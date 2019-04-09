15 случаев, когда мобильная связь сделала нас ближе друг с другом

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Времена, когда голубиная почта была популярна, уже прошли. Сейчас в моде мобильный интернет. Нет, это не он потеснил этих прекрасных пернатых, а скороходы и всадники, потом уж и стационарные телефоны. Нам повезло, и мы можем обмениваться сообщениями, узнавать новости и даже видеться с людьми, находясь в разных уголках планеты. И все это благодаря мобильному интернету.