15+ секретов, о которых неохотно рассказывают продавцы-консультанты и администраторы магазинов
Цены в торговых центрах в среднем на 12 % выше, чем в обычных магазинах, но мы этого не замечаем. Нашим вниманием управляют с помощью многих факторов: неровный пол замедляет движение; сложная планировка залов затрудняет ориентацию в пространстве; музыка, освещение и запахи вызывают желание остаться подольше. Все это сенсорный маркетинг — воздействие на все органы чувств, чтобы увеличить продажи. Зная, как работает ретейл изнутри, мы будем лучше понимать механику собственных решений и покупать только то, что хотим.
AdMe.ru прочитал истории работников сферы продаж и собрал информацию о том, к каким хитростям прибегают их компании. Надеемся, что эти знания помогут вам не переплачивать за некачественные вещи.
- Качество вещей в аутлете может быть ниже, чем в основном магазине бренда. Поэтому, если вы купили вещь со скидкой и вас огорчает плотность ткани, стойкость краски, швы, как будто производителя подменили, вам не показалось. Часто одежду для аутлетов шьют отдельно от основной коллекции, заказывая в Китае партию из более дешевого сырья. По словам бывшего менеджера аутлета, перевозить нераспроданное из основного магазина в стоковый экономически невыгодно. Проще пошить отдельно.
- Шторки вместо дверей в примерочных создают искусственную спешку, заставляют сосредоточиться на принятии решения, ведь в любой момент может кто-то зайти. Для брендов масс-маркета объемы продаж — ключевой показатель, поэтому продавцы будут делать все, чтобы люди быстрее заходили и выходили из примерочной. В среднем 25 % тех, кто зашел в магазин, добираются до примерочной и 67 % тех, кто побывал в ней, совершают покупку.
Так как контакт с вещью увеличивает шанс ее продать, вы можете раздражающе часто слышать: «Примерьте». Это все тот же сенсорный маркетинг — тактильные ощущения плюс психологическое ощущение обладания еще до того, как вы оплатили покупку. Продавцы настаивают на примерке, потому что она увеличивает конверсию.
- Ищите вещи со скидкой в глубине магазина. На переднем плане размещают самые дорогие, новые, популярные товары. Расчет на то, что покупатель возьмет несколько вещей по полной стоимости, прежде чем достигнет отдела уценки.
- Товар, на который хотят обратить внимание покупателя, лучше освещен. Как правило, людям свойственно тяготеть к тем областям зала, которые выглядят ярче. Специалисты в области сенсорного маркетинга и эмоций рекомендуют владельцам магазинов использовать свет, чтобы выделить какой-то предмет коллекции.
- В магазинах бытовой техники всегда обращайте внимание на ценники: «Ценник с чертой — тройной бонус для продавца. Ценник курсивом — продажа без бонуса. Товар, выгодный для продавца, необязательно является плохим, как и невыгодный — хорошим, но ориентироваться на мнение продавца в этом случае не стоит», — пишет бывший сотрудник одного из магазинов электроники. И рекомендует не ждать новогодних скидок и распродаж: «Не будет их никогда. В декабре всегда растут цены, и чем ближе 31-е число, тем они выше. У многих есть 13-я зарплата или премии новогодние — о каких скидках речь? Если хотите сэкономить, лучшее время — октябрь-ноябрь».
- Некоторые ретейлеры специально размещают минимум вещей в торговом зале. Это делается для того, чтобы покупатель побыстрее купил вещь, пока еще есть его размер. Владельцы бутиков следуют схожему принципу: у клиента должно быть ощущение уникальности, ведь он купил особенную вещь. Но лимитированность в бутиках реальная, а не созданная искусственно для увеличения продаж.
- Сотрудников книжных магазинов обучают: «Вложите книгу в руки клиенту». Многие купят ее просто потому, что не хотят чувствовать себя неловко, поставив товар куда попало или долго разыскивая нужное место на полке. Принцип «вложить товар в руки клиенту» с тем же успехом будет работать и для других ниш.
- Вы задавались вопросом, почему в проходах всегда так много людей? Дизайн магазинов часто включает «лежачих полицейских»: столы, стойки в проходах, дисплеи. Их задача — замедлить движение покупателей. Такую же роль выполняет ковровое покрытие: вам комфортно, вы идете медленнее, видите больше товаров и, вероятно, что-то купите.
- Избегайте распродаж типа «черной пятницы», кроме случаев, когда это распродажа всего ассортимента. «Каждый магазин, в котором я работал, имел специальную партию для „черной пятницы“, и все они были менее качественными. Мы получали товар с наклейкой $ 499. Он никогда не продавался по $ 499 и, вероятно, даже не стоил $ 299 (цена для распродажи). Это был явно ужасный продукт (неровные швы, ошибки в рисунке, ткань низкого качества), и мы должны были отправить его в распределительный центр. Мы уже распродали весь товар хорошего качества после окончания сезона», — рассказывает пользователь под ником turkington19.
- Если одежду доставляют по морю, она может быть опрыскана химикатами: так груз защищают от плесени на кораблях. Поэтому все вещи обязательно нужно стирать. Но обработка химикатами не единственная причина.
- Не надевайте новое белье до того, как постирали. Вы не знаете, где побывала вещь до того, как оказаться на витрине. «В магазине, где я работала, все нижнее белье швыряли в кучу на полу, чтобы его отсортировать», — пишет бывший продавец под ником Legenderie.
- Если вы пришли за определенной вещью, убедитесь, что не оставили половину бюджета в кафе. Люди тратят на 20 % больше денег в торговых центрах с хорошим фуд-кортом. Для привлечения покупателей активно используют аромамаркетинг, распыляя в помещении с помощью специальных установок ароматизаторы. Это может быть запах шоколада, горячей выпечки, натуральной кожи, дерева, кофе, ванили, бисквита, жареного мяса, шампанского, фруктов, вина и чего угодно еще в зависимости от пожеланий заказчика.
- Когда вы сравниваете в магазине похожие вещи, одна из них значительно дороже другой, и в итоге вы покупаете ту, что дешевле, — сработал «эффект привязки». Дорогие товары порой используют как якорь: наше сознание цепляется за то, с чем можно сравнить, товар подешевле кажется не таким уж дорогим, и мы его берем.
- Прежде чем купить вещь, которая вас стройнит, убедитесь, что в магазине стоят обычные зеркала. Для этого надо посмотреть на зеркало сбоку: если оно искривленное, значит, изображение в нем будет не совсем правдивым. Некоторые ретейлеры используют комплиментарные зеркала (Skinny Mirrors), которые визуально стройнят фигуру.
- Если не уверены, что вам нужно сегодня купить конкретную вещь, не берите ее в руки. Если продавец предлагает вам потрогать товар, чтобы убедиться в мягкости, натуральности материала и прочих его достоинствах, не стоит этого делать. Психологический эффект обладания настолько силен, что прокуратура Иллинойса (США) однажды сделала публичное заявление перед распродажей. Они предупредили людей, что нужно избегать контакта с вещами, так как это побуждает совершить покупку.
- Если вам кажется, что на вас постоянно смотрят, скорее всего, вы правы. Консультанту нельзя поворачиваться к клиенту спиной. Но и разглядывать с ног до головы в хорошем магазине не будут.
- Приветствие продавца — это способ обезопасить магазин. Консультант здоровается с каждым, чтобы покупатель ни в коем случае не смог расслабиться и что-то вынести. Расчет на то, что параноики посчитают, будто их запомнили, и не рискнут вести себя вне рамок закона.
Какие еще уловки магазинов и торговых центров вы замечали?
Фото на превью depositphotos