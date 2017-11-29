19 мировых компаний, у которых наверняка есть отдел по созданию убойных шуток
Время от времени маркетологи серьезных и не очень мировых брендов хотят повеселиться и запускают смешные рекламные кампании, приводящие в искренний восторг нас, потребителей.
AdMe.ru собрал для вас некоторые примеры такой забавной рекламы, которые доказывают, что в любой серьезной компании просто обязан быть специальный отдел юмора.
19. IKEA
Инструкция, как сделать из коврика накидку как в «Игре престолов».
Компания переименовала свои товары в популярные запросы об отношениях. Столик с зеркалом «Мой друг говорит только о себе».
IKEA представила свой вариант Железного трона из «Игры престолов».
18. KFC презентовал палатку, которая не пропускает интернет
17. Jim Beam в консервной банке
«Мы делали бурбон в течение 220 лет, но некоторые люди до сих пор называют нас „Jim Bean“ (от англ. beans — „фасоль“ — прим. AdMe.ru). Мы поняли намек. Представляем Jim Beans: выдержанный 1 день, в консервной банке»
16. Новый фильтр Snapchat
На 1 апреля Snapchat сделал фильтр, имитирующий фотографии из инстаграма.
15. SUBWAY и мороженое SUBZERO со вкусом тунца, фрикаделек и жареной курицы. Кто рискнет?
14. Двухэтажные вагоны в берлинском метро в честь 1 апреля
Немецкое посольство в Лондоне разыграло граждан и приезжих, объявив, что из-за наплыва туристов в метро Берлина вводят в эксплуатацию двухэтажные вагоны.
13. Tesco и дорожки, поднимающие покупателей в воздух за тем товаром, до которого они не могут дотянуться
Британский продуктовый ретейлер Tesco решил разыграть своих покупателей такой невиданной новостью.
12. Samsung и водонепроницаемый нож-телефон, который делает лучшие фото еды
11. Duolingo создал платформу для изучения языка эмодзи
10. Гугл предлагает поиграть в Pac-Man прямо на картах
9. Мегафон и выборы на должность главного меместра
8. Сайт Kanobu (изначально игровой) стал сайтом о рыбалке. Правда, всего на 1 день
7. eBay и необычные объявления о продаже
Женская логика, мужское плечо и всегда хорошая погода. Правда, в немного потрепанном состоянии.
6. Lego и рассылка товаров на черепахе
5. Asos хочет продавать мужские «бублики» для прически
Хвостики и косички были, пора переходить на модные пучки.
4. Авиакомпания и собственные духи
Лоукостер EasyJet анонсировал шуточный выпуск духов «с мускусным ароматом переполненного самолета, возвращающегося с Корфу посреди жаркого лета».
3. Fiat и конфетки Tutti Frutti
2. Безглютеновый Skype
Skype подколол любителей безглютеновой диеты
1. Burger King
Burger King представил гамбургер для левшей. Так гораздо удобнее, правда же?
Реклама Burger King к фильму «Оно» в кинотеатре.
Если мы что-то упустили, добавляйте в комментарии ваши варианты!
Фото на превью imgur