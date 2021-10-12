15 героев отечественного телевидения, которых смогут вспомнить только те, кто вырос в лихие 90-е

Сегодня мы научились ловко игнорировать рекламные блоки в перерывах между любимыми передачами, фильмами и развлекательными видео на наших смартфонах. Маркетологам и специалистам по рекламе все сложнее становится привлечь наше внимание хотя бы на долю секунды. Но в нашем детстве мы еще не были настолько искушены разнообразием видеоконтента на отечественном телевидении, поэтому даже рекламные паузы доставляли нам радость, веселье и иногда учили чему-то новому и полезному.

Вы все еще кипятите, тогда мы в AdMe.ru идем к вам с нашим ностальгическим тестом. Если вы не вспомните ни одного из этих роликов, то не переживайте — значит, вам точно не больше 20 с хвостиком.

1. Место действия — колбасный отдел, но это не реклама продуктов питания

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2. «В школе еще не было уроков химии, а я уже знал, что такое хлоринол»

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3. «В детстве реклама казалась такой смешной, а сейчас захотелось зарыдать, когда услышал: „С сегодняшнего дня работаем без выходных!“ — „Он просто душка!“»

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4. «До сих пор помню выражение лица этого монтажника»

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5. Так выглядела самая известная тетя всей страны в конце 90-х годов прошлого века

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6. Реклама, в которой снялся самый знаменитый рыжий мальчик из нашего детства

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7. Семья на красном кабриолете путешествует по берегу океана, а ты сидишь и разглядываешь рисунки на красном ковре на стене

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8. «Все, что я умею, я умею благодаря моей маме», — говорил рекламный Вовочка

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9. Вячеслав Манучаров прославился на всю страну благодаря сериалу «Простые истины» и этой рекламе

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10. Пришел как-то Владимир Тишко в гости к Верке Сердючке

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11. Помните, сколько поводов для шуток дала эта реклама: «Привет, подушка! Привет, подружка!»

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12. Узнаете юного Игоря Петренко из этой рекламы?

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13. Ролик про то, что из каждой неловкой ситуации всегда можно найти выход

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Perfetti Van Melle

14. Помните, что же им не дало засохнуть?

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15. «Если ты узнаешь этого милого деда, то ты и сам уже дед»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Unilever

Скажите, почему мы до сих пор храним в памяти эти рекламные ролики 20-летней давности, но совсем не помним, выключили ли мы утюг 20 минут назад?