18 свежих образцов «социалки», которая встряхнет не хуже разряда тока

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Иногда всем нам нужно очнуться и оценить, правильные ли решения мы принимаем в жизни, не пропускаем ли мимо сердца, глаз и ушей что-то важное. И социальная реклама дает нам такую возможность. Посмотрите на гранату из пластика и на парня, который выжил в автокатастрофе, потому что пристегнулся, и спросите себя: может быть, именно я могу что-то сделать для того, чтобы мир стал лучше?

AdMe.ru предупреждает: эти фотографии и постеры не для слабонервных и буквально бьют под дых. Но, возможно, когда-то они помогут вам сделать верный выбор.

1. «Пристегнулся. Продолжаю жить»

Для рекламной кампании Belt Up. Live On загримировали реальных людей, которые выжили в автомобильных катастрофах благодаря ремню безопасности. Их истории можно посмотреть здесь.

2. «Будь героем, когда их герои спрятались». Курсы неотложной помощи для родителей

3. «Как только вы выбрасываете пластик, он превращается в оружие. Остановите войну»

4. «Ваши развлечения или моя жизнь»

5. «Рак груди убивает больше женщин, чем автокатастрофы. Ранняя диагностика спасает жизни. Запишитесь на обследование»

6. «18 мая — национальный день против сексуального насилия над детьми и подростками. Сообщите о случаях насилия»

«Ад».

7. «Подтвердите, что вы человек, а не робот. Сделайте благотворительный взнос в Greenpeace»

8. «Не приноси себя в жертву бессоннице»

9. «Остановите пластиковое загрязнение»

10. «Если это легкие планеты, то мы на стадии метастазов»

11. «В машинах летом слишком жарко. Не оставляйте в них собак»

12. «Переверни их жизнь. Помоги им перестать быть бездомными»

13. «Меньше пластика»

14. «Автомобильная катастрофа — это не выдумки»

15. Кампания против вырубки лесов. «Это не только деревья»

16. Не жертвуйте деньги на улице

17. «Любая работа лучше, чем быть аттракционом для туристов»

18. «Настоящая любовь»: рекламная кампания, призывающая брать домой бездомных животных

Бонус: беспощадная «социалка» «5 признаков быдла» из Николаева

А вы встречали мощную социальную рекламу, которая проняла вас до самых пяток?