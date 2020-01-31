17 ретро-фото, на которых животные выглядят точь-в-точь как люди

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Для многих людей животные – лучшие друзья. Они рядом, когда вам грустно; дарят тепло и любовь, когда вы в этом нуждаетесь. Заряжают положительными эмоциями, когда вы с ними играете. Проводя много свободного времени с питомцами, вы можете заметить, что они переняли некоторые ваши черты. И это совсем не преувеличение.

Международный фотобанк Depositphotos, в библиотеке которого 140 млн файлов, подготовил коллекцию ретро-фотографий питомцев. В них отражена вся привязанность, которую люди веками испытывали к своим домашним любимцам.

В этой фотоколлекции вы можете увидеть особенные отношения между животными и их хозяевами, а также истории, скрытые в каждом изображении. Согласитесь, в черно-белой фотографии есть свой неповторимый шарм.