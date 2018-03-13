19 примеров честного маркетинга, которые здорово подкупают
В буквальном переводе с английского слово «маркетинг» означает «действие на рынке». Сегодня, чтобы продвинуть свой продукт и выстроить выгодные взаимоотношения с покупателями, компании крутятся как белки в колесе. И, кажется, в выигрыше остается тот, у кого богаче и ярче фантазия. А эти предприимчивые бизнесмены явно знают о том, что простота и искренность особенно привлекают клиентов.
Мы в AdMe.ru собрали находчивых маркетологов, у которых свой подход к сердцу покупателя.
1. Все логично
«Если вы не станете здесь есть, мы с вами будем голодать оба».
2. Самое честное название прачечной
«Пропавший носок».
3. Когда хозяин заведения тот еще балагур
4. Выбор за вами
«Быстрый рисунок. $ 40 — за хороший рисунок, $ 20 — за плохой, $ 1 — за бумагу и карандаш, чтобы вы нарисовали сами».
5. Сделал как просили
6. И оно в опасности
7. Можно брать
«Не самые лучшие, но все же неплохие».
8. Где-то в Челябинске
9. Реклама спецодежды
10. Честность просто подкупает
11. LOVEаш
12. Туалетная бумага из холодильника. Летом идет на ура
13. М — маркетинг
14. Интригует. Осталось чуть-чуть продержаться
15. Маркетинг для сильного и независимого
16. И не придраться
17. Магазин бытовой химии. Действительно, чтобы прослыть супергероем для любимой, достаточно сделать уборку вместо нее
18. Зато по-честному
«Купи одно пиво по цене двух и получи второе пиво абсолютно бесплатно».
19. Но бывают ведь еще и Джамшуты...
А на ваши покупки влияет креатив от компаний?
Фото на превью porgmus/reddit