15+ ответов на вопрос, почему отправиться в Арктику — это как попасть на другую планету

= Партнерский пост AdMe.ru и Роснефти =

Арктика — это огромный район, который по своей площади почти в 2 раза больше, чем размеры России. При этом многие считают, что Арктика непригодна для жизни человека, а природа ее скудна, потому что все покрыто многовековыми льдами. В реальности все иначе. «Роснефть» реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, белой чайки и дикого северного оленя.

Мы в AdMe.ru вместе с Роснефтью предлагаем вам разобраться, почему жизнь в Арктике — это нечто особенное и почему стоит хотя бы раз отправиться на встречу с Северным Ледовитым океаном.

На что похожа жизнь Арктики

Когда-то эти места называли Страной ледяного ужаса, но жизни тут гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Сегодня в Арктике обитает более 20 тыс. разных видов живых существ.

В прошлом здесь было так же тепло, как в тропиках, и температура воды составляла около +18 °С. Затем пришли холода, и многим пришлось адаптироваться к непростому климату, хотя сегодня температура здесь редко опускается ниже −40 °С.

Впрочем, мамонты, наоборот, были идеально приспособлены к более суровой зиме, поэтому не смогли пережить потепление. Считается, что последние из них вымерли примерно через тысячу лет после возведения египетских пирамид.

Дрейфующие ледники — это тоже Арктика. Если встать рядом с таким ледником, можно услышать его шипение: кажется, будто кто-то растворил поблизости гигантскую шипучую таблетку.

В морях Северного Ледовитого океана скопления планктонных животных встречаются уже на глубине 1 м. Планктон — это организмы, которые живут в толще воды от поверхности и до самых глубоких расщелин океанического дна. Арктические крылоногие моллюски — морские ангелы в процессе эволюции превратились из ползающих по дну брюхоногих моллюсков в обитателей многокилометровой водной толщи. Как только морской ангел почувствовал добычу, его голова раскрывается на 2 половины, высвобождая 6 щупалец. В процессе охоты он ускоряется и начинает активно махать крыльями и плавать по кругу в попытках схватить морского черта.

Актиния строит себе трубку, глубоко вкопанную в илистое дно. В случае опасности актиния мгновенно сворачивает щупальца и прячется внутрь, спускаясь к самому основанию трубки глубоко под поверхностью дна.

Паразитический рачок гиперия (Hyperia galba) внутри медузы цианеи.

Сейчас на планете, по оценкам специалистов, насчитывается от 22 до 31 тыс. животных.

Белый медведь населяет весь Арктический бассейн, включая его побережья и острова.

Географических границ для вида не существует. Основными факторами, определяющими его распространение, являются морской лед, наличие мест, пригодных для устройства

самками родовых берлог, а также доступность пищи.

Являясь крупнейшим наземным хищником, белый медведь может весить до 700 кг и достигать 3 м в длину. Мех белого медведя на самом деле не белый, а прозрачный, волос внутри полый, наполнен воздухом — это помогает животным лучше сохранять тепло. Новорожденные медвежата размером примерно с морскую свинку. Они выходят из логова 4–5 месяцев спустя. Детеныши остаются с матерью около 2 лет, в течение которых они изучают навыки, необходимые для выживания в Арктике.

Полярные медведи — самые известные обитатели Арктики. Кажется, что их мех белый как снег. На самом деле он прозрачный: волоски полые внутри, чтобы удерживать воздух и согревать медведя зимой, а кожа животного и вовсе черная, чтобы поглощать больше солнечного тепла и ультрафиолета.

Морж стал символом суровой Арктики. Название в переводе с греческого означает «висящий на зубах». Масса гигантов составляет 1,5–2 тонны. Вес каждого клыка почти 3–4 кг, в длину 60–80 см.

Спит морж в воде, плавая вертикально: перед погружением в сон он надувает мешки на шее, которые помогают ему удерживать голову над поверхностью воды.

Интересно, что с возрастом его кожа меняет свой цвет — из темно-коричневой она становится почти розовой, а при купании в холодной воде и вовсе белой.

Белая чайка — самый малочисленный вид арктических морских птиц c ограниченным гнездовым ареалом. Вид внесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы, а также в региональные красные книги и в красные списки приарктических стран, где расположены места гнездования, пролета и зимовки вида.

Одним из ключевых является экологический проект «Роснефти» «Эвенкийский олень». Уже несколько лет ученые наблюдают за миграцией диких северных оленей на территории Эвенкийского и Таймырского районов Красноярского края для выявления факторов, влияющих на изменение путей миграции, определения численности и состояния популяции. Подобные исследования не проводились с советских времен. В этих данных заинтересованы прежде всего местные жители, поскольку олень — это основа экосистемы Севера и важнейшая составляющая существования коренного населения, занимающегося традиционными промыслами.

