15+ ответов на вопрос, почему отправиться в Арктику — это как попасть на другую планету
= Партнерский пост AdMe.ru и Роснефти =
Арктика — это огромный район, который по своей площади почти в 2 раза больше, чем размеры России. При этом многие считают, что Арктика непригодна для жизни человека, а природа ее скудна, потому что все покрыто многовековыми льдами. В реальности все иначе. «Роснефть» реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, белой чайки и дикого северного оленя.
Мы в AdMe.ru вместе с Роснефтью предлагаем вам разобраться, почему жизнь в Арктике — это нечто особенное и почему стоит хотя бы раз отправиться на встречу с Северным Ледовитым океаном.
На что похожа жизнь Арктики
- Когда-то эти места называли Страной ледяного ужаса, но жизни тут гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Сегодня в Арктике обитает более 20 тыс. разных видов живых существ.
- В прошлом здесь было так же тепло, как в тропиках, и температура воды составляла около +18 °С. Затем пришли холода, и многим пришлось адаптироваться к непростому климату, хотя сегодня температура здесь редко опускается ниже −40 °С.
- Впрочем, мамонты, наоборот, были идеально приспособлены к более суровой зиме, поэтому не смогли пережить потепление. Считается, что последние из них вымерли примерно через тысячу лет после возведения египетских пирамид.
- Дрейфующие ледники — это тоже Арктика. Если встать рядом с таким ледником, можно услышать его шипение: кажется, будто кто-то растворил поблизости гигантскую шипучую таблетку.
- В морях Северного Ледовитого океана скопления планктонных животных встречаются уже на глубине 1 м. Планктон — это организмы, которые живут в толще воды от поверхности и до самых глубоких расщелин океанического дна. Арктические крылоногие моллюски — морские ангелы в процессе эволюции превратились из ползающих по дну брюхоногих моллюсков в обитателей многокилометровой водной толщи. Как только морской ангел почувствовал добычу, его голова раскрывается на 2 половины, высвобождая 6 щупалец. В процессе охоты он ускоряется и начинает активно махать крыльями и плавать по кругу в попытках схватить морского черта.
- Актиния строит себе трубку, глубоко вкопанную в илистое дно. В случае опасности актиния мгновенно сворачивает щупальца и прячется внутрь, спускаясь к самому основанию трубки глубоко под поверхностью дна.
Паразитический рачок гиперия (Hyperia galba) внутри медузы цианеи.
- Сейчас на планете, по оценкам специалистов, насчитывается от 22 до 31 тыс. животных.
Белый медведь населяет весь Арктический бассейн, включая его побережья и острова.
Географических границ для вида не существует. Основными факторами, определяющими его распространение, являются морской лед, наличие мест, пригодных для устройства
самками родовых берлог, а также доступность пищи.
- Являясь крупнейшим наземным хищником, белый медведь может весить до 700 кг и достигать 3 м в длину. Мех белого медведя на самом деле не белый, а прозрачный, волос внутри полый, наполнен воздухом — это помогает животным лучше сохранять тепло. Новорожденные медвежата размером примерно с морскую свинку. Они выходят из логова 4–5 месяцев спустя. Детеныши остаются с матерью около 2 лет, в течение которых они изучают навыки, необходимые для выживания в Арктике.
- Полярные медведи — самые известные обитатели Арктики. Кажется, что их мех белый как снег. На самом деле он прозрачный: волоски полые внутри, чтобы удерживать воздух и согревать медведя зимой, а кожа животного и вовсе черная, чтобы поглощать больше солнечного тепла и ультрафиолета.
- Морж стал символом суровой Арктики. Название в переводе с греческого означает «висящий на зубах». Масса гигантов составляет 1,5–2 тонны. Вес каждого клыка почти 3–4 кг, в длину 60–80 см.
- Спит морж в воде, плавая вертикально: перед погружением в сон он надувает мешки на шее, которые помогают ему удерживать голову над поверхностью воды.
- Интересно, что с возрастом его кожа меняет свой цвет — из темно-коричневой она становится почти розовой, а при купании в холодной воде и вовсе белой.
- Белая чайка — самый малочисленный вид арктических морских птиц c ограниченным гнездовым ареалом. Вид внесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы, а также в региональные красные книги и в красные списки приарктических стран, где расположены места гнездования, пролета и зимовки вида.
- Одним из ключевых является экологический проект «Роснефти» «Эвенкийский олень». Уже несколько лет ученые наблюдают за миграцией диких северных оленей на территории Эвенкийского и Таймырского районов Красноярского края для выявления факторов, влияющих на изменение путей миграции, определения численности и состояния популяции. Подобные исследования не проводились с советских времен. В этих данных заинтересованы прежде всего местные жители, поскольку олень — это основа экосистемы Севера и важнейшая составляющая существования коренного населения, занимающегося традиционными промыслами.
- Благодаря проекту впервые удалось проследить полный годовой цикл миграции диких оленей. За время исследования были выявлены сезонные особенности перемещения животных, изучен характер миграции в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания. Ученые выяснили, что происходят существенные отклонения стад от привычных маршрутов. Предположительно, вследствие меняющихся климатических условий. Данные исследований передадут властям Эвенкийского района и родовым общинам коренных малочисленных народов Севера. Новая информация поможет оценить реальное состояние всей популяции северного оленя в регионе в условиях стремительного сокращения его численности и, как следствие, сохранить этот вид для будущих поколений.
