17 ретро-фото, на которых животные выглядят точь-в-точь как люди
= Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos =
Для многих людей животные – лучшие друзья. Они рядом, когда вам грустно; дарят тепло и любовь, когда вы в этом нуждаетесь. Заряжают положительными эмоциями, когда вы с ними играете. Проводя много свободного времени с питомцами, вы можете заметить, что они переняли некоторые ваши черты. И это совсем не преувеличение.
Международный фотобанк Depositphotos, в библиотеке которого 140 млн файлов, подготовил коллекцию ретро-фотографий питомцев. В них отражена вся привязанность, которую люди веками испытывали к своим домашним любимцам.
В этой фотоколлекции вы можете увидеть особенные отношения между животными и их хозяевами, а также истории, скрытые в каждом изображении. Согласитесь, в черно-белой фотографии есть свой неповторимый шарм.
"Дай подумать..."
"Друг, ты в порядке?"
Как быстро наладить связь
"Знаешь, тут поговаривают..."
"Ты только посмотри на них!"
"Приятно познакомиться!"
Просто одно лицо
"Замри и смотри сюда!"
Смех – неплохое начало дружбы
Эта чудесная жизнь
"Расскажи мне свою историю"
Ну почему любовь так несправедлива?
"Потанцуй со мной"
Заглядывая в будущее
"Все будет хорошо, доктор?"
Всегда на страже порядка в вашем доме
"Я хочу загорать весь день!"