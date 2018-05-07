18 примеров мощной социальной рекламы, которая «пробьет» даже самых толстокожих

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Социальная реклама спасает жизни — после рекламных компаний, посвященных раку, к врачу за консультацией обращается на 12 % больше людей, чем обычно. Да и воротник из чернобурой лисы рядом с живыми лисятами выглядит уже не так шикарно, как на плечах красавицы, правда? Социальная реклама раздражает и пугает, но ее образы надолго врезаются в память. И, возможно, это единственный способ достучаться до сердца каждого и заставить нас задуматься о чем-то важном. И однажды принять верное решение.

AdMe.ru собрал примеры социальной рекламы, которая способна хорошенько встряхнуть нас всех.

Это не мех. Это чья-то мама

Не делайте селфи, когда ведете машину

Тысячи детей должны ждать более 7 лет, чтобы найти родителей. Положите конец долгому ожиданию. Усыновите

Бездомным можно чувствовать себя и дома. Уделяйте внимание детям

Сохранить. Не сохранять

С аутизмом быть лицом к лицу с другими сложнее, чем кажется

Природа не может приспосабливаться ко всему

«Я обещал, что никому не скажу о том, что видел». Сексуальное насилие над детьми не должно быть секретом

Детское ожирение — это пожизненное заключение

Сообщите о домашнем насилии

Однажды увидев, они уже не забудут этого

Лес умирает вместе с теми, кто в нем живет

Положите конец эре смертной казни

Алкоголик наносит вред не только себе

Сигареты курят людей

Лекарств недостаточно. Лучший способ помочь человеку с депрессией — поговорить с ним

Возвращайся

Или ведите, или постите

А какие примеры социальной рекламы впечатлили вас? Делитесь ими в комментариях, и мы напишем про это новую крутую статью!