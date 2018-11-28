16 фактов о популярных брендах, которые для многих станут полной неожиданностью

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Изучив историю развития многих известных компаний, можно наткнуться на такие факты, о которых мало кто слышал или читал. Например, мы узнали, почему немецкий городок, в котором расположены фабрики двух конкурентов — Adidas и Puma, называют «городом изогнутых шей». А еще с удивлением выяснили, что немецкий автоконцерн Volkswagen выпускает не только надежные автомобили, но и... сосиски, причем делает это уже 45 лет!

AdMe.ru смог откопать 16 фактов о знаменитых брендах, узнав которые вы, возможно, начнете по-другому относиться к тому или иному производителю.

Вражда между Adidas и Puma

Думаем, не так много людей знают, что компании Adidas и Puma были основаны двумя братьями Дасслер, которые разделили ими же ранее созданную обувную фабрику. Из-за политических разногласий Адольф и Рудольф Дасслеры начали заниматься производством обуви обособленно друг от друга. Причем после разделения фирмы между ними началась непримиримая вражда и соперничество, которые длились до конца их жизни. Да настолько ожесточенное, что даже жители немецкого городка Херцогенауэрах, которые работали на фабриках братьев, недолюбливали друг друга. До сих пор этот город известен как «город изогнутых шей», так как первое, на что обращают внимание местные жители при встрече с незнакомцем, — это его обувь. Adidas или Puma сразу покажут, чужой он или свой.

Кофе Jack Daniel’s

Американский бренд Jack Daniel’s в сотрудничестве с World of Coffee выпустил кофе с ароматом виски. Алкоголя в бодрящем напитке, конечно же, нет, но по вкусу и аромату новинка напоминает Tennessee Whiskey. Такой эффект достигается за счет добавления ванили и карамели.

Nike и ацтеки

Компания Nike хотела назвать свои первые беговые кроссовки «Ацтек», но у принципиального конкурента Adidas уже были кроссовки под названием «Ацтека голд», и они грозили подать в суд. Тогда один из соучредителей Nike Билл Бауэрман решил назвать новые кроссовки «Кортес». Это фамилия испанского конкистадора, завоевавшего Мексику и уничтожившего государство ацтеков.

Chevrolet Camaro vs. Ford Mustang

Когда компания General Motors в 1966 году представила первую спортивную модель Chevrolet Camaro, журналисты спросили маркетологов продукции Chevrolet: «Что такое камаро?» Те ответили: «Это маленькое злобное животное, которое питается мустангами*». *«Мустанг» — модель первого спортивного автомобиля, выпущенного в 1964 году компанией Ford (главным конкурентом General Motors) и побившего все рекорды продаж, установленные ранее.

Война за www.nissan.com

Такое часто бывает, когда компания и ее сайт называются по фамилии основателя. Вот и израильтянин Узи Ниссан в 1991 году создал в США компанию Nissan Computer Corp, которая занималась продажей компьютерного оборудования, компьютерным обслуживанием, сетью и т. д. В 1994 году мужчина зарегистрировал доменное имя nissan.com и создал веб-сайт для продвижения своего бизнеса в интернете. Спустя 5 лет автогигант Nissan решил открыть сайт с таким же доменным именем, но это, естественно, ему не удалось. Тогда завод Nissan подал в суд на мужчину и потребовал с него $ 10 млн за якобы нанесенный автокомпании вред. Не будем вдаваться в подробности судебной тяжбы, которая длилась почти 10 лет с попеременным успехом каждой из сторон, скажем только, что сайт nissan.com так и остался за Узи Ниссаном. Но судебные споры обошлись несчастному мужчине в $ 3 млн, разорив его и полностью уничтожив вполне успешный бизнес. Лишь в феврале 2008 года суд обязал автогиганта выплатить Узи... $ 58 тыс. Кстати, судя по главной странице сайта мужчины, автокомпания его так достала, что он стал самым настоящим ниссаноненавистником.

Steve Jobs — бренд итальянской одежды

В 2012 году в Италии братья Винченцо и Джакомо Барбато основали компанию по пошиву одежды и производству модных аксессуаров. А назвали они свою компанию незамысловато — Steve Jobs. Оказывается, имя основателя Apple никогда не было запатентовано в качестве торговой марки. Кто же, в конце концов, патентует имя человека? Но это сделали братья Барбато и даже придумали свой логотип: надкусанную букву J с листочком сверху. Apple пыталась через суд запретить использование этого логотипа и названия, но у нее ничего не получилось.

SONY продавала свои плееры, поместив их в бутылки с водой

В 2014 году в Новой Зеландии японский технологический гигант SONY начал продажу водонепроницаемых MP3-плееров SONY W Series Walkman, а в качестве упаковки использовал прозрачные бутылки с водой. Да-да, плееры вместе с наушниками были помещены в бутылки с водой и продавались в торговых автоматах с прохладительными напитками. Сами автоматы были установлены в спортивных сооружениях с бассейнами и тренажерных залах.

