20 доказательств, что в мире нет ничего более сумасшедшего, чем японская реклама

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Когда смотришь японскую рекламу, создается ощущение, что все эти люди прилетели с другой планеты. Здесь совершенно нормально оживлять черепицу, рекламировать вкусняшки при помощи шоколадных шаров с человеческими головами и переодевать людей во фрукты и овощи. Если вы еще никогда не сталкивались с феноменом странного японского промо, то эта статья может свести вас с ума.

Редакция AdMe.ru, несколько дней подряд смотревшая японские рекламные ролики и листавшая их постеры, уверена, что пиарщики из Страны восходящего солнца просто научились превращать безуминку в изюминку (и наоборот).

1. Никто не прорекламирует лимонный напиток лучше самого лимона

2. Реклама зимней коллекции бренда DoCLASSE. Сразу видно, насколько у них теплая и уютная одежда

3. Постер к фильму «Невероятная история любви» о слабоумном парне, занимающемся выращиванием и продажей овощей

4. И снова реклама лимонного напитка

5. Постер к мировому туру «японской Бейонсе» Наоми Ватанабе

6. Японская реклама купальников Nike

7. А это реклама телевизионного фитнес-шоу с актерами, переодетыми в пуделей. Создатель проекта вдохновился стрижками собак, потому что они напоминают мышцы

8. Лапша быстрого приготовления, которая даже милую девочку способна превратить в сурового японца

9. И сразу суши захотелось (на самом деле нет)

10. А так прорекламировала себя корпорация социального обслуживания. «Прикованный к постели не приговор»

11. Как вам такое промо комика Кунихиро Кавашима?

12. На фото создательница косметики, которая рассказала, что полноценно прорекламировать ее продукцию возможно только с помощью ее же тела

13. Как снять эмоциональную рекламу сладостей? Легко! Достаточно просто прилепить шоколадным шарикам человеческие головы

14. В Японии нашли способ создать самый необычный рекламный постер McDonald’s

15. Соперничать с ним может только KFC (кстати, это реально существующие чехлы для iPhone, выпущенные этой сетью ресторанов)

Курицеобразный чехол для iPhone. Может выиграть 1 человек. —— Такой огромный, разве это нормально?

16. Попробовали бы такую жевательную резинку?

17. Здесь нам демонстрируют, что рекламируемые жевательные конфеты настолько же мягкие и приятные, как щечки этого парня

18. Нам так и не удалось понять, почему производители мороженого решили прорекламировать его именно при помощи девушко-мужчины

19. Видимо, этот шампунь образует рекордное количество пены, которой было бы слишком много для одного человека

20. Попробуйте отгадать, что здесь рекламируется

Подсказка:

Да-да, это реклама черепицы.

Как думаете, что из списка вы могли бы купить после просмотра такой рекламы?