18 примеров мощной социальной рекламы, которая «пробьет» даже самых толстокожих

Социальная реклама спасает жизни — после рекламных компаний, посвященных раку, к врачу за консультацией обращается на 12 % больше людей, чем обычно. Да и воротник из чернобурой лисы рядом с живыми лисятами выглядит уже не так шикарно, как на плечах красавицы, правда? Социальная реклама раздражает и пугает, но ее образы надолго врезаются в память. И, возможно, это единственный способ достучаться до сердца каждого и заставить нас задуматься о чем-то важном. И однажды принять верное решение.

AdMe.ru собрал примеры социальной рекламы, которая способна хорошенько встряхнуть нас всех.

Это не мех. Это чья-то мама

Не делайте селфи, когда ведете машину

Тысячи детей должны ждать более 7 лет, чтобы найти родителей. Положите конец долгому ожиданию. Усыновите

Бездомным можно чувствовать себя и дома. Уделяйте внимание детям

Сохранить. Не сохранять

С аутизмом быть лицом к лицу с другими сложнее, чем кажется

Природа не может приспосабливаться ко всему

«Я обещал, что никому не скажу о том, что видел». Сексуальное насилие над детьми не должно быть секретом

Детское ожирение — это пожизненное заключение

Сообщите о домашнем насилии

Однажды увидев, они уже не забудут этого

Лес умирает вместе с теми, кто в нем живет

Положите конец эре смертной казни

Алкоголик наносит вред не только себе

Сигареты курят людей

Лекарств недостаточно. Лучший способ помочь человеку с депрессией — поговорить с ним

Возвращайся

Или ведите, или постите

А какие примеры социальной рекламы впечатлили вас? Делитесь ими в комментариях, и мы напишем про это новую крутую статью!

Фото на превью WWF

14 На склад!
25 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!