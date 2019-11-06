15+ секретов, о которых неохотно рассказывают продавцы-консультанты и администраторы магазинов

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Цены в торговых центрах в среднем на 12 % выше, чем в обычных магазинах, но мы этого не замечаем. Нашим вниманием управляют с помощью многих факторов: неровный пол замедляет движение; сложная планировка залов затрудняет ориентацию в пространстве; музыка, освещение и запахи вызывают желание остаться подольше. Все это сенсорный маркетинг — воздействие на все органы чувств, чтобы увеличить продажи. Зная, как работает ретейл изнутри, мы будем лучше понимать механику собственных решений и покупать только то, что хотим.