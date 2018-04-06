20 баров, в которых почти каждый посетитель становится постоянным клиентом

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Бары давно перестали быть просто местом, где можно пропустить вечером пару коктейлей. Теперь это целый отдельный мир со своими фишечками и правилами. И владельцы этих заведений, кажется, имеют безграничную фантазию.

Мы в AdMe.ru собрали несколько примеров таких баров, где скучать точно не придется.

20. В этом баре два вида мыла: одно, чтобы мыть руки до еды, второе — после

«Без запаха, чтобы мыть руки до еды. С запахом, чтобы мыть руки после еды».

19. Очень агрессивная дверь

18. Здесь используют изображение Кейтлин Дженнер для обозначения мужского и женского туалетов

17. Нет денег оплатить заказ? Поработай 50 минут на кухне

16. Край ножа сделан в форме вершин Швейцарских Альп

15. Воздух в этом баре на треть состоит из паров спирта

14. Туалет для истинных автолюбителей

13. Десерт «Мамин любимый цветок»

12. Для тех, кто знает толк в историях

«Алкоголь! Потому что ни одна великая история не началась с того, что кто-то съел салат».

11. Странно, но выглядит аппетитно

10. Специальная табличка для тех, кто не любит недоразумения

«Ушел в туалет. Оставьте мой стакан в покое».

9. Действительно, жизнь штука непредсказуемая

«Направо: Прекрасные напитки. Прямо: Не знаю... Может, медведи? Не стоит рисковать».

8. Мотивирует не ехать пьяным за рулем

«Эта подставка была машиной. Эта машина не доехала до дома».

17. В одном французском баре вино подают в детских бутылочках

6. Когда в душе ты бунтарь

Местные власти запретили барам ставить столики на тротуарах. Владельцы не растерялись и устроили летнюю веранду в кузове грузовика, припаркованного рядом. А что, формально все верно.

5. Просто безе на левитирующей подушке, ничего особенного

4. Для тех, кто выкрутится из любой ситуации

«Название бара: «На работе».

3. Зато честно

«Худший столик. Сядьте сюда и получите 10 % скидки».

2. Для тяжелого утра

Бар «Похмелье» работает всего три дня в неделю — с пятницы по воскресенье и строго с 10 до 18. Он создан для тех, кто слишком весело провел предыдущую ночь и хочет немного тепла и домашнего уюта. На входе у посетителей проверяют степень опьянения и в зависимости от результата отправляют поваляться в кровати, поесть пиццы или попить чая.

1. В этом баре над каждым писсуаром показывают «Звездные войны»

Ну что? В какой бар вы бы пошли?