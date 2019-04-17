20 гениальных реклам, создатели которых знают, как завладеть нашим вниманием

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В современной жизни стало так много рекламы, что в сознании большинства из нас она прочно ассоциируется с чем-то неприятным и назойливым. Редко какой ролик, баннер или плакат могут вызвать настоящий интерес. Однако рекламщики на то и рекламщики, чтобы находить все более изощренные способы нас удивить. И когда у них это получается, нам остается только поражаться их креативности.

AdMe.ru прошерстил просторы интернета и отыскал 20 примеров рекламы, создатели которой явно превзошли самих себя.

1. Durex основательно подготовился к выходу нового сезона «Игры престолов»

2. KFC тоже нашлось что сказать по этому поводу

3. Компания Oreo и вовсе выпустила ограниченную серию печенья, посвященную сериалу

4. Рекламные плакаты к выходу супертонкого ноутбука Huawei

5. Размытая реклама McDonald’s как бы доказывает, что их продукцию ни с чем другим не перепутаешь

6. Реклама капсульного кофе Black&Blaze

«Ваш персональный бариста в капсуле».

7. Социальная реклама против использования пластиковой упаковки для фруктов

«Ни одна кожура фруктов не разлагается целых 400 лет. Остановите это безумие».

8. Пользоваться мобильными телефонами во время управления транспортом опасно для жизни

«Не забудь сказать его жене, что тебе было жизненно необходимо ответить на этот звонок».

9. Еще одна реклама на эту тему: «Не начинайте движение на другой свет»

10. Постеры для госпиталя в индийском городе Манипале: «Перестаньте подкармливать жир. Начните питаться правильно»

11. «Вносите пожертвования для поддержания исчезающих видов животных в Грузии»

12. Реклама краски, понижающей температуру поверхности на 4 градуса

13. Кампания National Geographic «Планета или пластик»

«Если это вредно для планеты, это вредно и для тебя».

14. Orbit придумал, как о себе напомнить во Всемирный день здоровья

«Свежее, здоровое дыхание загружается. Жуйте жевательные резинки без сахара, чтобы предотвратить порчу зубов».

15. Креативная реклама хирурга по ринопластике

«Глаза мамины, нос — Геворга Егиазаряна».

16. Реклама Honda Motorcycle по случаю Дня влюбленных показывает, с чего начинается настоящая любовь

17. Это вам не плоская реклама препаратов для повышения потенции по спортивным каналам

18. СМИ столько трубили про первое изображение черной дыры, что некоторые компании не смогли остаться в стороне

19. IKEA еще круче обыграла этот информационный повод

«Первое фото в истории».

20. Burger King тоже пошутил на эту тему

Какая реклама из этой подборки больше других достойна «Каннского льва»?