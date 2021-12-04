17 молодцов разгадали нечестные уловки хитрющих маркетологов и делятся знаниями с миром
Если хорошенько подумать о том, что именно нас привлекает на прилавках магазинов, то можно обнаружить, что многие из этих вещей нам не нужны, переоценены, некачественные и т. д. Виной всему хитрые маркетинговые уловки и наша неспособность им сопротивляться. Однако еще не перевелись смекалистые пользователи, которые любого выведут на чистую воду. И эта подборка появилась благодаря им.
Мы в AdMe.ru не отрицаем, что подходы маркетологов порой не очень честные, но если люди все равно с радостью создают спрос и не замечают подвоха, то и пострадавшими их считать нельзя. Однако открыть глаза не помешает.
- Когда в детстве картошку копали, мы этот «бэби-картофель» даже не брали. А сейчас в магазине пакет этого гороха продают по ₽ 250. А я покупаю. © reCaptcha / Pikabu
- Иду по магазину, а там стоит обычный белый сахар и тростниковый, коричневый, который стоит в полтора раза дороже. Якобы там больше полезных веществ. Только вот я работаю на сахарном заводе, и тростниковый сахар нам привозят для переработки в белый. © Lss85 / Pikabu
- Купила хлебопечку и решила порадовать семью настоящим ржаным хлебом. Испекла на ржаной муке — получился клеклый кирпич. Начиталась рецептов, стала добавлять пшеничную. В итоге смекнула, что вкус и аромат ржаного хлеба получается из-за солода и лимонной кислоты, а самой вкусной булкой получилась та, в которой ржаной муки не было совсем. © Rinamy / Pikabu
- Такие товары, как гели для душа, лосьоны, кондиционеры и прочее, обычно продаются в больших емкостях. Мы покупаем их на месяцы. Это придумано для того, чтобы получить больше дохода с одного покупателя, ведь мало кто покупает один и тот же бренд постоянно. © Prashanth Krishnaswami / Quora
- В магазинах электроники телевизорам подкручивают яркость и контрастность так, чтобы дорогие выглядели намного лучше дешевых. Стоят два телевизора одинакового размера и воспроизводят видео из одного и того же источника, но на дорогом изображение сразу глаз притягивает. © Funkula / Reddit
- Ладно еще соевое молоко (хотя раньше соя шла как удобрение для почвы), но овсяное... Оно дороже коровьего, хотя более дешевой крупы просто не существует. © Ice.9 / Pikabu
- Вот вы говорите, что у Apple крутой маркетинг. У тех, кто рекламирует подштанники, он еще круче! Всего за пару лет обычные кальсоны стали термобельем. Брэд Питт не будет носить подштанники, а вот термобелье — да, пожалуйста. © di_lirium / Twitter
- Люблю кофе. Начал замечать, что в сублимированный часто добавляют молотый и выдают это за какую-то фичу! Мол, изысканный вкус и аромат. Вот только сдается мне, что это маркетинговая уловка, ибо он дешевле, да и аромата в нем меньше. Просто попытка подороже продать. © Lobotomist / Pikabu
- Производители некоторых смартфонов заставляют людей верить, что чем больше ядер в процессоре, тем выше производительность. Например, компании акцентируют внимание на том, что в их продукте 10 ядер. Тем временем есть смартфоны c 2–4 ядрами, но гораздо быстрее. © Jeet Pipalia / Quora
- Я убежден, что фастфуд-рестораны проектируют свою вентиляцию так, чтобы как можно больше людей на улице соблазнилось ароматом. Иногда я даже не голоден, но ровно до того момента, пока не почувствую этот запах. © downwarddawg / Reddit
- Решил проверить цены на разные вещи, и выяснилось, что в сентябре они все сильно подскочили. Готовились к фальшивым скидкам в ноябрьскую «черную пятницу». © Scarrazaar / Reddit
- Знаете, при отбеливании зубов ультрафиолетом вам наносят гель и включают лампу. Так вот, преподаватель-стоматолог спросил нас: «Зачем нужен этот свет?» Мы все сказали, что свет, по сути, не очень-то нужен. Тогда он ответил: «Неправильно. Он делает пациента счастливым». © AlasEarwax8 / Reddit
- На некоторых сайтах, особенно в разделе лечебной косметики, куча липовых положительных отзывов. Причем из разных стран. © Вера / AdMe.ru
- На теме ЗОЖ маркетологи нехило так наварились. Например, нерафинированное масло, которое производить дешевле и проще, стоит заметно дороже, как «более полезное». А раньше было наоборот: нерафинированное на розлив покупали семьи победнее. Экономили. © Ice.9 / Pikabu
- Друг потратил в 5 раз больше, чтобы купить издание «Ведьмака» не с этой дурацкой неотклеивающейся рекламой, а с крутой обложкой. То есть они буквально сделали ужасную рекламу, чтобы люди платили за ее отсутствие. © xevizero / Reddit
- Вспомнилась история. В детстве весь город заполонила газировка «Баджал». Альтернативы, как и денег, особо не было. Имелась вся линейка вкусов, но особенно мне нравился «Колокольчик». В какой-то момент на заводе, должно быть, закончились красители, и привезли большую партию прозрачной газировки. Те же вкусы, но без цвета, только этикетки разные. Так вот, презентовали это как «эковерсию» без красителей. Обиднее всего мне было то, что это коснулось даже прозрачного «Колокольчика». © *****kluy / Pikabu
Может, и вы замечали, каким образом маркетологи пытаются нас обмануть?
Фото на превью Evgen.dopp / Pikabu
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