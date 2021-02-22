15+ примеров качественной рекламы, которую создали настоящие профессионалы

У социальной и коммерческой рекламы разные цели. Первая говорит о злободневных вопросах и проблемах, вторая стремится продать определенный товар. Но авторы обеих понимают, что достичь этих целей можно единственным способом — обратив наше внимание на плакат или видео, которое они создают. Часто у рекламы есть всего несколько секунд, чтобы вызвать у нас интерес.

Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам плакаты, которые справились с этим заданием на отлично. Дочитайте статью до конца, ведь в бонусе вас ждет видео с Тимоти Шаламе в главной роли, которое на YouTube уже посмотрело больше 2 миллионов человек.

1. Плакат о Дне посадки деревьев: «Если между нами столько общего, почему мы так мало заботимся о природе?»

2. Магазин матрасов: «Если не было бы сна, не было бы и периодической таблицы Менделеева»

3. Хештег #SuperbOwl («суперсова») вместо #SuperBowl (название финальной игры в американском футболе) обращает внимание на этих прекрасных птиц"

4. Телефон доверия: «Просто позвоните»

5. Реклама фотостудии: «Ваш ребенок — это произведение искусства»

6. «Вы тоже не Бритни Спирс. Станьте хозяином дворняжки. Она будет любить вас таким, какой вы есть»

7. Реклама McCafé

8. Lexus: «Смотрите на дорогу»

9. Радиостанция 104 FM: «У каждой истории любви есть свой саундтрек»

10. Канадская социальная реклама: «Не ешьте во время вождения, это может привести к несчастному случаю»

11. «Покупайте трубочки, которые никогда не окажутся в океане»

12. Кондиционер для стирки Downy: «Вам не нужно много одежды, чтобы изменить мир»

13. «Природа сигнализирует о том, что ущерб, причиненный ей, реальный. В 1979 году растаяло 40 миллиардов тонн ледников, в 2017-м — 252 миллиарда»

14. Французская реклама McDrive

15. Jeep: «Восстановите связь с приключениями»

16. Реклама PlayStation: «У игры нет возраста и нет предела»

17. IKEA: «Завтра начинается сегодня вечером»

Бонус: реклама Cadillac с сыном Эдварда Руки-ножницы