15 героев отечественного телевидения, которых смогут вспомнить только те, кто вырос в лихие 90-е
Сегодня мы научились ловко игнорировать рекламные блоки в перерывах между любимыми передачами, фильмами и развлекательными видео на наших смартфонах. Маркетологам и специалистам по рекламе все сложнее становится привлечь наше внимание хотя бы на долю секунды. Но в нашем детстве мы еще не были настолько искушены разнообразием видеоконтента на отечественном телевидении, поэтому даже рекламные паузы доставляли нам радость, веселье и иногда учили чему-то новому и полезному.
Вы все еще кипятите, тогда мы в AdMe.ru идем к вам с нашим ностальгическим тестом. Если вы не вспомните ни одного из этих роликов, то не переживайте — значит, вам точно не больше 20 с хвостиком.
1. Место действия — колбасный отдел, но это не реклама продуктов питания
2. «В школе еще не было уроков химии, а я уже знал, что такое хлоринол»
3. «В детстве реклама казалась такой смешной, а сейчас захотелось зарыдать, когда услышал: „С сегодняшнего дня работаем без выходных!“ — „Он просто душка!“»
4. «До сих пор помню выражение лица этого монтажника»
5. Так выглядела самая известная тетя всей страны в конце 90-х годов прошлого века
6. Реклама, в которой снялся самый знаменитый рыжий мальчик из нашего детства
7. Семья на красном кабриолете путешествует по берегу океана, а ты сидишь и разглядываешь рисунки на красном ковре на стене
8. «Все, что я умею, я умею благодаря моей маме», — говорил рекламный Вовочка
9. Вячеслав Манучаров прославился на всю страну благодаря сериалу «Простые истины» и этой рекламе
10. Пришел как-то Владимир Тишко в гости к Верке Сердючке
11. Помните, сколько поводов для шуток дала эта реклама: «Привет, подушка! Привет, подружка!»
12. Узнаете юного Игоря Петренко из этой рекламы?
13. Ролик про то, что из каждой неловкой ситуации всегда можно найти выход
14. Помните, что же им не дало засохнуть?
15. «Если ты узнаешь этого милого деда, то ты и сам уже дед»
Скажите, почему мы до сих пор храним в памяти эти рекламные ролики 20-летней давности, но совсем не помним, выключили ли мы утюг 20 минут назад?