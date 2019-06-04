17 примеров рекламы, которую придумали люди с 80-м уровнем креативности

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Счастье, что реклама перестала быть чем-то невыносимым, что не дает, например, спокойно посмотреть любимый фильм. Современные маркетологи иногда создают такие шедевры, что вместо того, чтобы их брезгливо пролистать, залипаешь на несколько минут, забывая, что перед тобой всего лишь продукт пиара.

Вы наверняка уже знаете, что редакция AdMe.ru неравнодушна к рекламе, сделанной с фантазией и остроумием. Поэтому сегодня мы хотели бы обсудить с вами несколько рекламных макетов, которые действительно смогли зацепить.

1. Дизайнеры IKEA воссоздали интерьеры гостиных из «Симпсонов», «Друзей» и «Очень странных дел»

2. Adidas вдохновляет на покорение любых вершин

3. BMW: больше мощь, меньше расход

4. Канал о дикой природе National Geographic Wild показал хищников и тех, кто становится их жертвами

5. McDonald’s уверен, что дети любят Happy Meal за то, что его можно есть руками

6. Так LG рекламирует стиральную машину, в которой деликатные и грубые ткани можно стирать вместе

7. Служба дезинсекции Rota Uniprag, от специалистов которой вредителям спрятаться не удастся

8. Книжный магазин, в котором знают, что в ловушку некоторых книг можно попасть с первой страницы

9. Burger King для тех, кто пристрастился к грилю

10. Stabilo: выделяя главное

«Кэтрин Джонсон. Математик NASA, производившая расчеты, благодаря которым Apollo-11 успешно вернулся на Землю».

11. Журнальная реклама воздуходувки STIHL. Макет, который невозможно не заметить

12. KFC попросил прощения за нехватку курицы в своих ресторанах. Да, буквы на ведерке поменяли местами неслучайно

«Мы приносим извинения».

13. Nivea предлагает избавиться от целлюлита

14. Производитель бритв Wilkinson Sword показывает, как создается индивидуальность

15. Volkswagen заставляет задуматься, как же тогда ощущается столкновение при 80 км/ч

«Водите осторожно».

16. PlayStation как лучший способ накачать пальцы

17. Durex предлагает оставить плохие эмоции позади

Как вы думаете, создатели какой рекламы действительно достойны аплодисментов? А еще было бы интересно узнать: вы когда-нибудь приобретали вещи, ориентируясь исключительно на то, как их пропиарили, или всегда стараетесь отключить потребительские эмоции во время покупки?