17 примеров того, как стоит упаковывать товар, чтобы он точно не затерялся на полке супермаркета

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В наше время покупателю предлагается большой выбор продукции — на любой вкус и кошелек. И хотя нередко принципиального различия между товарами нет, у всех из них разная упаковка, этикетка. И здесь уже производитель может выразить себя и обогнать конкурентов.

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что классная упаковка способна даже поднять настроение? И поэтому вы даже можете купить товар, который вам не особенно-то и нужен — лишь бы полюбоваться такой красотой еще не раз?

Мы в AdMe.ru обожаем нестандартные, яркие решения, поэтому составили для вас новую подборку упаковок, которыми невозможно не восхищаться.