19 эпатажных маркетинговых ходов, которые балансируют на грани гениальности и безумия
Практически каждый человек ежедневно видит рекламу по несколько десятков раз, так что удивить нас чем-то экстраординарным очень сложно. Поэтому некоторые люди создают немного странные творения, но при этом их все равно невозможно забыть (а именно это и должна делать реклама).
Мы в AdMe.ru подобрали для вас новую порцию эффектных и эмоциональных трюков, которые либо порождают эмоции своим эпатажем, либо вызывают немало вопросов.
IKEA запустила по Парижу электровелосипеды с капсулами для сна, которые оборудованы товарами из магазина
Внутри капсулы можно поспать прямо посреди рабочего дня: устроить себе небольшую сиесту. Чтобы велосипедист заехал за вами и забрал в 30-минутную поездку, нужно было упомянуть IKEA France в социальных сетях и подтвердить свою заявку. Автобусы курсировали по Парижу с 13:30 до 18:30.
Когда пицца и литература отлично сочетаются
Необычная реклама парка развлечений в Копенгагене
Когда нейминг на высоте
Отрывная реклама на кулинарном журнале
В Норвегии в супермаркетах часто оставляют одинокие бананы, которые составляют львиную долю пищевых отходов
Главный посыл рекламы: даже один человек может сократить количество пищевых отходов в мире, начав покупать одинокие бананы, а не только связки.
Реклама ветеринарной клиники, которая способна задеть за живое, пока не приглядишься
Смысл рекламы понятен только ночью
У самого зуба во рту, похоже, далеко не все в порядке
Изображение ножа на билборде не ржавеет даже тогда, когда все остальное место уже заржавело
Когда не представляешь свое утро без кофе
McDonald’s разместил рекламу с насмешкой прямо возле Burger King
Лучше, когда тебя обслуживает король, или когда тебя обслуживают как короля?
Даже белку с шашлыком добавили
Слишком реалистичный 3D-рисунок, призванный сохранять чистоту океана
В Хогвартсе такому не научат
Реклама ну очень мощного пылесоса
Многогранная Лариса
«Если что, я хотел снять квартиру, а не отдать кота»
А какую самую странную рекламу из тех, что раньше показывали по телевизору, вы никогда не забудете?