешного маркетинга
«Цыплята без костей».
Что, неужели тот самый неземной вкус?
В одном из спортзалов Питера
Скидка на самое необходимое зимой
«Мешок носов для снеговиков».
Простите, ваш товар не найден
Капитан Америка против Железного Человека
А какая реклама больше всего понравилась вам?
Фото на превью kuchka70/pikabu