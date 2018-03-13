19 примеров честного маркетинга, которые здорово подкупают

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В буквальном переводе с английского слово «маркетинг» означает «действие на рынке». Сегодня, чтобы продвинуть свой продукт и выстроить выгодные взаимоотношения с покупателями, компании крутятся как белки в колесе. И, кажется, в выигрыше остается тот, у кого богаче и ярче фантазия. А эти предприимчивые бизнесмены явно знают о том, что простота и искренность особенно привлекают клиентов.

Мы в AdMe.ru собрали находчивых маркетологов, у которых свой подход к сердцу покупателя.

1. Все логично

«Если вы не станете здесь есть, мы с вами будем голодать оба ».

2. Самое честное название прачечной

«Пропавший носок».

3. Когда хозяин заведения тот еще балагур

4. Выбор за вами

«Быстрый рисунок. $ 40 — за хороший рисунок, $ 20 — за плохой, $ 1 — за бумагу и карандаш, чтобы вы нарисовали сами».

5. Сделал как просили

6. И оно в опасности

7. Можно брать

«Не самые лучшие, но все же неплохие».

8. Где-то в Челябинске

9. Реклама спецодежды

10. Честность просто подкупает

11. LOVEаш

12. Туалетная бумага из холодильника. Летом идет на ура

13. М — маркетинг

14. Интригует. Осталось чуть-чуть продержаться

15. Маркетинг для сильного и независимого

16. И не придраться

17. Магазин бытовой химии. Действительно, чтобы прослыть супергероем для любимой, достаточно сделать уборку вместо нее

18. Зато по-честному

«Купи одно пиво по цене двух и получи второе пиво абсолютно бесплатно».

19. Но бывают ведь еще и Джамшуты...

А на ваши покупки влияет креатив от компаний?