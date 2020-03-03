18 примеров рекламы, создатели которой пошли вразнос

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От унылых рекламных объявлений, роликов, баннеров и вывесок не скрыться, они окружают нас повсюду. Но некоторые образцы рекламы выделяются из общей массы и вызывают у нас сильные эмоции — от недоумения и удивления до смеха и восторга. В этой статье мы собрали именно такие примеры: посмотрите сами на новорожденный баскетбольный мяч, слишком натуральный бургер и Серсею Ланнистер в спортивной куртке.

AdMe.ru перекопал интернет вдоль и поперек, чтобы показать вам, что новенького создали маркетологи с безудержной фантазией и безграничным чувством юмора.

1. Иллюзия от Audi, которая демонстрирует независимое распределение мощности между 4 колесами автомобиля

2. Реклама теплых курток, которая обыгрывает фразу «Зима близко» из сериала «Игра престолов»

«Зима пришла».

3. McDonald’s добавил бекон в классику: «Биг Мак»

«Классика. С беконом. Попробуй новый „Биг Маг“ бекон».

4. Компания Tekzen рекламирует свой скотч с помощью знаменитого арт-объекта

«Все инструменты, которые нужны вам, чтобы создавать современное искусство».

5. Волшебный вкус этого мороженого перенесет в мир розовых единорогов даже взрослых

6. Спортивный канал Sky Sport напоминает про важность спорта

«В жизни нужно больше спорта».

7. Унитаз, на котором чувствуешь себя царицей на троне

8. Реклама спрея от комаров

«Не становись едой».

9. Реклама школы скоростного чтения

«Что можно и нельзя делать тореадору».

10. Мясной бутик Viande поздравил мясоедов с Хеллоуином рекламой со страшным красным перцем

11. Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» рекламирует кеды Converse

12. Многие считают, что еда из ресторанов быстрого питания — сплошная химия. Burger King в своей рекламе показал, что происходит с бургером за 34 дня, чтобы подчеркнуть натуральность его ингредиентов

13. Компания PepsiCo сняла рекламу газировки Mountain Dew с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Это пародия на хоррор «Сияние» Стэнли Кубрика

14. Якутская реклама смартфонов

15. «Голливудские» специи

Если вы вам предложили сняться в рекламном ролике, что бы вы хотели рекламировать?