19 мировых компаний, у которых наверняка есть отдел по созданию убойных шуток

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Время от времени маркетологи серьезных и не очень мировых брендов хотят повеселиться и запускают смешные рекламные кампании, приводящие в искренний восторг нас, потребителей. AdMe.ru собрал для вас некоторые примеры такой забавной рекламы, которые доказывают, что в любой серьезной компании просто обязан быть специальный отдел юмора.

19. IKEA

Инструкция, как сделать из коврика накидку как в «Игре престолов».

Компания переименовала свои товары в популярные запросы об отношениях. Столик с зеркалом «Мой друг говорит только о себе».

IKEA представила свой вариант Железного трона из «Игры престолов».

18. KFC презентовал палатку, которая не пропускает интернет

17. Jim Beam в консервной банке

«Мы делали бурбон в течение 220 лет, но некоторые люди до сих пор называют нас „Jim Bean“ (от англ. beans — „фасоль“ — прим. AdMe.ru). Мы поняли намек. Представляем Jim Beans: выдержанный 1 день, в консервной банке»

16. Новый фильтр Snapchat

На 1 апреля Snapchat сделал фильтр, имитирующий фотографии из инстаграма.

15. SUBWAY и мороженое SUBZERO со вкусом тунца, фрикаделек и жареной курицы. Кто рискнет?

14. Двухэтажные вагоны в берлинском метро в честь 1 апреля

Немецкое посольство в Лондоне разыграло граждан и приезжих, объявив, что из-за наплыва туристов в метро Берлина вводят в эксплуатацию двухэтажные вагоны.

13. Tesco и дорожки, поднимающие покупателей в воздух за тем товаром, до которого они не могут дотянуться

Британский продуктовый ретейлер Tesco решил разыграть своих покупателей такой невиданной новостью.

12. Samsung и водонепроницаемый нож-телефон, который делает лучшие фото еды

11. Duolingo создал платформу для изучения языка эмодзи

10. Гугл предлагает поиграть в Pac-Man прямо на картах

9. Мегафон и выборы на должность главного меместра

8. Сайт Kanobu (изначально игровой) стал сайтом о рыбалке. Правда, всего на 1 день

7. eBay и необычные объявления о продаже

Женская логика, мужское плечо и всегда хорошая погода. Правда, в немного потрепанном состоянии.

6. Lego и рассылка товаров на черепахе

5. Asos хочет продавать мужские «бублики» для прически

Хвостики и косички были, пора переходить на модные пучки.

4. Авиакомпания и собственные духи

Лоукостер EasyJet анонсировал шуточный выпуск духов «с мускусным ароматом переполненного самолета, возвращающегося с Корфу посреди жаркого лета».

3. Fiat и конфетки Tutti Frutti

2. Безглютеновый Skype

Skype подколол любителей безглютеновой диеты

1. Burger King

Burger King представил гамбургер для левшей. Так гораздо удобнее, правда же?

Реклама Burger King к фильму «Оно» в кинотеатре.

Если мы что-то упустили, добавляйте в комментарии ваши варианты!