17 производителей, про которых сразу и не скажешь, троллят они или это все всерьез
В попытках сократить расходы или, наоборот, впечатлить покупателей компании порой заходят слишком далеко. Глядя на фотографии пользователей сегодняшней подборки, сразу и не поймешь — это креатив такой или троллинг.
AdMe.ru любит необычный подход к делу, но у всего есть разумные пределы.
«Все кнопки в моей машине с подсветкой, кроме кнопки регулирования яркости подсветки»
«Сэндвич с лососем от французской розничной компании»
«Всегда на стороне добра».
«Сначала мне отправили 2 правых ботинка, я их вернул, а они в ответ прислали 2 левых. А зима кончается...»
«Делал ремонт у бабушки и наткнулся на эту штуку, которую ей впарили при установке стиралки. ₽ 1 500 за какие-то магнитики»
-
Либо вас хотят отвлечь от реальных пятен плесени. © anxtea / reddit
«Марианская впадина баночного масштаба»
«Упаковка XXL не гарантирует, что чипсов там будет больше»
«Когда компания решила сократить отходы и не добавлять к своим продуктам некоторые компоненты. Теперь я покупаю их отдельно, и это выглядит так»
«Купил новую игрушку для ребенка»
Вариант подарка для врага, чтобы он себе весь дом блестками уделал
«Представляю вам обновленный вариант конфет „Родные просторы“»
И еще один апгрейд. Даже баночки с продуктами вынуждены худеть после новогодних праздников
Чтобы сделать как на упаковке, нужно растопить шоколад и обмакнуть в него мармелад
«Заметил у клиентки эту штуку. Оказалось, революционный способ борьбы с вредителями с помощью микроволн. Разобрал, но не нашел там ничего, что излучало бы эти микроволны»
«Я принял аспирин, а через час понял, что это был не он, а слабительное»
Очень заманчиво на первый взгляд
«Как обмануть невнимательного пользователя типа меня»
«Ждал новогоднее чудо, а тут как всегда. Вот такой вот агрессивный маркетинг»
А вам попадалось что-нибудь этакое, после чего к производителю возникало много вопросов?
Фото на превью Goodwin85 / pikabu