20 доказательств того, что качественная социальная реклама должна вызывать шок

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Социальная реклама создается для того, чтобы мы с вами обратили внимание на самые насущные проблемы человечества. А обратив внимание, начали действовать. Ведь каждый из нас может экономить воду, относиться бережнее к природе, помогать тем, кто в этом нуждается. В нашей статье мы собрали самые крутые варианты такой рекламы, чтобы помочь миру, да и себе, стать хоть чуточку лучше.

Мы в AdMe.ru считаем, что именно такой и должна быть социальная реклама.

Антитабачная агитация в южнокорейских школах

Социальная реклама с призывом пожертвовать еду неимущим

«Позаботьтесь об их пище, чтобы они могли позаботиться друг о друге».

Рекламные постеры в поддержку кампании по экономии воды: «Оставьте вашего внутреннего певца, перед тем как идти в душ»

«Неспетая в душе Love Me Tender может сэкономить до 26 литров воды». «Неспетая в душе Like a Virgin может сэкономить до 33 литров воды».

Крутая антиалкогольная реклама

Социальная реклама о незначительных на первый взгляд, но очень важных проблемах

Социальная реклама по защите окружающей среды

«Одна банка растворителя загрязняет миллионы литров воды».

Социальная реклама о привлечении внимания к болезни Альцгеймера

«Когда болезнь прогрессирует, людям становится невозможно распознавать лица даже членов своей семьи».

Социальный плакат против насилия в семье

«Даты не меняют фактов. 8 марта — розы, в остальные дни — шипы».

Благотворительный фешен-аукцион против ВИЧ

«Боритесь с ВИЧ со страстью».

Социальный постер против использования пестицидов

«Пестициды — причина экоцида».

Социальная реклама против меланомы

«Некоторые родинки убивают».

В этой социальной рекламе предлагают пожертвовать свою обувь нуждающимся

Социальная реклама курсов повышения квалификации

«Обучение имеет значение».

Социальная реклама, рассказывающая о проблеме глобального потепления

«Миллионы американцев верят в мифических персонажей — зомби, русалок, вампиров и Санта-Клауса. А вот реальность глобального потепления они отрицают».

Реклама благотворительного фонда: «Если приложение распознает их, вы тоже можете»

Cоциальная реклама, представляющая мир отцов в виде картинки из онлайн-игры. Эта реклама направлена на привлечение отцов к общению с детьми

Социальная реклама напоминает о том, что каждый второй зафиксированный случай педофилии начинается на просторах интернета

«Вы не единственный, кто рассказывает вашим детям сказки на ночь».

Социальные принты с призывом «усыновлять» беспородных щенков

«Во всех нас смешанная кровь. Но за доброту к животным люди получают чистую любовь».

Социальная реклама, которая предлагает представить нуждающихся людей в образе тех, кто терпит бедствие в море

Благотворительная программа, направленная на сохранение исчезающих видов животных. Вы можете «усыновить» зверя и помогать ему материально