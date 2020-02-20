17 примеров запоминающейся рекламы, которую создали профессионалы своего дела
Создатели рекламы понимают, что у них есть всего несколько секунд для того, чтобы завладеть нашим вниманием. Именно поэтому они стараются вложить в каждую кампанию весь талант, оригинальность и сноровку, которые у них есть. Когда все получается, мы имеем возможность восхищаться настоящими шедеврами рекламы.
В новой подборке от AdMe.ru вас ждут именно такие примеры работ мастеров своей профессии.
1. McDonald’s: «Вот что я люблю»
2. Tele2: «Мы делаем малый бизнес сильнее»
3. Магазин оптики Focus: «Сфокусируйтесь на ощущениях»
4. Шины Continental: «Прогноз погоды: безопасность»
5. Coca-Cola: «Попробуй чувства»
6. iPack: «Умная упаковка»
7. Кампания по борьбе с эйджизмом
«Мужество никогда не стареет», «Креативность никогда не стареет».
8. WWF: «Маленький подарок для большого дела. Газели вымерли в Грузии в 60-х годах прошлого века. Но благодаря пожертвованиям в пользу программы их восстановления уже родилось 5-е поколение этих животных»
9. Софийский международный литературный фестиваль: «Язык, который помогает им обрести голос. Литература на французском языке. Революция на 5 континентах»
10. Ford: «Пока вы видите это, еще не поздно. Ford Ranger — 2020 с автономным экстренным торможением при распознавании пешехода»
11. Реклама кондиционера для белья
12. Авиабилеты Transavia по низким ценам: «Подарок на Рождество после Рождества»
13. Chupa Chups: «С Днем святого Валентина»
14. Реклама специального питания для животных: «Беременные коровы более хрупкие, чем вы думаете»
15. Farnham: «Немного горький»
16. Mania: «Лето застало нас врасплох. Распродажа летней коллекции в феврале»
17. McCafé
Какую оригинальную рекламу в последнее время видели вы?