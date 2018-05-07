18 примеров мощной социальной рекламы, которая «пробьет» даже самых толстокожих
Социальная реклама спасает жизни — после рекламных компаний, посвященных раку, к врачу за консультацией обращается на 12 % больше людей, чем обычно. Да и воротник из чернобурой лисы рядом с живыми лисятами выглядит уже не так шикарно, как на плечах красавицы, правда? Социальная реклама раздражает и пугает, но ее образы надолго врезаются в память. И, возможно, это единственный способ достучаться до сердца каждого и заставить нас задуматься о чем-то важном. И однажды принять верное решение.
AdMe.ru собрал примеры социальной рекламы, которая способна хорошенько встряхнуть нас всех.
Это не мех. Это чья-то мама
Не делайте селфи, когда ведете машину
Тысячи детей должны ждать более 7 лет, чтобы найти родителей. Положите конец долгому ожиданию. Усыновите
Бездомным можно чувствовать себя и дома. Уделяйте внимание детям
Сохранить. Не сохранять
С аутизмом быть лицом к лицу с другими сложнее, чем кажется
Природа не может приспосабливаться ко всему
«Я обещал, что никому не скажу о том, что видел». Сексуальное насилие над детьми не должно быть секретом
Детское ожирение — это пожизненное заключение
Сообщите о домашнем насилии
Однажды увидев, они уже не забудут этого
Лес умирает вместе с теми, кто в нем живет
Положите конец эре смертной казни
Алкоголик наносит вред не только себе
Сигареты курят людей
Лекарств недостаточно. Лучший способ помочь человеку с депрессией — поговорить с ним
Возвращайся
Или ведите, или постите
А какие примеры социальной рекламы впечатлили вас? Делитесь ими в комментариях, и мы напишем про это новую крутую статью!
Фото на превью WWF