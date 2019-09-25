15 примеров рекламы, которая врубает эмоции на всю катушку
Рекламные сюжеты частенько раздражают, и иногда хочется вовсе не видеть никакой рекламы. Но порой она заставляет нас остановиться и выдохнуть, и это значит, что создателям удалось достучаться до нас. И однажды, покупая ребенку очередной чупа-чупс или размышляя, садиться ли за руль после крошечного бокальчика вина, мы вспомним ту самую растрогавшую нас «социалку» и не станем этого делать.
AdMe.ru вновь перевернул вверх дном интернет, чтобы найти новые образцы рекламы, которая по-настоящему задевает за живое. Смотрите.
1. «Детское ожирение. Ваш ребенок не может пойти на такой риск»
«Несбалансированное питание — одна из основных причин детского ожирения. Будьте внимательны к тому, что едят ваши дети. Учите их есть здоровую пищу в нужном количестве и в определенное время. Каждый имеет право расти здоровым».
2. «Подделка причиняет неподдельную боль»
3. «Хотите взять эту красотку на тест-драйв?»
«Будьте ответственными. Не пейте за рулем».
4. «Кто из них настоящий монстр?»
«Хватит носить мех».
5. «Наслаждайтесь реальной жизнью»
«Извините, этого снимка не существует, потому что когда тебе по-настоящему хорошо, то ты забываешь постить фото в инстаграме. Возвращайтесь к реальной жизни».
6. «Вы не должны оскорблять детей, так же как и не должны делать им татуировки. Потому что и то, и другое останется с ними навсегда»
Надписи на татуировках: «Будь проклят день, когда ты родился»; «Убирайся отсюда»; «Ты никто»; «Ненавижу тебя»; «Ты отвратителен»; «Тупица»; «Неудачник»; «Молчи»; «Терпеть тебя не могу».
7. «1,5 млн животных каждый год гибнут от пластикового мусора»
8. «Используется 1 секунду. Разлагается 450 лет»
9. «Собаки лечат депрессию. Заведите собаку»
10. «Боль в ухе... Не гугли. Найди врача»
11. «Чем скорее ваша реклама появится здесь, тем лучше»
12. «Отпуск снижает вероятность сердечного приступа на 30 %. Возьмите отпуск»
13. Когда мусор оживает
14. «Для морских обитателей каждая стирка — это пытка»
«В результате стирки синтетических тканей появляются миллионы пластиковых микроволокон, которые попадают в море и вредят морской жизни. Всегда стирайте при низкой температуре и на коротком цикле».
15. «Дико милые»: реклама услуг по обучению и дрессировке собак
Бонус: как вам такая реклама?
Фото на превью Interbest /creativecriminals.com