20 крутых рекламных кампаний, которые доказывают, что маркетологи — безбашенный народ

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Время не стоит на месте. Современным компаниям приходится изощряться, чтобы удивить покупателей и привлечь их внимание. Так появляются гигантские инсталляции, интерактивные билборды и другие потрясающие идеи на грани гениальности и безумия. А в качестве бонуса в конце статьи мы припрятали для вас кое-что не совсем законное.

AdMe.ru собрал примеры крутой рекламы, которые доказывают, что маркетологи — это самые креативные и безбашенные люди.

Халк остановил движение трамваев в Блэкпуле

Бренд Yota запустил минималистичную рекламу

Приют для животных предложил сыграть с виртуальным псом на вокзале

Coca-Cola установила гигантский билборд, наполненный газировкой и оснащенный мощным насосом для дегустации Coke Zero с шестью кранами

Bugatti собрали из миллиона деталей Lego — и на ней можно ездить (даже мотор игрушечный)

Вагон в метро переоборудовали в стиле Человека-паука

Молочный бренд предлагает онлайн-экскурсию для всех желающих

Ледовая инсталляция прорекламировала новый американский сериал

В честь 25-летия фильма «Парк юрского периода» в Лондоне поставили статую Джеффа Голдблюма

Производитель снеков развеселил покупателей интерактивным постером, призывая показать буквы с помощью своего тела

Coca-Cola создала динамический 3D-билборд, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Автобусная остановка с запахом еды рекламирует кулинарную книгу

Пассажиров задержанных рейсов накормили батончиками KitKat в аэропорту Сан-Паулу

Остроумная реклама строительства гаражей

«Здесь все они начинали свой бизнес. Это лишнее подтверждение тому, что тебе нужен дом с гаражом. У тебя его нет? Я могу помочь! Позвони мне!»

Настоящие вещи (в том числе и телевизор) повесили на билборд

Французский дом высокой моды Balmain рекламирует новую коллекцию с помощью трех виртуальных моделей

Креативное агентство Red Pepper запустило литературный таксофон, в котором классики отвечали на вопросы горожан. Механизм ответов аналогичен классическим книжным гаданиям

Компания Audi установила 4-тонный ледяной логотип и предлагала скидку, пока он не растает

Бренд Pizza Hut выпустил кроссовки, которые умеют заказывать пиццу

Реклама разницы в разрешении экрана наглядно

Бонус: для рекламы караоке-баттла концертное агентство дополнило вывески и дорожные знаки, чтобы получились строчки из песен

За свой креатив авторов привлекли к административной ответственности. Зато это здорово повеселило жителей города.

Какая рекламная кампания удивила вас больше всего?