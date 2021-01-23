17 производителей, про которых сразу и не скажешь, троллят они или это все всерьез

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В попытках сократить расходы или, наоборот, впечатлить покупателей компании порой заходят слишком далеко. Глядя на фотографии пользователей сегодняшней подборки, сразу и не поймешь — это креатив такой или троллинг.

AdMe.ru любит необычный подход к делу, но у всего есть разумные пределы.

«Все кнопки в моей машине с подсветкой, кроме кнопки регулирования яркости подсветки»

«Сэндвич с лососем от французской розничной компании»

«Всегда на стороне добра».

«Сначала мне отправили 2 правых ботинка, я их вернул, а они в ответ прислали 2 левых. А зима кончается...»

«Делал ремонт у бабушки и наткнулся на эту штуку, которую ей впарили при установке стиралки. ₽ 1 500 за какие-то магнитики»

Либо вас хотят отвлечь от реальных пятен плесени. © anxtea / reddit

«Марианская впадина баночного масштаба»

«Упаковка XXL не гарантирует, что чипсов там будет больше»

«Когда компания решила сократить отходы и не добавлять к своим продуктам некоторые компоненты. Теперь я покупаю их отдельно, и это выглядит так»

«Купил новую игрушку для ребенка»

Вариант подарка для врага, чтобы он себе весь дом блестками уделал

«Представляю вам обновленный вариант конфет „Родные просторы“»

И еще один апгрейд. Даже баночки с продуктами вынуждены худеть после новогодних праздников

Чтобы сделать как на упаковке, нужно растопить шоколад и обмакнуть в него мармелад

«Заметил у клиентки эту штуку. Оказалось, революционный способ борьбы с вредителями с помощью микроволн. Разобрал, но не нашел там ничего, что излучало бы эти микроволны»

«Я принял аспирин, а через час понял, что это был не он, а слабительное»

Очень заманчиво на первый взгляд

«Как обмануть невнимательного пользователя типа меня»

«Ждал новогоднее чудо, а тут как всегда. Вот такой вот агрессивный маркетинг»