- Россия обладает колоссальным природным потенциалом. Все это — наше богатство, но все это и наша ответственность не только перед нынешним, но и перед будущими поколениями.
- «Для НК „Роснефть“ освоение арктического шельфа — не только разработка месторождений, но и реализация масштабных научных исследований и прежде всего сохранение биоразнообразия и хрупкой экосистемы Арктического региона». И. И. Сечин
Как живут люди в Арктике
- Кажется, что мы лишь недавно начали осваивать Арктику. На самом деле это произошло тысячи лет назад: именно миграция в эти края, к берегам Северного Ледовитого океана, подарила нашим предкам светлую кожу и голубые глаза.
- Сегодня большинство людей здесь — рабочие, приезжающие временно.
- Работа целый год без выходных здесь норма. Так трудятся метеорологи, которые никуда не выезжают со своей гидрометеостанции. Их обеспечивают продуктами и всем необходимым на год вперед. Правда, если заболеешь, то и лечиться придется тут же, дистанционно консультируясь с врачом.
- Есть метеорологи, которые работают на дрейфующих станциях, а расположены эти станции на огромных льдинах, плавающих посреди океана.
- Из-за низких температур обычного водопровода во многих поселениях нет. Чтобы получить воду, приходится колоть лед, собирать и размораживать снег. Нельзя принять душ или поваляться в ванной: в таких условиях выручает только обычная баня. Правда, топят раз в несколько дней. Или ходят в общественные бани.
- Если вы живете не в городе, то для того, чтобы зарядить телефон, вам нужно топливо: на дизеле работают генераторы, которые снабжают дома электричеством.
- В некоторых районах Арктики живет так мало людей, что дети не учатся в обычной школе, иначе пришлось бы содержать здание, учителя, директора и других сотрудников только ради обучения нескольких человек. Вместе этого родители отвозят детей в школы-интернаты, откуда ребята приезжают домой только на каникулы.
- С другой стороны, очень многое зависит от конкретного места. Например, в Чукотском районе на 10 тыс. человек приходится больше 13 школ, а в Москве всего лишь 1.
- Да и дома тут не так просто строить: иногда землю нагревают, чтобы вбить туда бетонные сваи. Не говоря уже о том, во сколько обойдется доставка стройматериалов в отдельные районы.
- Зато тут популярны мобильные и передвижные дома: они легко и быстро собираются, легко транспортируются.
- Там, где нет дорог, люди передвигаются на снегоходах и квадроциклах. Но сохранились и нарты — упряжки, в которые запрягают оленей или собак. До сих пор есть поселения, где дети начинают управлять своей нартой уже в 8–10 лет.
- Когда вокруг огромные безлюдные земли, телемедицина становится нормой, а в экстренных случаях выручает только санитарная авиация. Если, конечно, позволяют погодные условия.
- Если живешь вдали от крупных городов, то летом готовишь запасы, которых хватит практически на год вперед. Приходится подстраиваться под времена года: основные товары, продукты, топливо и горючие материалы тебе завозят летом по воде. А в холодное время выручают только самолеты и вертолеты, но это дорого, да и погода может нарушить планы, поэтому авиацией доставляют только самые важные грузы.
- С другой стороны, если живешь на архипелаге Шпицберген, то там в города товары привозят круглогодично, да и цены не особенно высокие. Правда, есть свои ограничения. Например, на алкоголь есть квоты, поэтому местные жители покупают его по карточкам, а туристам нужно предъявлять посадочный талон при покупке.
- А еще в городах Арктики есть свои особенные блюда. К примеру, вы когда-нибудь пробовали чипсы из ягеля?
- Кажется, что хорошая шуба — это идеальная одежда для Арктики. Но на деле здесь выручает спецодежда: она должна быть легкой, ветроустойчивой, не пропускать воду, при этом создавать теплый слой, который удерживает собственное тепло от тела. И, конечно, не сковывать движения.
- Человек в арктической спецодежде чем-то напоминает космонавта: он носит внутреннюю и внешнюю куртки, последняя обязательно с капюшоном, утепленные штаны, высокие сапоги. А лицо обязательно смазывают жирным кремом и закрывают маской, иначе на морозе кожа просто лопнет.
- В Арктике тоже есть свои «тропики». Течение Гольфстрим настолько теплое, что, омывая архипелаг Шпицберген, оно редко дает температуре опуститься ниже −20 °С, а летом прогревает воздух до +10 °С.
- Благодаря этому же течению Баренцево море полностью не замерзает, в отличие от других арктических морей, и в Мурманске работает уникальный порт, принимающий корабли круглый год.
- «Ежегодно мы направляем экспедиции, изучающие влияние освоения шельфовых месторождений на окружающую среду. Наша цель — максимально сохранить уникальную хрупкую экосистему Арктики, ее неповторимую индивидуальность». И. И. Сечин
- Каждый находит что-то свое в Арктике: одни едут сюда на работу, другие занимаются наукой, третьи попадают сюда туристами, пока единицы живут тут с рождения. Тем не менее этот регион очень важен для каждого из нас и для всей планеты.
- К сожалению, сегодня жизнь Арктики под угрозой: если средняя глобальная температура повышается на 2 °С, то для этого региона речь идет сразу о 5–10 °С. Многое зависит от действий человека. Хочется верить, что нам удастся сохранить этот регион во всем его великолепии и многообразии.