20 доказательств, что в мире нет ничего более сумасшедшего, чем японская реклама
Когда смотришь японскую рекламу, создается ощущение, что все эти люди прилетели с другой планеты. Здесь совершенно нормально оживлять черепицу, рекламировать вкусняшки при помощи шоколадных шаров с человеческими головами и переодевать людей во фрукты и овощи. Если вы еще никогда не сталкивались с феноменом странного японского промо, то эта статья может свести вас с ума.
Редакция AdMe.ru, несколько дней подряд смотревшая японские рекламные ролики и листавшая их постеры, уверена, что пиарщики из Страны восходящего солнца просто научились превращать безуминку в изюминку (и наоборот).
1. Никто не прорекламирует лимонный напиток лучше самого лимона
2. Реклама зимней коллекции бренда DoCLASSE. Сразу видно, насколько у них теплая и уютная одежда
3. Постер к фильму «Невероятная история любви» о слабоумном парне, занимающемся выращиванием и продажей овощей
4. И снова реклама лимонного напитка
5. Постер к мировому туру «японской Бейонсе» Наоми Ватанабе
6. Японская реклама купальников Nike
7. А это реклама телевизионного фитнес-шоу с актерами, переодетыми в пуделей. Создатель проекта вдохновился стрижками собак, потому что они напоминают мышцы
8. Лапша быстрого приготовления, которая даже милую девочку способна превратить в сурового японца
9. И сразу суши захотелось (на самом деле нет)
10. А так прорекламировала себя корпорация социального обслуживания. «Прикованный к постели не приговор»
11. Как вам такое промо комика Кунихиро Кавашима?
12. На фото создательница косметики, которая рассказала, что полноценно прорекламировать ее продукцию возможно только с помощью ее же тела
13. Как снять эмоциональную рекламу сладостей? Легко! Достаточно просто прилепить шоколадным шарикам человеческие головы
14. В Японии нашли способ создать самый необычный рекламный постер McDonald’s
15. Соперничать с ним может только KFC (кстати, это реально существующие чехлы для iPhone, выпущенные этой сетью ресторанов)
Курицеобразный чехол для iPhone. Может выиграть 1 человек.
—— Такой огромный, разве это нормально?
16. Попробовали бы такую жевательную резинку?
17. Здесь нам демонстрируют, что рекламируемые жевательные конфеты настолько же мягкие и приятные, как щечки этого парня
18. Нам так и не удалось понять, почему производители мороженого решили прорекламировать его именно при помощи девушко-мужчины
19. Видимо, этот шампунь образует рекордное количество пены, которой было бы слишком много для одного человека
20. Попробуйте отгадать, что здесь рекламируется
Подсказка:
Да-да, это реклама черепицы.
Как думаете, что из списка вы могли бы купить после просмотра такой рекламы?
Фото на превью Tsuruya