17 заведений, в которых знают, что своя фишка — это лучшая реклама

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Все заведения, будь то ресторан, отель или простой шиномонтаж, хотят запомниться клиентам. Для этого совсем не обязательно тратить кучу сил на воплощение оригинальной концепции, как сделали, например, в этом ресторане, где стол с посетителями висит в воздухе на высоте 50 метров. Достаточно радовать гостей какой-то приятной мелочью, чтобы они возвращались вновь и вновь и приводили друзей.

Редакция AdMe.ru отметила, что подобные креативные решения действительно делают заведения очень притягательными. Интересно, почему еще не все хозяева внедряют что-то подобное?

Кружки, в которых пиво не нагреется

В Батуми, Грузия, есть ресторан «Шумерули», где подают пиво в ледяных кружках в прямом смысле этого слова (ручки, конечно, не изо льда). Нам кажется, это гениально, потому что так убивают сразу несколько зайцев: пиво всегда будет ледяным;

у ресторана нет такой статьи расходов, как разбитая пивная кружка;

гости не будут подолгу тянуть одну порцию пива, так как бокал потихоньку тает, а пиво разбавляется;

и это, конечно же, отличная реклама для ресторана.

Ресторан без персонала

То, что нужно, если вы интроверт. В Нюрнберге, Германия, есть ресторан ’s Baggers, в котором нет официантов (к сожалению, сейчас ресторан закрыт, надеемся, это временно). Клиенты с помощью планшетов формируют заказ, и он сам приезжает к ним в кастрюльках прямо с кухни по специальным рельсам. Единственные представители персонала, которых вы можете тут встретить, — это девушки, помогающие делать заказ тем, кто не справляется с планшетом.

Паб, где любят живое общение

В Великобритании есть паб The Fat Boar Wrecsam, в котором вам предложат спрятать ваши телефоны в контейнер, запереть на ключ и отдать персоналу, а самим тем временем наслаждаться разговорами со своими друзьями. Если вы согласитесь это сделать, вас отблагодарят скидкой.

Подушечное меню

В отеле «Левант» в Крыму вам предложат целый ассортимент подушек для сна, каждая из которых поможет решить конкретную проблему: облегчить засыпание, избавиться от храпа или снять боли в шее. Достигается это с помощью разного набора трав, которыми набиты подушки, различных тканей и форм подушек.

Скидка, которая зависит от погоды

Канадский магазин одежды Mark’s предоставляет скидку, которая тем больше, чем холоднее на улице. Что ж, пожалуй, где-нибудь в Оймяконе такой магазин быстро разорился бы.

Бар-биржа

В мире есть несколько ресторанов и баров, которые работают по принципу биржи: цены на заказы тут постоянно меняются в зависимости от того, насколько в данный момент популярно то или иное блюдо у других посетителей. Наверняка ходить сюда очень увлекательно: как только гости видят, что цена на напиток, который они заказали, упала, они бегут оплачивать заказ. Одни из самых известных ресторанов такого типа — нью-йоркский Exchange Bar and Grill и Kalamazoo Beer Exchange, тоже в США.

Чтобы ручки больше не воровали

«Эта ручка украдена из... При возврате — скидка на замену масла $ 5».

В неизвестном нам автосалоне знают, что люди специально и нечаянно воруют ручки. Поэтому здесь придумали обменивать их на $ 5 при замене масла. По сути, такая ручка — это просто купон на скидку, но как изящна и оригинальна идея.

Необычное кафе в Хельсинки

Кафе Regatta в столице Финляндии — это просто кладезь изюминок: во-первых, оно выглядит как уютный домик, наполненный всякой всячиной, на самом берегу залива. Во-вторых, тут вы можете разжечь огонь на улице в специально отведенном для этого месте и пожарить, к примеру, принесенные с собой сосиски. В-третьих, здесь не вы платите за добавку кофе, а вам платят, правда, совсем немного — 5 центов.

Туалет, в котором вы не пропустите самое интересное

Это знакомо каждому фанату хоккея или футбола — по закону подлости стоит отойти по своим делам от экрана, как команда забивает гол. В харьковском баре «Старгород» решили свести к минимуму такую вероятность и разместили телевизоры на самом видном месте в туалете.

Два мыла в ресторане

В ресторане, название которого осталось для нас неизвестным, есть два вида жидкого мыла: без запаха, чтобы мыть им руки до еды, и с запахом, чтобы мыть после. С одной стороны, мелочь, но с другой — что-то в этом есть.

Отели, где гостям предоставляют телефон

Фирма Handy придумала такую фишку: вручать постояльцам отелей мобильный телефон, который предполагается брать с собой на прогулки по городу. С помощью него гости могут звонить в отель и даже в свою родную страну и выходить в интернет. В телефон загружены карты, приложения с рейтингами достопримечательностей и ресторанов, что невероятно удобно. Это удовольствие полностью бесплатно, однако отели, которые сотрудничают c Handy, довольно дорогие.

Пицца-магнит

В Red Tomato Pizza (Дубай) придумали дарить постоянным клиентам специальные bluetooth-магниты на холодильник. Внутри магнита есть кнопка, нажав на которую, можно заказать пиццу. После того как кнопка срабатывает, с вами связывается оператор. Просто и приятно.

Ресторан, где каждый день новый шеф-повар

В Париже есть ресторан с говорящим названием Un Jour Un Chef («Один день, один шеф»), где любой желающий может денек побыть шеф-поваром. При этом профессиональная подготовка совершенно не важна, вы просто подаете заявку и заранее обсуждаете с персоналом, что хотите приготовить, все продукты — за счет ресторана. Контролировать весь процесс будет настоящий повар, и помощников у вас будет много, так что испортить еду вам не удастся при всем желании.

Забота в мелочах

Япония всегда славилась вниманием к деталям, поэтому в некоторых местах, где подают лапшу рамен, на столах стоят баночки с резинками для волос, и любая девушка (ну или парень) может ими воспользоваться. Также в лапшичных нередко раздают специальные салфетки, похожие на слюнявчики, которые защищают одежду от брызг.

Шиномонтаж и ЗОЖ

Станция техобслуживания «Сигнал» где-то в России предлагает клиентам подтянуться и получить за это скидку. Запоминающаяся идея, которая мотивирует заниматься спортом.

Ресторан с паровозиками

В залах пражского ресторана Vytopna проложены настоящие мини-рельсы, по которым ездят мини-паровозы. Они доставляют гостям пиво и счет и увозят пустые бокалы. Место стало настоящим туристическим аттракционом Праги. Если соберетесь туда, учтите, что вход в ресторан с недавнего времени платный.

Бар в шкафу

Чтобы найти вход в екатеринбургский бар Old Fashioned Bar & Cocktails, придется постараться — он замаскирован под книжный шкаф в галерее современного искусства. На одном из шкафов есть незаметная дверная ручка, дернув которую, можно оказаться в настоящей коктейльной Нарнии.

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