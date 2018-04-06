15 странных продуктов, которые были созданы как будто по ошибке

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Иногда производители могут удивлять нас товарами, в существование которых невозможно поверить, пока не увидишь их своими глазами: к примеру, мороженое с чесноком или газировка со вкусом бекона. Мы хотим показать вам, какие еще необычные, а иногда и просто сумасшедшие вещи существуют в разных уголках нашего мира.

Сегодня AdMe.ru делится с вами подборкой самых странных продуктов, которые только могли придумать производители.

15. Чесночная газировка

На рынках и в магазинах Швейцарии можно встретить газировку с необычным чесночным вкусом. Попробовав ее, вы можете ощутить сильный вкус черного чеснока... и полное отсутствие запаха после того, как вы ее выпьете.

14. Мясная вода

Такую бутилированную воду предлагает техасский производитель — компания BBQ. Их мясная вода — это полноценный питательный завтрак или обед, только в жидкой форме.

13. Овощное мороженое

Подобное мороженое можно попробовать в Японии. Производители разработали 2 вкуса — помидоры с вишней и морковь с апельсином. Возможно, благодаря этому продукту дети полюбят овощи.

12. Рыбные сосиски

В Японии довольно популярны разнообразные морепродукты и их различные производные. Среди них можно найти и рыбные сосиски; говорят, в их вкусе нет ничего особенного.

11. Жвачки-фрикадельки

Купив такую жвачку, не стоит надеяться ощутить вкус настоящих фрикаделек: за столь оригинальным внешним видом кроется обычная жевательная резинка.

10. Пицца с KitKat

Еще одна выдумка жителей Страны восходящего солнца. Для начинки используют специальный KitKat для запекания: будучи приготовленным в духовке, он получается горячим, подрумяненным, но при этом не растекается. Туристы из других стран, пробовавшие десертную пиццу, в большинстве случаев называют ее вполне нормальной едой.

9. Содовая с беконом

Такую воду также можно встретить в США. Отведавшие ее люди говорят, что на вкус она как сладкая газировка, в которой растворили бекон.

8. Консервированные яйца

Маринованные яйца в банках являются неотъемлемой частью национальных кухонь Китая и Британии. Раньше их мариновали для того, чтобы подольше сохранить, сейчас же они используются как закуска к пиву или сидру.

7. Жвачка, превращающая запах пота в запах розы

Эта жевательная резинка ценится японцами отнюдь не за вкусовые качества. Производитель — токийская фирма Otoko Kaoru — наделил свой продукт поистине уникальной функцией: жвачка нейтрализует не только неприятный запах изо рта, но и запах пота.

6. Напиток из плаценты

Подобные напитки с содержанием плаценты довольно популярны у японцев, ведь в последнее время все больше говорят о ее пользе для здоровья. В данном напитке, к примеру, содержится 150 г плаценты. Пить его рекомендуют, добавляя в какой-нибудь другой напиток.

5. Молоко броненосца

Люди, пробовавшие данный напиток, не хотят повторять это снова. Некоторые описывают его вкус такими словами: «Как будто проглотил мокрый детский подгузник».

4. Блинный напиток

Питьевые блины. Япония. Теперь вы видели все. pic.twitter.com/hwbm0gAK1j — Михаил Антонов (@Mih_Antonov) November 11, 2015

Такой блинный напиток можно встретить, опять же, в Японии. Довольно странный способ употребления знакомого всем с детства мучного изделия.

3. Мед, приготовленный без участия пчел

Этот мед изготовлен из яблочного и лимонного соков и тростникового сахара. Продукт решили производить, чтобы уберечь пчел, которых используют для получения обычного меда.

2. Шоколадная паста с каннабисом

Весьма необычную шоколадную пасту выпустила калифорнийская компания Organicares. Приобрести ее можно в магазинах Испании. Данную пасту активно используют при приготовлении капкейков, а также других сладостей.

1. Мороженое с чесноком

Такое необычное мороженое производит чесночная ферма в Великобритании. Любители чеснока и просто желающие могут посетить эту ферму и попробовать еще множество различных продуктов с чесноком, начиная с чесночного мороженого и заканчивая чесночным пивом.

Бонус

Вот такие поленья, сделанные из спрессованного жмыха, оставшегося после заварки молотого кофе, можно встретить на полках магазинов в Америке. Рекомендуют использовать их для камина.

А вы пробовали что-нибудь из этой подборки? Или, может быть, что-то другое, но такое же необычное?