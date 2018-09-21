17 примеров того, как стоит упаковывать товар, чтобы он точно не затерялся на полке супермаркета
В наше время покупателю предлагается большой выбор продукции — на любой вкус и кошелек. И хотя нередко принципиального различия между товарами нет, у всех из них разная упаковка, этикетка. И здесь уже производитель может выразить себя и обогнать конкурентов.
Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что классная упаковка способна даже поднять настроение? И поэтому вы даже можете купить товар, который вам не особенно-то и нужен — лишь бы полюбоваться такой красотой еще не раз?
Мы в AdMe.ru обожаем нестандартные, яркие решения, поэтому составили для вас новую подборку упаковок, которыми невозможно не восхищаться.
Стаканчики для кофе в кафе Gawatt
Детские пижамы MILKBARN
Салфетки Kleenex
Концепт упаковки печенья Bla Bla
Жевательная резинка Happydent Complete
Орехи и сухофрукты Pchak
Светодиодные лампочки CS Electric
Наушники EarBudeez
Реклама Ford Ranger Extreme
Мужские аксессуары для волос Barberian
Носки Barking Dogs
Хозяйственный магазин HAPS
Фермерские мясные продукты
Игрушки для активных игр с собаками DOOG
Десерт «Банда» с разными вкусами
Кухонные приборы Scanwood
Яблочный сок
А вы готовы переплачивать за товар в оригинальной упаковке? Делитесь с нами в комментариях.