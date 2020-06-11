15+ случаев, когда боги маркетинга спустились с небес, чтобы показать всем, как надо работать
Реклама уже давно зарекомендовала себя как отдельный вид искусства. Поэтому неудивительно, что творения маркетологов и рекламщиков порой способны поразить и поднять настроение не хуже, чем живопись и поэзия. А еще прославить товар, услугу или заведение не только в пределах одного города, но и на весь интернет.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 21 примера креативного маркетинга. Авторы этих идей определенно достойны отдельной премии за оригинальность.
«Самое милое из того, что я увидел сегодня»
Крутая фишка у входа в кафе — собачий паркинг
«Никогда не понимал, зачем выпендриваться с названиями блюд в каком-нибудь рабоче-крестьянском кафе. И вот оно — меню мечты»
«Регулярно хожу в центр сдачи крови. Впервые зашел там в туалет и увидел это»
Упаковка, которая покорит сердце даже самого требовательного клиента
Маркетологи этого кафе определенно знают толк в детях
Бортжурнал помощника капитана белого корабля
Этих маркетологов не победить
«Сегодня в метро впервые увидел рекламу на экранах, вмонтированных в рюкзаки. Кажется, это новое слово в маркетинге!»
Гигантские короны Burger King для тех, кто не любит, чтобы к нему подходили слишком близко
Аутлетная бумага
Разнообразие там, где его меньше всего ждешь
Умная реклама McCafé
Бюджетный вариант рекламы бильярдной
Современное искусство за ₽ 39,89
Реклама сериала «Черное зеркало»
Печенье, которое хочется немедленно съесть
Информация с заботой о клиенте
Вода, содержащая кислород. А что вы знаете о маркетинге?
Реклама «Вятского кваса» вполне может потягаться с фотосессиями звезд и мировых брендов
«Купил соду. Смотрю, а там появилась инструкция. О том, как использовать соду, я знал, но тут в разы больше вариантов!»
А вы когда-нибудь сталкивались со столь же крутыми работами маркетологов?
Фото на превью treegross / pikabu