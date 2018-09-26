15 скандальных обложек журналов, которые навсегда изменили мир глянца

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Обложки ведущих журналов не только выполняют роль двигателя торговли, привлекая внимание читателя и влияя на его выбор, но и отражают само время. А некоторые из них становятся культовыми и даже воспринимаются как объекты искусства, неизменно трогая чувства зрителя. И это неудивительно, ведь над ними работали лучшие фотохудожники и дизайнеры своего времени.

AdMe.ru сделал подборку провокационных, скандальных и запоминающихся обложек всех времен, которые по разным причинам привлекли внимание общественности и вызвали немало споров.

15. Cosmopolitan, октябрь 2018 г.

На обложке октябрьского номера британского Cosmopolitan изображена модель plus-size Тесс Холлидей. Некоторые читатели были возмущены, полагая, что и у бодипозитива тоже должны быть рамки, а пропагандировать ожирение неправильно (вес девушки — 155 кг).

14. Paper, зима 2014 г.

У зимнего выпуска журнала Paper было 2 обложки, автором которых стал знаменитый французский фотограф Жан-Поль Гуд, а в роли модели выступила Ким Кардашьян. На одной из обложек Гуд сделал ремейк своего собственного снимка 1976 года «Инцидент с шампанским». Но если в оригинале темнокожая модель позирует обнаженной, то Кардашьян облачена в вечернее платье. На фотографии для 2-й обложки Ким избавилась от платья и продемонстрировала то самое место, которое исполняло роль подставки для бокала. Равнодушных к этим снимкам не было.

13. Vanity Fair, июль 1997 г.

Снимки принцессы Дианы, которые сделал фотограф Марио Тестино для журнала Vanity Fair, стали знаменитыми. На фотографиях предстала совершенно новая Диана. Не принцесса в тиаре, а реальная, но очень красивая женщина с естественными эмоциями. Это была последняя фотосессия в жизни леди Ди. Через 2 месяца после выхода номера принцесса Уэльская разбилась на автомобиле в парижском туннеле.

12. Newsweek, июль 2011 г.

В 2011 году принцессе Диане исполнилось бы 50 лет. И журнал Newsweek решил отметить эту дату по-своему, разместив на обложке совместное фото Дианы, которая погибла в августе 1997 года, и ее невестки Кейт Миддлтон, сделанное при помощи компьютерной графики.

11. National Geographic, июнь 1985 г.

Этот снимок был признан самым узнаваемым за все время существования National Geographic, хотя журнал сначала не хотел его публиковать, считая слишком «тяжелым». Знаменитое фото с 12-летней афганской девочкой было сделано Стивом Маккарри в лагере афганских беженцев на границе Афганистана и Пакистана. Фотография девочки, которая пронзительно смотрит прямо в объектив, стала символом афганского конфликта и проблемы беженцев по всему миру.

10. Life, апрель 1965 г.

Life разместил на обложке одну из самых сильных фотографий о вьетнамской войне, которая оказала существенное влияние на общественное сознание в США. На снимке солдат в подбитом американском вертолете пытается отстреливаться от врагов. Рядом его товарищи — один из них мертв, другой ранен. Фото сделано Ларри Барроузом, английским военным фотокорреспондентом.

9. Life, апрель 1965 г.

На обложке журнала — 18-недельный плод, который был снят шведским фотографом Леннартом Нильсоном. Нильсон был пионером в области медицинской фотографии, благодаря ему люди впервые смогли увидеть своими глазами эволюцию эмбриона от зачатия до рождения. Этот снимок — из его книги «Ребенок родился», которая разошлась 8-миллионным тиражом всего за 4 дня.

8. Life, 1969 г.

Специальный выпуск журнала «До Луны и обратно» был посвящен американским астронавтам, побывавшим на Луне. На обложке — Базз Олдрин, один из 11 астронавтов, запечатленный Нилом Армстронгом.

7. Esquire, апрель 1968 г.

Американский боксер Мохаммед Али, пронзенный стрелами, появился на обложке вместе с заголовком «Страсть Мохаммеда Али» после того, как отказался воевать во Вьетнаме, в результате чего лишился титула абсолютного чемпиона мира, а также боксерской лицензии. Он не принял присягу по религиозным убеждениям. Боксер объявил в интервью журналу, что уходит из спорта. Идея арт-директора издания была в том, чтобы провести параллель с христианскими мучениками. В результате мусульманин Али предстал на обложке в образе в христианского святого Себастьяна — пронзенного стрелами, но не убитого ими. Этот образ оказался пророческим: Али вернулся на ринг спустя 3 года.

6. Esquire, май 1969 г.

На обложке журнала художник Энди Уорхол тонет в банке томатного супа Campbell’s. Банка супа была источником вдохновения для Уорхола, который изобразил ее в серии своих работ. Благодаря этому банка томатного супа получила мировую известность как арт-объект и символ эпохи массового потребления. Обложка же символизирует упадок эры поп-арта — направления в изобразительном искусстве, ярким представителем которого и был Энди Уорхол.

5. Playboy, октябрь 1971 г.

В 1971 году на обложке легендарного мужского журнала впервые появилась афроамериканская модель Дарин Стерн. Дарин позировала, сидя на стуле в виде головы кролика — символа журнала Playboy.

4. Британский Vogue, июнь 2016 г.

Герцогиню Кембриджскую несколько лет уговаривали на фотосессию для Vogue. Согласилась она сделать это только в честь 100-летнего юбилея журнала. Сама фотосессия напоминала секретную операцию: в редакции никто не знал о переговорах, даже готовилась другая обложка для отвода глаз. А узкий круг посвященных так боялся утечки информации, что на съемке не было ассистентов. Снимки в стиле английского кантри (Кейт наотрез отказалась от образа гламурной принцессы), к сожалению, были раскритикованы общественностью. Образ герцогини, запечатленный известным фешен-фотографом Джошем Олинсом, нашли не столько милым и естественным, сколько слишком уж простым для герцогини.

3. Vanity Fair, лето 2016 г.

В 2007 году Энни Лейбовиц уже делала официальные портреты Елизаветы II для Vanity Fair, став первым американским фотографом, которому позировала британская королева. А в 2016 году Ее Величество позировала Энни Лейбовиц со своей семьей — с мужем принцем Филиппом, дочерью принцессой Анной, внуками и правнуками. Однако на обложке вместе с королевой появились не они, а ее любимые собаки — корги. На этом Елизавета II настояла сама.

2. Elle Girl Russia, октябрь 2018 г.

Телеведущая, певица, дизайнер и любительница эпатажных выходок Ольга Бузова шокировала публику, представ на обложке журнала в образе святой. В качестве украшения Ольга выбрала сережку в виде креста. Помимо образа поклонниками также неоднозначно был воспринят жест, точнее то, как девушка сложила пальцы поднятой руки.

1. The New Yorker, сентябрь 2001 г.