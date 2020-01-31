17 ретро-фото, на которых животные выглядят точь-в-точь как люди

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= Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos =

Для многих людей животные – лучшие друзья. Они рядом, когда вам грустно; дарят тепло и любовь, когда вы в этом нуждаетесь. Заряжают положительными эмоциями, когда вы с ними играете. Проводя много свободного времени с питомцами, вы можете заметить, что они переняли некоторые ваши черты. И это совсем не преувеличение.

Международный фотобанк Depositphotos, в библиотеке которого 140 млн файлов, подготовил коллекцию ретро-фотографий питомцев. В них отражена вся привязанность, которую люди веками испытывали к своим домашним любимцам.

В этой фотоколлекции вы можете увидеть особенные отношения между животными и их хозяевами, а также истории, скрытые в каждом изображении. Согласитесь, в черно-белой фотографии есть свой неповторимый шарм.

"Дай подумать..."

"Друг, ты в порядке?"

Как быстро наладить связь

"Знаешь, тут поговаривают..."

"Ты только посмотри на них!"

"Приятно познакомиться!"

Просто одно лицо

"Замри и смотри сюда!"

Смех – неплохое начало дружбы

Эта чудесная жизнь

"Расскажи мне свою историю"

Ну почему любовь так несправедлива?

"Потанцуй со мной"

Заглядывая в будущее

"Все будет хорошо, доктор?"

Всегда на страже порядка в вашем доме

"Я хочу загорать весь день!"

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