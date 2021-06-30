18 шедевров от маркетологов, на которые любо-дорого смотреть

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Мы с утра до вечера окружены вывесками, рекламой, манекенами и лозунгами, призывающими купить что-нибудь. Все это приелось, и на большинство таких маркетинговых ходов мы просто не смотрим, но некоторые из них достойны внимания.

Мы в AdMe.ru обожаем незаурядных людей, а именно такие эти 18 креативщиков, которые умеют мыслить нестандартно.

А вы знали, что у пищевой соды есть реклама и это настоящий шедевр?

Все внимание на руки

Креативно и по делу

Агрессивный маркетинг по-питерски

Все, что нужно знать про маркетинг в Японии: предлагают купить банан в коробке за $ 9 и наблюдать за тем, как он желтеет

Когда барбер хочет быть в тренде

«Я пришла в лучшую гинекологию в городе, а тут...»

Сеть магазинов сделала граффити вместо билборда

Когда ломбард нашел целевую аудиторию

Креатор, который придумал этот билборд, явно никогда не испытывал незабываемую эмоцию, когда во время прогулки мимо него с криком «Иииихаа» проезжает кто-то

«В аэропорту Гонконга видел подобную скульптуру из баночек с консервами»

И сразу ягод захотелось

А как вам такое название?

А девушка знает, как заинтересовать покупателей

Этот интерфейс придумал гений!

Когда нашел удобную позу для сна

Этот манекен хочет знать, какого черта тебе нужно

«Скажите, что я сошла с ума и там не написано „вкусовые сосочки“»