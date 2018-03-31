18 образцов крутой рекламы, которая выжимает из нас все возможные эмоции

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Хорошая реклама умиляет или бьет под дых, заигрывает с нами или заставляет задуматься, вызывает слезы или смех, но никогда никого не оставляет равнодушным.

AdMe.ru собрал лучшие образцы рекламы, которая вызывает разнообразные, но непременно сильные эмоции.

«Пиво, сваренное с любовью»

«Насколько она рассержена?»

«Пожалуйста, не облизывайте страницу»

«— А мой муж тоже может пойти?

— Марта, не покидай меня!»

«Вы сможете сделать свое тело таким всего за месяц. Просто запишитесь на курсы по фотошопу»

«В случае любви с первого взгляда разбейте стекло»

«Будьте готовы к неприятным сюрпризам. Страхование в путешествиях»

«Есть развлечения получше. Парк развлечений Mundo Aventura»

«Найдите работу, о которой всегда мечтали»

«Иногда фильтров недостаточно. Установите родительский контроль»

«Одежда не должна стоить кому-то детства»

«Зона для курения»

«Твое равнодушие...»

«Хочу быть как мамочка»

«Дети из семей, где курят родители или братья и сестры, начинают курить в три раза чаще, чем дети из некурящих семей».

Реклама путешествий

«Некоторые пятна способны убить. Меланома — самый смертоносный вид рака»

«Кибербуллинг ранит»

«Вы никогда не пожалеете, что приняли этот запрос в друзья. Усыновите бездомное животное»

Какая реклама впечатлила вас больше всего? Поделитесь с нами в комментариях.