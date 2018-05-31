20+ примеров гениального маркетинга, бьющего точно в цель

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Чем больше рекламы нас окружает, тем сложнее ей привлечь внимание. Поэтому маркетологам приходится быть гениально изворотливыми, чтобы создать нечто такое, что запомнится и будет приносить пользу и прибыль.

AdMe.ru собрал лучшие примеры рекламы, у создателей которой была не только гениальная идея, но и отменное чувство юмора.

Такую вот рекламу владелец обнаружил... ПОД лобовым стеклом своего автомобиля

Аппетитные буклеты

Реклама средства для борьбы с паразитами

«Термиты едят 24 часа в день».

Обманщики повсюду

«Бесплатное пиво, бармены топлес и лживая реклама».

Реклама пива в метро

Гастрономический оркестр «Виртуозы шавермы»

Маркетинг с чувством юмора

Реклама от темной стороны силы

«Я не буду твоим отцом».

В Harley-Davidson идут навстречу клиентам

«За дополнительные $ 4,95 мы предоставим вам чек на ту сумму, которую вы озвучили супруге».

Реклама работ по перевоспитанию

Актуальная реклама тут как тут

«Нужна помощь в контроле диабета?»

Взаимопонимание с продавцом достигнуто

С такими и акулу можно ловить

Хороший способ поддержать здоровье

«Здоровье начинается здесь».

Когда продавцы разбираются в мемах

«Холодные как мое сердце».

Выгодный обмен

Работников явно вдохновила цена на кружки

Для занятий спортом с фруктами

«Органические бумеранги».

Когда очень хочешь, чтобы посетитель остался на сайте

Когда вопрос становится ребром

«Что из этого вы хотите купить?»

Оригинальность — залог успешного маркетинга

«Цыплята без костей».

Что, неужели тот самый неземной вкус?

В одном из спортзалов Питера

Скидка на самое необходимое зимой

«Мешок носов для снеговиков».

Простите, ваш товар не найден

Капитан Америка против Железного Человека

А какая реклама больше всего понравилась вам?