17 живописных фото суровой природы Северной Европы

= Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos = Тревел-фотограф и автор Depositphotos Александр Ладанивский на протяжении многих лет ездит в фотоэкспедиции в разные уголки нашей планеты. Также он делает снимки для Discovery и рассказывает об опасности изменения климата с помощью тревел-фотографии. Путь Александра к фотографии был достаточно необычным. Он бывший спецназовец. После увольнения со службы начал снимать свадьбы, портреты в стиле стимпанк и футуристичные фото. Затем внимание Александра привлекла природа Карпат. Он обнаружил места, которые вскоре стали невероятно популярными среди местных и иностранных фотографов. В этой коллекции собраны потрясающие фото Александра Ладанивского (посмотреть портфолио можно здесь), которые он снял во время путешествия по Центральной и Северной Европе.

Заявки на участие в экспедициях Александра Ладанивского присылают фотографы со всего мира. Но стать частью его группы можно только после личного собеседования.

Фотограф говорит, что любит возвращаться в места, где уже бывал. Его любимые страны — те, которые не перестают удивлять. Например, Исландия и Норвегия.

Зимой Александр любит отправляться в экспедиции на ледники. Лишь в холодное время года путешественники могут буквально пройтись по леднику, который покрывает 11 % территории Исландии.

Героями снимков Александра Ладанивского обычно становятся его попутчики. Фото, где пустынный первозданный пейзаж сочетается с фигурой человека на переднем плане, заставляет задуматься, как огромен наш мир.

Крупнейший ледник Исландии — Ватнайёкюдль — каждый год уменьшается на 100 метров в диаметре. Ученые прогнозируют, что через 10 лет он полностью исчезнет. Александр фиксирует изменения с помощью своей камеры.

Цветные вулканические горы Ландманналаугар в Исландии можно назвать чудом природы. Территория вокруг них охраняется как заповедник, но пешие прогулки в этой местности разрешены.

Экспедиции Александра Ладанивского длятся несколько дней. Участники выбирают маршрут вместе с фотографом, который предлагает множество мест, где уже бывал ранее.

Первой моделью Александра Ладанивского была его жена. Фотограф сделал несколько снимков ей в подарок, одолжив у друга цифровую камеру. Автор достиг настоящего мастерства в работах, где живописные пейзажи становятся фоном для отражения женской красоты и изящества.

Иногда аэрофото — единственный способ запечатлеть природу и поделиться ее красотой с другими.

По словам Александра Ладанивского, фотоэкспедиции — это не только знакомство с природой и совершенствование навыков в тревел-фотографии, но и воплощение в жизнь мечты других путешественников.

Между величественными ледниками в Исландии и проселочной дорогой в Ирландии есть кое-что общее: путешествия в эти места могут изменить фотографа до неузнаваемости и заразить желанием открывать для себя неизведанные территории.

Чтобы запечатлеть красоту первозданных пейзажей, участники экспедиций Александра Ладанивского встают перед рассветом и тратят много времени на дорогу. В зависимости от маршрута группа может провести всю ночь под открытым небом или заночевать в крошечной деревенской гостинице.

Хотя кратерные озера — распространенное явление для горной местности Исландии, вряд ли вам удастся найти два похожих. Они могут быть разных цветов и форм, а из-за примесей в воде некоторых озер жизнь там невозможна.

Александр Ладанивский сознательно избегает популярных маршрутов в Исландии и других странах. Он пытается найти места, которые впечатляют своей красотой даже опытных путешественников.

Те, кто отправляется с Александром Ладанивским в путешествие по безлюдным уголкам мира, часто признают, что это было главным событием в их жизни.

Желающим искупаться в природном бассейне на берегу Атлантического океана сначала нужно осилить горный поход в несколько километров.