19 примеров рекламы, которая достойна оказаться в музее современного искусства

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Хорошо продуманная и качественно выполненная реклама ― это искусство. Идеи и богатое воображение создателей такой рекламы вызывают чувство восторга. Только подумайте, как может прийти в голову такое: реклама концерта на куриных яйцах или реклама Audi A4 в названии сети Wi-Fi в автосалоне.

AdMe.ru собрал образцы рекламы, которые мы точно запомним надолго. Особенно социальные.

Рекламная кампания с целью сокращения несчастных случаев из-за зависимости водителей от соцсетей

«Если ты водитель, будь за рулем».

Mondo Pasta ― самые длинные спагетти в мире

«Так хороши, что ты не захочешь их отпускать».

Реклама организации, которая помогает нуждающимся детям

«Если вы не поможете накормить их, то кто?»

В нью-йоркском автосалоне компания Audi настроила кучу бесплатных Wi-Fi-сетей, названия которых говорят о том, что Audi A4 превзошел BMW 328i

«328 причин для выбора А4». «У А4 больше лошадиных сил, чем у 328i». «У А4 крутящий момент выше, чем у 328i».

Один из детей держит в руках то, что было запрещено в США, чтобы защитить их. Угадайте, какой именно

Реклама южноафриканской компании Eskom

«Используйте электричество с умом».

Без комментариев

Рекламная кампания фильма «Послезавтра»

Реклама воды в Денвере

«Используйте только то, что вам нужно».

Социальная реклама компании Good Parent

«Вы можете потерять больше, чем ваше терпение».

Футбол возвращается домой

British Airways почти угадали.

Реклама катушек Okuma — фирмы, производящей рыболовные снасти

«Рожден для рыбалки».

Реклама Международной лиги против расизма и антисемитизма LICRA

«Цвет твоей кожи не должен определять твое будущее».

Рекламная кампания Cingular Wireless

«Ненавидите пропущенные звонки? Переключитесь на сеть с наименьшим количеством пропущенных вызовов».

Выделяйте важное: замечательные женщины и их истории, Stabilo Boss

На фотографии выделена Кэтрин Джонсон — математик НАСА, которая рассчитала траектории и резервные пути возврата для многих полетов из проекта «Меркурий», а также полет «Аполлона-11» на Луну в 1969 году.

Рекламная кампания фильма «Рэмпейдж» в Лос-Анджелесе

Реклама организации по защите Мирового океана

«То, что попадает в океан, попадает в тебя».

OMAX — объективы с широким углом обзора

Бонус: реклама концерта The Prodigy в Минске

С такой рекламной кампанией можно быть уверенным, что о концерте узнает каждый житель города

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