Протест против Uber привел к обратному

В 2014 году водители традиционных лондонских черных кэбов утроили акцию протеста в Лондоне, заблокировал сразу несколько центральных улиц. Таксисты выступали против использования приложения Uber, позволяющего жителям города воспользоваться услугами такси, причем с более быстрой подачей машин и низкой стоимостью поездки. Только вот протест привел к обратному: на следующий день Uber зафиксировал увеличение числа регистраций... на 850 %.

Человечка Michelin зовут Бибендум

Настоящее имя «зефирного» человечка — логотипа компании Michelin — Бибендум. Он был представлен на Лионской выставке 1894 года, где у братьев Мишлен стоял стенд. Интересно, что Бибендум сделан вовсе не из зефира, а из сложенных друг на друга велосипедных шин белого цвета. Белого, потому что в те времена, когда Бибендум был придуман, покрышки были светлого цвета, и только в 1912 году при их производстве стали добавлять сажу. Кстати, Bibendum — один из старейших в мире товарных знаков.

Сосиски Volkswagen

Думаем, для многих будет открытием, что Volkswagen — это марка не только автомобилей, но и сосисок, выпускаемых этим же автоконцерном. Volkswagen начал производить сосиски еще в 1973 году для нужд рабочих автозавода. Они были настолько вкусными, что спустя годы компания решила увеличить их производство. Забавно, что в 2015 году этих мясных изделий было продано больше, чем автомобилей. Сейчас фирменные сосиски Volkswagen можно купить в немецких супермаркетах, а также в отелях и ресторанах со звездами Мишлен.

Victoria’s Secret против комаров

Исследователи из Государственного университета Нью-Мексико проводили испытания популярных в США средств от комаров. Из предыдущих опытов авторы знали, что для комаров привлекательны цветочные и фруктовые ароматы, поэтому в экспериментах использовали аромат Bombshell от Victoria’s Secret. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили, что аромат Victoria’s Secret оказался эффективнее, чем репелленты. То есть цветочный аромат не привлекал комаров, а, наоборот, отпугивал.

Расистский фотоаппарат Nikon

Японскую компанию Nikon обвинили в том, что она использует в своих фотоаппаратах Coolpix S630 расистское программное обеспечение для обнаружения лица при съемке. Оказывается, когда фотокамерой пользовались азиаты, на экране иногда появлялось сообщение с вопросом: «Кто-то моргнул?»

Бургеры для левшей

В 1 апреля 1998 года компания Burger King разместила в USA Today рекламу на всю страницу, в которой говорилось о введении в их меню нового блюда — бургера, сделанного для левшей. В рекламе указывалось, что ингредиенты в «леворуком» бургере те же, что и в обычном, просто они перевернуты на 180°. Сделано это для удобства левшей. Несмотря на первоапрельский розыгрыш, в следующие дни после выхода заметки тысячи людей заказывали «леворукие» бургеры.

Oreo и Hydrox

В в 1912 году Национальная бисквитная компания США запустила бренд Oreo — так стал называться шоколадный бисквит со сливочным кремом. С тех пор это печенье стало самым продаваемым в США. И это при том, что в стране с 1908 года уже существовал бренд Hydrox, выпускающий аналогичное печенье-бисквит. Забавно как раз то, что потребители до сих пор воспринимают Hydrox как подделку Oreo.

Heineken выпускала бутылки в виде кирпичей

В 1960 году внук основателя компании Heineken Альфред Хайнекен посетил карибский остров Кюрасао и увидел там тысячи валявшихся повсюду бутылок из-под пива Heineken. Эта неприятная картина так огорчила Альфреда, что он придумал выпускать бутылки в виде кирпича и тем самым решить 2 проблемы: бедные жители смогут строить себе дома из пустых квадратных бутылок, а планета, соответственно, будет меньше загрязняться. Впоследствии было выпущено 100 тыс. бутылок в виде кирпича, но из-за дороговизны их производства, а также недовольства покупателей (квадратные бутылки неудобно держать в руке) завод прекратил их выпуск. Сколько домов было построено из этих бутылок — неизвестно.

Shell начинала с продажи ракушек

Название нефтегазовой компании Shell и ее логотип (красно-желтая ракушка) были придуманы в 1833 году, когда английский купец Маркус Сэмюэль открыл в Лондоне небольшой магазин по продаже экзотический вещей, среди которых были шкатулки, украшенные морскими раковинами (англ. shell). А в дальнейшем уже сын Сэмюэля начал заниматься транспортировкой керосина из Каспия через Суэцкий канал на Ближний Восток и стал развивать это дело.

Какой из представленных фактов удивил вас больше всего?