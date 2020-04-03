18 примеров крутой рекламы, которая создавалась профессионалами своего дела
Ученные утверждают, что современный человек не может концентрировать внимание дольше 8 секунд. Кажется, это лучше других поняли создатели рекламы. Их яркие видеоролики, постеры и слоганы как будто соревнуются в том, чтобы захватить наши мысли еще быстрее.
Это вышло у творцов шедевров из свежей подборки от AdMe.ru.
1. «Нужна стрижка?»
2. Реклама клиники пластической хирургии
3. Chanel. «С днем матери»
4. Кампания, информирующая о диабете. «Сахар ест вас тоже»
5. Реклама очков. «Освежите свой стиль»
6. Milk Maids. «Свежее мороженое с нашей фермы»
7. Архитектурная фирма ARPA. «Красивая архитектура — ничто без функциональности»
8. Реклама бизнес-школы. «Будь запоминающимся»
9. Искусственные цветы Tuia. «Сбивают с толку даже экспертов»
10. Ассоциация массажистов Шотландии. «Вы почувствуете разницу»
11. Реклама пространства для собак и их владельцев в жилом комплексе On Marista
12. Онлайн-уроки. «Геометрия. Такая же легкая, как детская игра»
13. Pizza Hut. «Мороженое в неограниченном количестве»
14. McDonald’s. Не нужно будет мыть посуду
Помните самую впечатляющую рекламу, которую вы видели? Расскажите нам о ней.