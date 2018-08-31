15 случаев, когда товар стоит приобрести просто потому, что его чертовски классно прорекламировали

Обычно мы стараемся переключить канал, по которому идет реклама, или поскорее перелистнуть страницу с призывом к покупке, но есть среди них такие примеры, на которых хочется как можно дольше задержать свой взгляд и рассмотреть каждую деталь.

Пусть даже вы не купите вещи из этих рекламных обращений, зато получите море удовольствия от такого сочетания креатива и остроумия.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами порцией рекламы, которой стоит насладиться с чашечкой кофе в руке.

Просыпайся раньше: кофе Nescafé

Профессиональные решения для фиксации Spit

Обувь, которая вызывает восхищение: новая коллекция Max Shoes

Всегда сухие: впитывающие полотенца Bounty

Ни единой складочки: стиральная машина LG

© lg  

Бразильские наушники ручной работы Kuba Disco

Для тех, кто не может без музыки: сеть магазинов Fnac

Надежнее некуда: автомобиль Fiat

Идеальная точность: нож Wüsthof

Просто взбодрись: Aroma coffee

Nivea Beauté: лак с кальцием

Нежнее шелка: бритва Braun

Берегите деревья: аудиокниги Penguin

Национальная служба здравоохранения Англии, программа раннего вмешательства лечения психозов

Высокоскоростные поезда Лондон — Париж — Брюссель: Eurostar

Какая реклама вам понравилась больше? Делитесь с нами в комментариях.

16 На склад!
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