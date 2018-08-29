20 доказательств того, что качественная социальная реклама должна вызывать шок
Социальная реклама создается для того, чтобы мы с вами обратили внимание на самые насущные проблемы человечества. А обратив внимание, начали действовать. Ведь каждый из нас может экономить воду, относиться бережнее к природе, помогать тем, кто в этом нуждается. В нашей статье мы собрали самые крутые варианты такой рекламы, чтобы помочь миру, да и себе, стать хоть чуточку лучше.
Мы в AdMe.ru считаем, что именно такой и должна быть социальная реклама.
Антитабачная агитация в южнокорейских школах
Социальная реклама с призывом пожертвовать еду неимущим
«Позаботьтесь об их пище, чтобы они могли позаботиться друг о друге».
Рекламные постеры в поддержку кампании по экономии воды: «Оставьте вашего внутреннего певца, перед тем как идти в душ»
«Неспетая в душе Love Me Tender может сэкономить до 26 литров воды».
«Неспетая в душе Like a Virgin может сэкономить до 33 литров воды».
Крутая антиалкогольная реклама
Социальная реклама о незначительных на первый взгляд, но очень важных проблемах
Социальная реклама по защите окружающей среды
«Одна банка растворителя загрязняет миллионы литров воды».
Социальная реклама о привлечении внимания к болезни Альцгеймера
«Когда болезнь прогрессирует, людям становится невозможно распознавать лица даже членов своей семьи».
Социальный плакат против насилия в семье
«Даты не меняют фактов. 8 марта — розы, в остальные дни — шипы».
Благотворительный фешен-аукцион против ВИЧ
«Боритесь с ВИЧ со страстью».
Социальный постер против использования пестицидов
«Пестициды — причина экоцида».
Социальная реклама против меланомы
«Некоторые родинки убивают».
В этой социальной рекламе предлагают пожертвовать свою обувь нуждающимся
Социальная реклама курсов повышения квалификации
«Обучение имеет значение».
Социальная реклама, рассказывающая о проблеме глобального потепления
«Миллионы американцев верят в мифических персонажей — зомби, русалок, вампиров и Санта-Клауса. А вот реальность глобального потепления они отрицают».
Реклама благотворительного фонда: «Если приложение распознает их, вы тоже можете»
Cоциальная реклама, представляющая мир отцов в виде картинки из онлайн-игры. Эта реклама направлена на привлечение отцов к общению с детьми
Социальная реклама напоминает о том, что каждый второй зафиксированный случай педофилии начинается на просторах интернета
«Вы не единственный, кто рассказывает вашим детям сказки на ночь».
Социальные принты с призывом «усыновлять» беспородных щенков
«Во всех нас смешанная кровь. Но за доброту к животным люди получают чистую любовь».
Социальная реклама, которая предлагает представить нуждающихся людей в образе тех, кто терпит бедствие в море
Благотворительная программа, направленная на сохранение исчезающих видов животных. Вы можете «усыновить» зверя и помогать ему материально
Фото на превью Alma