15+ примеров качественной рекламы, которую создали настоящие профессионалы
У социальной и коммерческой рекламы разные цели. Первая говорит о злободневных вопросах и проблемах, вторая стремится продать определенный товар. Но авторы обеих понимают, что достичь этих целей можно единственным способом — обратив наше внимание на плакат или видео, которое они создают. Часто у рекламы есть всего несколько секунд, чтобы вызвать у нас интерес.
Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам плакаты, которые справились с этим заданием на отлично. Дочитайте статью до конца, ведь в бонусе вас ждет видео с Тимоти Шаламе в главной роли, которое на YouTube уже посмотрело больше 2 миллионов человек.
1. Плакат о Дне посадки деревьев: «Если между нами столько общего, почему мы так мало заботимся о природе?»
2. Магазин матрасов: «Если не было бы сна, не было бы и периодической таблицы Менделеева»
3. Хештег #SuperbOwl («суперсова») вместо #SuperBowl (название финальной игры в американском футболе) обращает внимание на этих прекрасных птиц"
4. Телефон доверия: «Просто позвоните»
5. Реклама фотостудии: «Ваш ребенок — это произведение искусства»
6. «Вы тоже не Бритни Спирс. Станьте хозяином дворняжки. Она будет любить вас таким, какой вы есть»
7. Реклама McCafé
8. Lexus: «Смотрите на дорогу»
9. Радиостанция 104 FM: «У каждой истории любви есть свой саундтрек»
10. Канадская социальная реклама: «Не ешьте во время вождения, это может привести к несчастному случаю»
11. «Покупайте трубочки, которые никогда не окажутся в океане»
12. Кондиционер для стирки Downy: «Вам не нужно много одежды, чтобы изменить мир»
13. «Природа сигнализирует о том, что ущерб, причиненный ей, реальный. В 1979 году растаяло 40 миллиардов тонн ледников, в 2017-м — 252 миллиарда»
14. Французская реклама McDrive
15. Jeep: «Восстановите связь с приключениями»
16. Реклама PlayStation: «У игры нет возраста и нет предела»
17. IKEA: «Завтра начинается сегодня вечером»
Бонус: реклама Cadillac с сыном Эдварда Руки-ножницы
В последнее время вы видели качественную рекламу? Расскажите нам о ней.
Фото на превью Asociación defensora de los Animales / adsoftheworld
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