17 уловок, которые так часто встречаются, что мы их уже не замечаем и каждый раз ведемся

Все уже смирились с тем, что бесплатным может быть только сыр в мышеловке. Но оценить, не заплатили ли вы лишнего, бывает сложно. Пользователь Reddit задал вопрос: «Какая уловка встречается настолько часто, что люди уже не замечают ее?» И многие ответы оказались неожиданными.