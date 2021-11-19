20+ известных брендов, названия которых мы по привычке произносим с ошибкой

Ежедневно мы сталкиваемся с десятками, если не сотнями иноязычных слов, и ощутимая их часть — это названия разных брендов: одежда, обувь, косметика, продукты. Многие из этих слов мы слышали в телевизионной рекламе и прекрасно знаем, как их произносить. Но не все бренды рекламируются на ТВ. Есть много известных названий, которые мы постоянно видим в магазинах, их логотипы нам хорошо знакомы, но как их правильно прочитать, мы не знаем.

AdMe.ru спешит это исправить. Мы составили список названий известных брендов, которые многие произносят неверно, и хотим рассказать, как и почему говорить правильно.

Birkenstock

Обувной бренд назван в честь германского сапожника Иоганна Адама Биркенштока. Его фамилия по правилам фонетики немецкого языка читается именно так. Говорить «биркенстоки» неверно.

Cacharel

Бренд одежды прет-а-порте получил название в честь одного из видов утки. Слово «кашарель» c камаргского диалекта французского языка переводится как «чирок-трескунок». Сочетание «ch» читается во французском языке как «ш», поэтому называть бренд «какарель» неправильно.

Carl Zeiss

Хотя мы привыкли называть оптику «цейссовской», правильнее было бы говорить «цайссовская», потому что в немецком дифтонг «ei» читается как «ай».

Carrefour

Carrefour переводится с французского как «перекресток». Это сеть супермаркетов, которые путешественники наверняка встречали в Европе, но бренд — французский, следовательно, по правилам французского языка нужно говорить «Карфу́р».

Converse

Можно подумать, что название бренда следует произносить так же, как английское слово converse («общение») — это кажется логичным. Тем не менее правильно говорить «ко́нверс» — с ударением на первый слог.

Datsun

В российском представительстве компании сказали, что произносить название бренда как «дацун» неверно. Нужно обязательно выделять 2 части в названии — «дат» и «сун», то есть «датсун». Изначально компания называлась DAT — это акроним фамилий троих ее основателей. Позже они добавили к нему слово son (сын), которое позже заменили на sun (солнце).

De’Longhi

Делонги — это фамилия основателей компании, семьи Делонги. Так как они итальянцы, слово произносится со звуком «г», а не «ж».

Desigual

Название барселонского бренда можно перевести с испанского как «неординарный». По правилам испанского языка оно читается «десигвал», а каталанского — «дезигвал» (но никак не «десигуаль», как многие говорят).

Dr. Oetker

В следующий раз, когда вы возьмете в магазине дрожжи или сахарную пудру этой марки, вы сможете мысленно правильно прочитать надпись на пакетике: «Доктор Эткер», именно так звали основателя компании — доктор Август Эткер, а никакой не Оеткер.

Häagen-Dazs

Многие обожают это мороженое, но не могут произнести его название, и это немудрено: основатели, польские эмигранты, выдумали название бренда, чтобы оно походило на датское, потому что в Америке у Дании был хороший имидж, она ассоциировалась с производством молока. Но на самом деле это просто абракадабра, и сами датчане не смогли бы прочитать правильно эти 2 слова хотя бы потому, что в датском отсутствует умлаут. В Америки прижилась транскрипция «хагендэс», а в Великобритании — «хагендаз». Выбирайте, что вам больше нравится.

Hubba Bubba

Название жевательной резинки произошло от сленга американских солдат, которые выражали одобрение выражением «Hubba Hubba» (хабба хабба). Следовательно, «хубба бубба» говорить неверно. Если не верите — посмотрите старую англоязычную рекламу этой жвачки.

Lavazza

Компанию по производству кофе в 1895 году основал Луиджи Лавацца — именно так произносится его фамилия на итальянском языке, а следовательно, и название бренда.

Le Petit Marseillais

По правилам французского языка название этого производителя шампуней и геля для душа читается так: «Лё пёти марсейе».

Lumene

Мы привыкли произносить название этого косметического бренда на французский манер «люмене́» — с ударением на последний слог. Но Lumene — финская компания, и хотя название происходит от латинского слово lumen — свет, финны произносят этот бренд как «лу́мене».

Oreo

Как только ни коверкают простое название этого печенья. Мы слышали варианты «орéо» и «ореó». Но правильный только один: «óрео».

Paul Frank

Иногда этот бренд принимают за французский и произносят его «Поль Франк», но это неправильно. Компанию основал американец, дизайнер Пол Фрэнк, и именно так нужно читать это название.

Payot

Компания называется в честь ее основательницы Нади Пайо, которая жила во Франции, поэтому «пайот» говорить неправильно. По правилам французского языка последняя «t» в словах не читается.

Philipp Plein

Имя дизайнера из Германии по правилам немецкого языка произносится «Филипп Пляйн».

Proenza Schouler

Американский бренд женской одежды и аксессуаров создали дизайнеры Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес. В названии они соединили девичьи фамилии свои матерей, которые нужно читать «Проэнза» и «Скулер».

Rochas

Основатель бренда — французский дизайнер Марсель Роша, и бренд получил название по его фамилии, которая читается по правилам французского языка (конечная s не произносится), поэтому никаких «рочас», «рошас» или даже «рокас».

Samsonite

Название производителя сумок и чемоданов следует произносить «самсонайт», а не «самсонит», как можно было бы подумать.

Shiseido

Название японского косметического бренда произносится «сисэйдо», хотя по-английски мы бы прочитали это как «шизейдо». Слово Shiseido происходит от китайского выражения, означающего «восхваляйте достоинства земли, которая питает новую жизнь и порождает важные ценности».

Sriracha

Sriracha — известный в мире соус родом из Таиланда. Многие читают его название «срирача» — как написано на бутылочке, или «шрирача» по аналогии со страной Шри-Ланкой. Но оба варианта неправильные. Название соуса произносится «сирача», без «р», хотя эта буква и присутствует в написании.

Бонус: Worcestershire sauce

Название этого пикантного английского соус очень легко произнести неправильно. Несмотря на то, что слово Worcestershire (графство, в честь которого назван соус) по правилам должно читаться «ворсестершир», оно читается иначе — «вустершир». Буквы «orce» магическим образом превращаются в звук «у». Получается, что соус не «ворсестерский» и не «ворчестерский», а просто вустерский — так и говорите. А лучше покупайте и добавляйте его в разные блюда, так как он очень вкусен.