18 шедевров от маркетологов, на которые любо-дорого смотреть
Мы с утра до вечера окружены вывесками, рекламой, манекенами и лозунгами, призывающими купить что-нибудь. Все это приелось, и на большинство таких маркетинговых ходов мы просто не смотрим, но некоторые из них достойны внимания.
Мы в AdMe.ru обожаем незаурядных людей, а именно такие эти 18 креативщиков, которые умеют мыслить нестандартно.
А вы знали, что у пищевой соды есть реклама и это настоящий шедевр?
Все внимание на руки
Креативно и по делу
Агрессивный маркетинг по-питерски
Все, что нужно знать про маркетинг в Японии: предлагают купить банан в коробке за $ 9 и наблюдать за тем, как он желтеет
Когда барбер хочет быть в тренде
«Я пришла в лучшую гинекологию в городе, а тут...»
Сеть магазинов сделала граффити вместо билборда
Когда ломбард нашел целевую аудиторию
Креатор, который придумал этот билборд, явно никогда не испытывал незабываемую эмоцию, когда во время прогулки мимо него с криком «Иииихаа» проезжает кто-то
«В аэропорту Гонконга видел подобную скульптуру из баночек с консервами»
И сразу ягод захотелось
А как вам такое название?
А девушка знает, как заинтересовать покупателей
Этот интерфейс придумал гений!
Когда нашел удобную позу для сна
Этот манекен хочет знать, какого черта тебе нужно
«Скажите, что я сошла с ума и там не написано „вкусовые сосочки“»
На какую рекламу вы обычно обращаете внимание?
Фото на превью yanex_ru / Twitter
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