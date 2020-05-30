19 поддельных товаров, которые маскируются под известные бренды

13 0 5 677

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если какой-то бренд становится достаточно узнаваемым, всегда найдутся ушлые предприниматели, которые захотят заработать на его популярности. Они выпускают похожий товар и наносят на него логотип (или название), явно напоминающий оригинальный. Вспомните хотя бы Adidas и Nike: как только не изгаляются над названием этих компаний. Но есть и другие примеры безграничной фантазии недобросовестных производителей.

Мы в AdMe.ru считаем, что все эти попытки казаться оригинальным товаром вызывают лишь улыбку, но никак не желание его приобрести.

«Заплатил за эти перчатки $ 10 и не знал о подвохе, пока не надел их... Что ж, на них хотя бы мое имя написано»

Пожалуй, вариациями названий Adidas и Nike сейчас уже никого не удивишь

Есть перерыв — есть KitKat... и Take-it

А вы узнали, на какие мультфильмы эти пародии?

«Наткнулся на эти напитки в сельской местности Непала»

Еще в Непале есть мебельный магазин EKEA

Мультфильм «Моана» назван здесь «Моамр», а студия Disney — Drincess

Тут сразу 5 пародий на известные бренды

«Увидел это в пекинском магазине»

«Вот такие дезодоранты-спреи для тела продаются в Уганде»

«Эти наушники продаются в магазине в моей школе. Кстати, кнопки управления (play, pause) сделаны в виде логотипа Apple. И они не работают»

«Увидел эту пару в крошечном магазине около отеля на Пхукете, Таиланд»

У M&M’s появился конкурент?

«Я увидел эту игру в немецкой IKEA»

Если не вчитываться, то так сразу и не заметишь подвоха

«Иерусалимский жареный цыпленок». А могли бы оставить «K» (как в оригинале) и расшифровать как «кошерный»

Вышла новая версия Windows. Теперь со вкусом сыра

Серия фильмов «Форсаж» в оригинале называется «Fast & Furious». А вот как называется компания из Лиссабона, занимающаяся грузоперевозками

«Нашел эту тройную подделку в Чечне»