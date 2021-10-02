19 эпатажных маркетинговых ходов, которые балансируют на грани гениальности и безумия

Практически каждый человек ежедневно видит рекламу по несколько десятков раз, так что удивить нас чем-то экстраординарным очень сложно. Поэтому некоторые люди создают немного странные творения, но при этом их все равно невозможно забыть (а именно это и должна делать реклама).

Мы в AdMe.ru подобрали для вас новую порцию эффектных и эмоциональных трюков, которые либо порождают эмоции своим эпатажем, либо вызывают немало вопросов.

IKEA запустила по Парижу электровелосипеды с капсулами для сна, которые оборудованы товарами из магазина

Внутри капсулы можно поспать прямо посреди рабочего дня: устроить себе небольшую сиесту. Чтобы велосипедист заехал за вами и забрал в 30-минутную поездку, нужно было упомянуть IKEA France в социальных сетях и подтвердить свою заявку. Автобусы курсировали по Парижу с 13:30 до 18:30.

Когда пицца и литература отлично сочетаются

Необычная реклама парка развлечений в Копенгагене

Когда нейминг на высоте

Отрывная реклама на кулинарном журнале

В Норвегии в супермаркетах часто оставляют одинокие бананы, которые составляют львиную долю пищевых отходов

Главный посыл рекламы: даже один человек может сократить количество пищевых отходов в мире, начав покупать одинокие бананы, а не только связки.

Реклама ветеринарной клиники, которая способна задеть за живое, пока не приглядишься

Смысл рекламы понятен только ночью

У самого зуба во рту, похоже, далеко не все в порядке

Изображение ножа на билборде не ржавеет даже тогда, когда все остальное место уже заржавело

Когда не представляешь свое утро без кофе

McDonald’s разместил рекламу с насмешкой прямо возле Burger King

Лучше, когда тебя обслуживает король, или когда тебя обслуживают как короля?

Даже белку с шашлыком добавили

Слишком реалистичный 3D-рисунок, призванный сохранять чистоту океана

В Хогвартсе такому не научат

Реклама ну очень мощного пылесоса

Многогранная Лариса

«Если что, я хотел снять квартиру, а не отдать кота»