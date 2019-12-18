17 рекламных кампаний, создатели которых готовы на все ради внимания покупателя

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На что только ни идут рекламщики, чтобы привлечь наше внимание. Скрытые символы и подтекст, яркие детали, узнаваемые лица, акцентирование, совмещение противоположностей, а то и все перечисленное сразу. Некоторые рекламные агентства создают такое, что обычному человеку и в голову бы не пришло.

Мы в AdMe.ru отыскали креативные рекламные плакаты последних лет, глядя на которые не понимаешь, чего в них больше — гениальности или безумия.

Увидев наушники Panasonic, сам Ван Гог пожалел о содеянном

«Звук, который вы не хотели бы пропустить».

Когда джинсы сидят как влитые

«Jordache — вторая кожа».

Реклама зубной нити Colgate. Никто не заметит твоих красивых глаз, если увидит застрявший в зубах салат

«Салат разрушает вашу красоту».

В носках DillySocks сложно оставаться незамеченным

«Жизнь не всегда легка, когда ты умеешь выделяться».

Тем, кто не в силах приготовить себе завтрак, на помощь придет McDonald’s

«Мы встаем раньше для тех, кто любит поспать».

Это не реклама обнимашек. Производители тонко намекают: с кондиционером Softlan одежда становится такой мягкой, что ее не хочется выпускать из рук

Плохой наполнитель для туалета не скрывает запахи. Он заставляет котиков терпеть и оставлять следы в неожиданных местах

«Кошки всегда чувствуют, когда плохой запах исходит от их лотков».

Сеть кинотеатров Utopolis не боится показать зрителям, что реальность куда прозаичнее

«Реальность — отстой».

Это реклама сети стоматологических клиник в Литве, призывающая не бояться вкусной еды. Но, кажется, стоит бояться не еды, а этих клиник

«Еда не должна быть пыткой».

Перестаньте избивать себя, поставьте противомоскитную сетку

«Больше никаких оправданий для издевательств над собой».

Величайшие авторы мира и их произведения уместятся в вашем кармане с книгами формата «покетбук»

«Величайшие авторы в вашем кармане».

К детям, которые чистят зубы пастой Colgate, прилетают зубные феи, а к детям, которые зубы не чистят, прибегают зубные зайцы устрашающей наружности

«Не шутите с сахаром».

Порой аллергия заставляет наш нос жить собственной, странной жизнью. Реклама средства от аллергии Nasacort Allergy

«Верни свой нос себе».

Когда байкеры пересели на новый вид «транспорта» — кроссовки Cat

«Для тех, кто хочет кататься».

Парки развлечений Playland решили показать весь спектр эмоций при помощи эмодзи. Что ж, в некоторых ситуациях это разумный выбор

Борода может стать шевелюрой, утверждает реклама клиник по пересадке волос

«Выпадение волос обратимо».

Реклама курсов женской самообороны. Без комментариев

Какую самую странную рекламу доводилось видеть вам?