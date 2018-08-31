15 случаев, когда товар стоит приобрести просто потому, что его чертовски классно прорекламировали
Обычно мы стараемся переключить канал, по которому идет реклама, или поскорее перелистнуть страницу с призывом к покупке, но есть среди них такие примеры, на которых хочется как можно дольше задержать свой взгляд и рассмотреть каждую деталь.
Пусть даже вы не купите вещи из этих рекламных обращений, зато получите море удовольствия от такого сочетания креатива и остроумия.
Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами порцией рекламы, которой стоит насладиться с чашечкой кофе в руке.
Просыпайся раньше: кофе Nescafé
Профессиональные решения для фиксации Spit
Обувь, которая вызывает восхищение: новая коллекция Max Shoes
Всегда сухие: впитывающие полотенца Bounty
Ни единой складочки: стиральная машина LG
Бразильские наушники ручной работы Kuba Disco
Для тех, кто не может без музыки: сеть магазинов Fnac
Надежнее некуда: автомобиль Fiat
Идеальная точность: нож Wüsthof
Просто взбодрись: Aroma coffee
Nivea Beauté: лак с кальцием
Нежнее шелка: бритва Braun
Берегите деревья: аудиокниги Penguin
Национальная служба здравоохранения Англии, программа раннего вмешательства лечения психозов
Высокоскоростные поезда Лондон — Париж — Брюссель: Eurostar
Какая реклама вам понравилась больше? Делитесь с нами в комментариях.