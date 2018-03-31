18 образцов крутой рекламы, которая выжимает из нас все возможные эмоции
Хорошая реклама умиляет или бьет под дых, заигрывает с нами или заставляет задуматься, вызывает слезы или смех, но никогда никого не оставляет равнодушным.
AdMe.ru собрал лучшие образцы рекламы, которая вызывает разнообразные, но непременно сильные эмоции.
«Пиво, сваренное с любовью»
«Насколько она рассержена?»
«Пожалуйста, не облизывайте страницу»
«— А мой муж тоже может пойти?
— Марта, не покидай меня!»
«Вы сможете сделать свое тело таким всего за месяц. Просто запишитесь на курсы по фотошопу»
«В случае любви с первого взгляда разбейте стекло»
«Будьте готовы к неприятным сюрпризам. Страхование в путешествиях»
«Есть развлечения получше. Парк развлечений Mundo Aventura»
«Найдите работу, о которой всегда мечтали»
«Иногда фильтров недостаточно. Установите родительский контроль»
«Одежда не должна стоить кому-то детства»
«Зона для курения»
«Твое равнодушие...»
«Хочу быть как мамочка»
«Дети из семей, где курят родители или братья и сестры, начинают курить в три раза чаще, чем дети из некурящих семей».
Реклама путешествий
«Некоторые пятна способны убить. Меланома — самый смертоносный вид рака»
«Кибербуллинг ранит»
«Вы никогда не пожалеете, что приняли этот запрос в друзья. Усыновите бездомное животное»
Какая реклама впечатлила вас больше всего? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью Sippingin/Reddit