15 случаев, когда товар стоит приобрести просто потому, что его чертовски классно прорекламировали

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Обычно мы стараемся переключить канал, по которому идет реклама, или поскорее перелистнуть страницу с призывом к покупке, но есть среди них такие примеры, на которых хочется как можно дольше задержать свой взгляд и рассмотреть каждую деталь.

Пусть даже вы не купите вещи из этих рекламных обращений, зато получите море удовольствия от такого сочетания креатива и остроумия.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами порцией рекламы, которой стоит насладиться с чашечкой кофе в руке.