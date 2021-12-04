17 молодцов разгадали нечестные уловки хитрющих маркетологов и делятся знаниями с миром

Если хорошенько подумать о том, что именно нас привлекает на прилавках магазинов, то можно обнаружить, что многие из этих вещей нам не нужны, переоценены, некачественные и т. д. Виной всему хитрые маркетинговые уловки и наша неспособность им сопротивляться. Однако еще не перевелись смекалистые пользователи, которые любого выведут на чистую воду. И эта подборка появилась благодаря им.