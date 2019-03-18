15 мировых брендов, названия которых мы произносим неправильно

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Правильно произнести название зарубежной компании для русскоговорящих людей — задача не из легких. Нужно знать языковые правила страны происхождения бренда, фамилию основателя или имя греческой богини, в честь которой назвали фирму. И даже полиглоты могут запросто опростоволоситься, рассуждая о преимуществах Samsung, расхваливая кроссовки Nike или делая копию документа на Xerox.

AdMe.ru разобрался, как правильно называются знаменитые компании, и советует вам сохранить этот список, чтобы больше не ошибаться.

1. Nike

Название спортивного бренда происходит от имени греческой богини победы Ники. Именно поэтому оно должно произноситься как «Найки». Незнание этого факта привело к широкому распространению неверной транскрипции в русскоязычной среде. В итоге она настолько прижилась, что даже была использована в названии официального представителя компании в нашем регионе.

2. Samsung

В переводе с корейского название фирмы означает «три звезды». И исходя из норм практической транскрипции более правильно было бы читать это слово как «Са́мсон».

3. Garnier

Бренд косметики Garnier возник во Франции в 1904 году. Раз фирма французская, то и ее название должно произноситься по правилам французского языка: финальная «р» читаться не должна. Правильный вариант — «Гарнье».

4. Lamborghini

Lamborghini — итальянский автомобиль. Значит, к названию нужно применять правила итальянского языка. Сочетание «gh» в нем читается как «г». Получается, верно будет произнести «Ламборгини».

5. Jardin

Марка кофе Jardin — российская, но само слово французское. Оно переводится как «сад, парк». Поэтому и произносить лучше на французский манер — «Жардэн» (а писать тогда по правилам русского — «Жарден»). Вариант «Жардан» также допустим, так как сочетание «in» во французском звучит между «эн» и «ан».

6. Porsche

Мы любим называть эту машину на английский манер. Возможно, так благозвучнее. Тем не менее этот вид авто создал немецкий конструктор Фердинанд По́рше. Так что самым правильным вариантом будет говорить «Однажды я куплю себе „По́рше“».

7. Hermès

Французский дом моды Hermès получил свое название не от имени древнегреческого бога, а от своего создателя Тьерри Эрмеса. Буква «h» в начале французских слов не произносится. Так что верно будет говорить «Эрмес».

8. Ritter Sport

Шоколадка немецкая, значит, и называть ее нужно по-немецки. «Спорт» на этом языке звучит как «шпорт», соответственно, название вкусняшки — «Риттер Шпорт».

9. Mercedes

Здесь проблема кроется в ударении. Дело в том, что автомобиль получил имя в честь девочки Адрианы Еллинек — дочери австрийского предпринимателя Эмиля Еллинека. Домашние прозвали ее Мерсе́дес (от сефардского «милосердие, грация») — ударение в прозвище падает на второй слог.

10. Levi’s

Имя создателя первых джинсов Levi’s на английском звучит как Ливай. Отсюда и правильный вариант названия бренда, которым пользуются все американцы, — «Ливайз».

11. Daewoo

С корейского это слово можно перевести как «большая вселенная». И правильнее будет заменить первую букву в русском произношении на «т» — «Тэу».

12. Xerox

Xerox уже стал именем нарицательным. Ксероксом мы называем любой копировальный аппарат, а его продукт — ксерокопией. Такой вариант произношения прочно укрепился в русском языке, но он не верен. Правильное звучание — «Зирокс», потому что в словах греческого происхождения в английском языке «х» в начале слова читается как «з».

13. Sephora

Sephora была создана в 1970 году в Париже, а значит, ударение в слове должно падать на последний слог, как заведено во французском языке, — «Сефора́».

14. Hyundai

Hyundai Motor Company звучит для корейцев как «Автомобильная компания „Современность“». Что касается русской транскрипции, то правильный вариант — «Хёндэ».

15. Christian Louboutin

Известная песня группы «Ленинград» «Экспонат» внесла свою лепту в то, чтобы имя этого дизайнера еще чаще произносили неверно. Сочетание букв «ou» во французком обозначает звук «у», а значит, в первом слоге не может быть никакого звука «а». Что касается последнего слога, то там имеется смешанный французский звук — нечто между «эн» и «ан». Наиболее приближенный к оригиналу русский вариант звучит как «Кристиан Лубутэн» (на письме передается «Лубутен»).

А вы правильно произносите все эти названия? В каких из них делаете ошибки? Поделитесь в комментариях.