Благодаря проекту впервые удалось проследить полный годовой цикл миграции диких оленей. За время исследования были выявлены сезонные особенности перемещения животных, изучен характер миграции в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания. Ученые выяснили, что происходят существенные отклонения стад от привычных маршрутов. Предположительно, вследствие меняющихся климатических условий. Данные исследований передадут властям Эвенкийского района и родовым общинам коренных малочисленных народов Севера. Новая информация поможет оценить реальное состояние всей популяции северного оленя в регионе в условиях стремительного сокращения его численности и, как следствие, сохранить этот вид для будущих поколений.

Россия обладает колоссальным природным потенциалом. Все это — наше богатство, но все это и наша ответственность не только перед нынешним, но и перед будущими поколениями.

«Для НК „Роснефть“ освоение арктического шельфа — не только разработка месторождений, но и реализация масштабных научных исследований и прежде всего сохранение биоразнообразия и хрупкой экосистемы Арктического региона». И. И. Сечин

Как живут люди в Арктике

Кажется, что мы лишь недавно начали осваивать Арктику. На самом деле это произошло тысячи лет назад: именно миграция в эти края, к берегам Северного Ледовитого океана, подарила нашим предкам светлую кожу и голубые глаза.

Сегодня большинство людей здесь — рабочие, приезжающие временно.

Работа целый год без выходных здесь норма. Так трудятся метеорологи, которые никуда не выезжают со своей гидрометеостанции. Их обеспечивают продуктами и всем необходимым на год вперед. Правда, если заболеешь, то и лечиться придется тут же, дистанционно консультируясь с врачом.

Есть метеорологи, которые работают на дрейфующих станциях, а расположены эти станции на огромных льдинах, плавающих посреди океана.

Из-за низких температур обычного водопровода во многих поселениях нет. Чтобы получить воду, приходится колоть лед, собирать и размораживать снег. Нельзя принять душ или поваляться в ванной: в таких условиях выручает только обычная баня. Правда, топят раз в несколько дней. Или ходят в общественные бани.

Если вы живете не в городе, то для того, чтобы зарядить телефон, вам нужно топливо: на дизеле работают генераторы, которые снабжают дома электричеством.

В некоторых районах Арктики живет так мало людей, что дети не учатся в обычной школе, иначе пришлось бы содержать здание, учителя, директора и других сотрудников только ради обучения нескольких человек. Вместе этого родители отвозят детей в школы-интернаты, откуда ребята приезжают домой только на каникулы.

С другой стороны, очень многое зависит от конкретного места. Например, в Чукотском районе на 10 тыс. человек приходится больше 13 школ, а в Москве всего лишь 1.

Да и дома тут не так просто строить: иногда землю нагревают, чтобы вбить туда бетонные сваи. Не говоря уже о том, во сколько обойдется доставка стройматериалов в отдельные районы.

Зато тут популярны мобильные и передвижные дома: они легко и быстро собираются, легко транспортируются.

Там, где нет дорог, люди передвигаются на снегоходах и квадроциклах. Но сохранились и нарты — упряжки, в которые запрягают оленей или собак. До сих пор есть поселения, где дети начинают управлять своей нартой уже в 8–10 лет.

Когда вокруг огромные безлюдные земли, телемедицина становится нормой, а в экстренных случаях выручает только санитарная авиация. Если, конечно, позволяют погодные условия.

Если живешь вдали от крупных городов, то летом готовишь запасы, которых хватит практически на год вперед. Приходится подстраиваться под времена года: основные товары, продукты, топливо и горючие материалы тебе завозят летом по воде. А в холодное время выручают только самолеты и вертолеты, но это дорого, да и погода может нарушить планы, поэтому авиацией доставляют только самые важные грузы.

С другой стороны, если живешь на архипелаге Шпицберген, то там в города товары привозят круглогодично, да и цены не особенно высокие. Правда, есть свои ограничения. Например, на алкоголь есть квоты, поэтому местные жители покупают его по карточкам, а туристам нужно предъявлять посадочный талон при покупке.

А еще в городах Арктики есть свои особенные блюда. К примеру, вы когда-нибудь пробовали чипсы из ягеля?

Кажется, что хорошая шуба — это идеальная одежда для Арктики. Но на деле здесь выручает спецодежда: она должна быть легкой, ветроустойчивой, не пропускать воду, при этом создавать теплый слой, который удерживает собственное тепло от тела. И, конечно, не сковывать движения.

Человек в арктической спецодежде чем-то напоминает космонавта: он носит внутреннюю и внешнюю куртки, последняя обязательно с капюшоном, утепленные штаны, высокие сапоги. А лицо обязательно смазывают жирным кремом и закрывают маской, иначе на морозе кожа просто лопнет.

В Арктике тоже есть свои «тропики». Течение Гольфстрим настолько теплое, что, омывая архипелаг Шпицберген, оно редко дает температуре опуститься ниже −20 °С, а летом прогревает воздух до +10 °С.

Благодаря этому же течению Баренцево море полностью не замерзает, в отличие от других арктических морей, и в Мурманске работает уникальный порт, принимающий корабли круглый год.

«Ежегодно мы направляем экспедиции, изучающие влияние освоения шельфовых месторождений на окружающую среду. Наша цель — максимально сохранить уникальную хрупкую экосистему Арктики, ее неповторимую индивидуальность». И. И. Сечин