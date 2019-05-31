19 примеров социальной рекламы, которая без слов кричит о насущных проблемах

22 3

40

8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Перед создателями социальной рекламы всегда стоит сложная задача: люди должны ее не только заметить, но и запомнить. Согласитесь, некоторые плакаты даже спустя много лет не выкинешь из головы, а на привычные вещи уже не можешь смотреть по-другому. Если раньше поднимались в основном такие темы, как загрязнение планеты пластиком и глобальное потепление, то сегодня появляются кампании о вреде сидячего образа жизни, влиянии курения на животных из-за участившихся лесных пожаров и даже о важности отпуска для здоровья человека.

Рекламщики затрагивают и знакомые, и новые проблемы современности. А мы в AdMe.ru показываем вам лучшее из того, что создали в этой сфере в последнее время.

Курение убивает не только ваше здоровье, но и лесных животных, страдающих от пожаров

В Германии 91,4 % руководящих должностей занимают мужчины. Компания L’Oreal Paris проанализировала исследования, результаты которых изобразила в такой «косметической» рекламе для мужчин

«Это реклама для мужчин. Нанимайте больше женщин на руководящие роли, они этого достойны. Прибыль: +15 % дохода для женщин-начальниц».

«Когда ты выпил, лучше вызови Uber»

«Сейчас ты видишь его, а сейчас — нет». Реклама от Fiat показывает, как рассеивается внимание водителя после употребления алкоголя

«Используется считаные секунды, разлагается сотни лет»

Социальная реклама, демонстрирующая последствия глобального потепления: «Если она растает, она разрушится»

В рекламной кампании PETA показывают «вселенную наоборот», доказывая, как жестоко человек поступает с животными

Французская благотворительная организация L214 сообщает: чтобы произвести 1 кг мяса, нужно около 7 900 литров воды

Родители часто поощряют детей фастфудом за любые достижения. Nestle призывает их не забывать, что на самом деле является лучшим для детей

«Ты покупаешь, море платит». 26 млн тонн пластика попадает в океан каждый год, и расплачиваются за это морские животные

Экспериментальная социальная реклама из Франции призывает не игнорировать мусорные ведра

«Каждый 4-й американец верит в зомби, но не верит в климатические изменения. Более 20 % американцев верят в вампиров, и более 25 % не верят в климатические изменения»

Эта рекламная кампания показывает, как сильно человек отвлекается, разговаривая по телефону за рулем

«Теплые вещи тоже спасают жизни»

Эта социальная реклама утверждает: «Отпуск снижает вероятность сердечного приступа на 30 %» — и призывает почаще отдыхать

Рекламная кампания призывает не пользоваться смартфоном за рулем, чтобы не увидеть «свет в конце тоннеля»

«Любая работа лучше, чем быть аттракционом для туристов»

«Люди, которые ведут сидячий образ жизни, не смогут сбежать от болезней. Занимайтесь спортом»

Реклама ко Всемирному дню воды: «Принеси воду в их жизни»

А о какой проблеме рассказали бы в социальной рекламе вы?