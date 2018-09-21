17 примеров того, как стоит упаковывать товар, чтобы он точно не затерялся на полке супермаркета

В наше время покупателю предлагается большой выбор продукции — на любой вкус и кошелек. И хотя нередко принципиального различия между товарами нет, у всех из них разная упаковка, этикетка. И здесь уже производитель может выразить себя и обогнать конкурентов.

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что классная упаковка способна даже поднять настроение? И поэтому вы даже можете купить товар, который вам не особенно-то и нужен — лишь бы полюбоваться такой красотой еще не раз?

Мы в AdMe.ru обожаем нестандартные, яркие решения, поэтому составили для вас новую подборку упаковок, которыми невозможно не восхищаться.

Стаканчики для кофе в кафе Gawatt

Детские пижамы MILKBARN

Салфетки Kleenex

Концепт упаковки печенья Bla Bla

Жевательная резинка Happydent Complete

Орехи и сухофрукты Pchak

Светодиодные лампочки CS Electric

Наушники EarBudeez

Реклама Ford Ranger Extreme

Мужские аксессуары для волос Barberian

Носки Barking Dogs

Хозяйственный магазин HAPS

Фермерские мясные продукты

Игрушки для активных игр с собаками DOOG

Десерт «Банда» с разными вкусами

Кухонные приборы Scanwood

Яблочный сок

А вы готовы переплачивать за товар в оригинальной упаковке? Делитесь с нами в комментариях.

23 На склад!
11 Комментарии
  • 21 сентября 2018
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  • 16826

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