19 примеров рекламы, которая достойна оказаться в музее современного искусства
Хорошо продуманная и качественно выполненная реклама ― это искусство. Идеи и богатое воображение создателей такой рекламы вызывают чувство восторга. Только подумайте, как может прийти в голову такое: реклама концерта на куриных яйцах или реклама Audi A4 в названии сети Wi-Fi в автосалоне.
AdMe.ru собрал образцы рекламы, которые мы точно запомним надолго. Особенно социальные.
Рекламная кампания с целью сокращения несчастных случаев из-за зависимости водителей от соцсетей
«Если ты водитель, будь за рулем».
Mondo Pasta ― самые длинные спагетти в мире
«Так хороши, что ты не захочешь их отпускать».
Реклама организации, которая помогает нуждающимся детям
«Если вы не поможете накормить их, то кто?»
В нью-йоркском автосалоне компания Audi настроила кучу бесплатных Wi-Fi-сетей, названия которых говорят о том, что Audi A4 превзошел BMW 328i
«328 причин для выбора А4». «У А4 больше лошадиных сил, чем у 328i». «У А4 крутящий момент выше, чем у 328i».
Один из детей держит в руках то, что было запрещено в США, чтобы защитить их. Угадайте, какой именно
Реклама южноафриканской компании Eskom
«Используйте электричество с умом».
Без комментариев
Рекламная кампания фильма «Послезавтра»
Реклама воды в Денвере
«Используйте только то, что вам нужно».
Социальная реклама компании Good Parent
«Вы можете потерять больше, чем ваше терпение».
Футбол возвращается домой
British Airways почти угадали.
Реклама катушек Okuma — фирмы, производящей рыболовные снасти
«Рожден для рыбалки».
Реклама Международной лиги против расизма и антисемитизма LICRA
«Цвет твоей кожи не должен определять твое будущее».
Рекламная кампания Cingular Wireless
«Ненавидите пропущенные звонки? Переключитесь на сеть с наименьшим количеством пропущенных вызовов».
Выделяйте важное: замечательные женщины и их истории, Stabilo Boss
На фотографии выделена Кэтрин Джонсон — математик НАСА, которая рассчитала траектории и резервные пути возврата для многих полетов из проекта «Меркурий», а также полет «Аполлона-11» на Луну в 1969 году.
Рекламная кампания фильма «Рэмпейдж» в Лос-Анджелесе
Реклама организации по защите Мирового океана
«То, что попадает в океан, попадает в тебя».
OMAX — объективы с широким углом обзора
Бонус: реклама концерта The Prodigy в Минске
С такой рекламной кампанией можно быть уверенным, что о концерте узнает каждый житель города
Что из подборки вам понравилось больше всего?
Фото на превью FancyPineapple / imgur