19 поддельных товаров, которые маскируются под известные бренды
Если какой-то бренд становится достаточно узнаваемым, всегда найдутся ушлые предприниматели, которые захотят заработать на его популярности. Они выпускают похожий товар и наносят на него логотип (или название), явно напоминающий оригинальный. Вспомните хотя бы Adidas и Nike: как только не изгаляются над названием этих компаний. Но есть и другие примеры безграничной фантазии недобросовестных производителей.
Мы в AdMe.ru считаем, что все эти попытки казаться оригинальным товаром вызывают лишь улыбку, но никак не желание его приобрести.
«Заплатил за эти перчатки $ 10 и не знал о подвохе, пока не надел их... Что ж, на них хотя бы мое имя написано»
Пожалуй, вариациями названий Adidas и Nike сейчас уже никого не удивишь
Есть перерыв — есть KitKat... и Take-it
А вы узнали, на какие мультфильмы эти пародии?
«Наткнулся на эти напитки в сельской местности Непала»
Еще в Непале есть мебельный магазин EKEA
Мультфильм «Моана» назван здесь «Моамр», а студия Disney — Drincess
Тут сразу 5 пародий на известные бренды
«Увидел это в пекинском магазине»
«Вот такие дезодоранты-спреи для тела продаются в Уганде»
«Эти наушники продаются в магазине в моей школе. Кстати, кнопки управления (play, pause) сделаны в виде логотипа Apple. И они не работают»
«Увидел эту пару в крошечном магазине около отеля на Пхукете, Таиланд»
У M&M’s появился конкурент?
«Я увидел эту игру в немецкой IKEA»
Если не вчитываться, то так сразу и не заметишь подвоха
«Иерусалимский жареный цыпленок». А могли бы оставить «K» (как в оригинале) и расшифровать как «кошерный»
Вышла новая версия Windows. Теперь со вкусом сыра
Серия фильмов «Форсаж» в оригинале называется «Fast & Furious». А вот как называется компания из Лиссабона, занимающаяся грузоперевозками
«Нашел эту тройную подделку в Чечне»
А вы сталкивались с подобными поддельными товарами, замаскированными под оригинальные бренды?
Фото на превью y2k2r2d2 / reddit, ARandomGuy231 / reddit, Controversy_Creator / reddit