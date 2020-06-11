15+ случаев, когда боги маркетинга спустились с небес, чтобы показать всем, как надо работать

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Реклама уже давно зарекомендовала себя как отдельный вид искусства. Поэтому неудивительно, что творения маркетологов и рекламщиков порой способны поразить и поднять настроение не хуже, чем живопись и поэзия. А еще прославить товар, услугу или заведение не только в пределах одного города, но и на весь интернет.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 21 примера креативного маркетинга. Авторы этих идей определенно достойны отдельной премии за оригинальность.

«Самое милое из того, что я увидел сегодня»

Крутая фишка у входа в кафе — собачий паркинг

«Никогда не понимал, зачем выпендриваться с названиями блюд в каком-нибудь рабоче-крестьянском кафе. И вот оно — меню мечты»

«Регулярно хожу в центр сдачи крови. Впервые зашел там в туалет и увидел это»

Упаковка, которая покорит сердце даже самого требовательного клиента

Маркетологи этого кафе определенно знают толк в детях

Бортжурнал помощника капитана белого корабля

Этих маркетологов не победить

«Сегодня в метро впервые увидел рекламу на экранах, вмонтированных в рюкзаки. Кажется, это новое слово в маркетинге!»

Гигантские короны Burger King для тех, кто не любит, чтобы к нему подходили слишком близко

Аутлетная бумага

Разнообразие там, где его меньше всего ждешь

Умная реклама McCafé

Бюджетный вариант рекламы бильярдной

Современное искусство за ₽ 39,89

Реклама сериала «Черное зеркало»

Печенье, которое хочется немедленно съесть

Информация с заботой о клиенте

Вода, содержащая кислород. А что вы знаете о маркетинге?

Реклама «Вятского кваса» вполне может потягаться с фотосессиями звезд и мировых брендов

«Купил соду. Смотрю, а там появилась инструкция. О том, как использовать соду, я знал, но тут в разы больше вариантов!»

А вы когда-нибудь сталкивались со столь же крутыми работами маркетологов?