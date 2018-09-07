20 крутых рекламных кампаний, которые доказывают, что маркетологи — безбашенный народ
Время не стоит на месте. Современным компаниям приходится изощряться, чтобы удивить покупателей и привлечь их внимание. Так появляются гигантские инсталляции, интерактивные билборды и другие потрясающие идеи на грани гениальности и безумия. А в качестве бонуса в конце статьи мы припрятали для вас кое-что не совсем законное.
AdMe.ru собрал примеры крутой рекламы, которые доказывают, что маркетологи — это самые креативные и безбашенные люди.
Халк остановил движение трамваев в Блэкпуле
Бренд Yota запустил минималистичную рекламу
Приют для животных предложил сыграть с виртуальным псом на вокзале
Coca-Cola установила гигантский билборд, наполненный газировкой и оснащенный мощным насосом для дегустации Coke Zero с шестью кранами
Bugatti собрали из миллиона деталей Lego — и на ней можно ездить (даже мотор игрушечный)
Вагон в метро переоборудовали в стиле Человека-паука
Молочный бренд предлагает онлайн-экскурсию для всех желающих
Ледовая инсталляция прорекламировала новый американский сериал
В честь 25-летия фильма «Парк юрского периода» в Лондоне поставили статую Джеффа Голдблюма
Производитель снеков развеселил покупателей интерактивным постером, призывая показать буквы с помощью своего тела
Coca-Cola создала динамический 3D-билборд, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Автобусная остановка с запахом еды рекламирует кулинарную книгу
Пассажиров задержанных рейсов накормили батончиками KitKat в аэропорту Сан-Паулу
Остроумная реклама строительства гаражей
«Здесь все они начинали свой бизнес.
Это лишнее подтверждение тому, что тебе нужен дом с гаражом.
У тебя его нет?
Я могу помочь! Позвони мне!»
Настоящие вещи (в том числе и телевизор) повесили на билборд
Французский дом высокой моды Balmain рекламирует новую коллекцию с помощью трех виртуальных моделей
Креативное агентство Red Pepper запустило литературный таксофон, в котором классики отвечали на вопросы горожан. Механизм ответов аналогичен классическим книжным гаданиям
Компания Audi установила 4-тонный ледяной логотип и предлагала скидку, пока он не растает
Бренд Pizza Hut выпустил кроссовки, которые умеют заказывать пиццу
Реклама разницы в разрешении экрана наглядно
Бонус: для рекламы караоке-баттла концертное агентство дополнило вывески и дорожные знаки, чтобы получились строчки из песен
За свой креатив авторов привлекли к административной ответственности. Зато это здорово повеселило жителей города.
Какая рекламная кампания удивила вас больше всего?
Фото на превью hello_unity / twitter