20 баров, в которых почти каждый посетитель становится постоянным клиентом
Бары давно перестали быть просто местом, где можно пропустить вечером пару коктейлей. Теперь это целый отдельный мир со своими фишечками и правилами. И владельцы этих заведений, кажется, имеют безграничную фантазию.
Мы в AdMe.ru собрали несколько примеров таких баров, где скучать точно не придется.
20. В этом баре два вида мыла: одно, чтобы мыть руки до еды, второе — после
«Без запаха, чтобы мыть руки до еды. С запахом, чтобы мыть руки после еды».
19. Очень агрессивная дверь
18. Здесь используют изображение Кейтлин Дженнер для обозначения мужского и женского туалетов
17. Нет денег оплатить заказ? Поработай 50 минут на кухне
16. Край ножа сделан в форме вершин Швейцарских Альп
15. Воздух в этом баре на треть состоит из паров спирта
14. Туалет для истинных автолюбителей
13. Десерт «Мамин любимый цветок»
12. Для тех, кто знает толк в историях
«Алкоголь! Потому что ни одна великая история не началась с того, что кто-то съел салат».
11. Странно, но выглядит аппетитно
10. Специальная табличка для тех, кто не любит недоразумения
«Ушел в туалет. Оставьте мой стакан в покое».
9. Действительно, жизнь штука непредсказуемая
«Направо: Прекрасные напитки.
Прямо: Не знаю... Может, медведи? Не стоит рисковать».
8. Мотивирует не ехать пьяным за рулем
«Эта подставка была машиной. Эта машина не доехала до дома».
17. В одном французском баре вино подают в детских бутылочках
6. Когда в душе ты бунтарь
Местные власти запретили барам ставить столики на тротуарах. Владельцы не растерялись и устроили летнюю веранду в кузове грузовика, припаркованного рядом. А что, формально все верно.
5. Просто безе на левитирующей подушке, ничего особенного
4. Для тех, кто выкрутится из любой ситуации
«Название бара: «На работе».
3. Зато честно
«Худший столик. Сядьте сюда и получите 10 % скидки».
2. Для тяжелого утра
Бар «Похмелье» работает всего три дня в неделю — с пятницы по воскресенье и строго с 10 до 18. Он создан для тех, кто слишком весело провел предыдущую ночь и хочет немного тепла и домашнего уюта. На входе у посетителей проверяют степень опьянения и в зависимости от результата отправляют поваляться в кровати, поесть пиццы или попить чая.
1. В этом баре над каждым писсуаром показывают «Звездные войны»
Ну что? В какой бар вы бы пошли?
Фото на превью Allformygain / reddit