17 уловок, которые так часто встречаются, что мы их уже не замечаем и каждый раз ведемся
Все уже смирились с тем, что бесплатным может быть только сыр в мышеловке. Но оценить, не заплатили ли вы лишнего, бывает сложно. Пользователь Reddit задал вопрос: «Какая уловка встречается настолько часто, что люди уже не замечают ее?» И многие ответы оказались неожиданными.
Читая о замеченных пользователями мошенничествах, мы в AdMe.ru задумались о том, что стоит осторожнее распоряжаться своим кошельком и временем. Надеемся, какой-нибудь пример из списка откроет глаза и вам.
- Бриллианты. Самая хитрая штука тут в том, что они такие дорогие только для первых покупателей. Если пытаться перепродать, то вы потеряете 25–50 % стоимости, даже если драгоценность новая. © theinquisition / Reddit
- Поддельные отзывы. Они всюду. Не могу доверять даже комментариям в социальных сетях, ведь компании и там могут себя хвалить. © ndcdshed / Reddit
- Людей берут на бесплатную стажировку, а потом обращаются с ними так, будто они что-то кому-то должны. © yk003 / Reddit
- Мошенничество в сфере стоматологии. Пришла к дантисту, а он сказал: «Кажется, тут какое-то пятно. Просверлим, проверим». Решила посоветоваться с другим. Он внимательно посмотрел, дал мне рентгеновский снимок и говорит: «Это просто пятно». То есть оказалось, что можно было просто бесплатно проверить с помощью рентгена, а не сверлить, возможно, здоровый зуб за деньги. © thyIacoIeo / Reddit
- Многие специальности высшего образования. Нужно выбирать какое-то востребованное направление (а в таком возрасте это сделать непросто), иначе можно стать бариста с ученой степенью в области философии. © The_Polar_Bear__ / Reddit
- Неоплачиваемые переработки. Если вы не можете что-то выполнить в свое рабочее время, то этим должен заниматься другой сотрудник. Иначе вы сами жертвуете своим временем. © Fraerie / Reddit
- Напитки, в которых льда больше, чем самого напитка. © your99thproblem / Reddit
- Сказки про переработку пластика. Корпорации переложили бремя заботы об этом на потребителя, а сами просто производят больше и больше. Основная часть пластмасс даже не подлежит переработке, и в итоге их просто сжигают. © Areuseriousjk / Reddit
- Похоронная индустрия. Нужно потратить огромные деньги, иначе будет считаться, что вы не любили усопшего. Мои родители попросили меня: «Найди самый дешевый способ избавиться от нас, а потом пригласи друзей и устрой поминки». © WikiWantsYourPics / Reddit
- Аутлет-центры и дисконтные отделы известных брендов. На самом деле вы не покупаете товары высокого класса с большой скидкой. Просто некоторые компании выпускают специальные дешевые товары как раз на такой случай. © LbGuns / Reddit
- Черная пятница. Некоторые компании весь год продают товар, который условно стоит $ 100, со скидкой — за $ 80. В этот день они продадут его за $ 70 и заявят, что это 30-процентная скидка. © taybul / Reddit
- Бесплатные пробные версии, к которым вы привязываете карту, а они автоматически списывают деньги в конце акции. Если понравится, я сам продлю. © Muliciber / Reddit
- Причина, по которой ваша одежда быстро изнашивается, в том, что так и запланировано. После каждой стирки она будет выглядеть заметно хуже. © Totue13 / Reddit
Футболка автора после двух стирок.
- То, что для получения работы вам нужен хоть какой-нибудь опыт. © faizanalam / Reddit
- Когда люди в преклонном возрасте не могут найти работу. Мне 57 лет, и с недавнего времени я безработная. Те должности, для которых у меня достаточно опыта, мне не светят. Я квалифицирована одновременно чрезмерно (пользуюсь компьютером с 1985 года) и недостаточно (мне больше 50 лет, поэтому, должно быть, не разбираюсь в технологиях). Подумываю стать водителем грузовика. © salamander13 / Reddit
- Однажды кто-то разрезал куриное крылышко на 2 части и сумел всех убедить, что это 2 разных крылышка. Технически даже на 3 части. © GodChangedMyChromies / Reddit
- Поработайте неделю в банке и поймете, что люди могут попасться даже на самую глупую уловку. Однажды к нам пришла женщина за чеком на $ 20 тыс., но консультанту она показалась странной и он попытался узнать, зачем ей деньги. Она ответила, что ей эта ситуация тоже кажется странной: кто-то просил залог за ее племянника, которого у нее нет. © twec21 / Reddit
А что еще кажется вам большим мошенничеством?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
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