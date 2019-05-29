14 обычных вещей, которые придумали только с одной целью — побольше заработать

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При создании рекламы маркетологи опираются на психологию масс и ищут «болевые точки» потенциальных покупателей, чтобы создать спрос на определенные товары и услуги, благодаря чему мы каждый раз попадаемся на их крючок. Почему так сложно выйти из торгового центра, ничего не купив? Почему образы, созданные в рекламе, так сильно на нас влияют, будь это еда, бытовая химия или техника?

Мы в AdMe.ru любим исследовать причины и следствия самых разных явлений, в том числе и рекламы. Взгляните на эти 14 ярких примеров из истории маркетинга, которые изменили представления прошлых поколений о покупках, личной гигиене, завтраке, машинах, подарках и, конечно, позволили их создателям сколотить целое состояние.

1. Шопинг

Торговые центры появились благодаря французскому предпринимателю Аристиду Бусико, открывшему первый в мире универмаг Au Bon Marche — его название буквально означает «по хорошей цене». Он первый придумал объединить под одной крышей товары разных категорий: зонтики и кружево, платья и чулки, матрасы и детские игрушки. Вот еще некоторые новшества, которые ввел Бусико: Его универмаг стал первым, где был свободный вход и можно было вернуть бракованный товар.

Он продумал «маршрут следования» покупателя и хитро расположил предметы одной категории в разных частях магазина.

В универмаге была комната отдыха для мужчин, ожидающих своих жен.

Именно Бусико придумал сезонные распродажи и продажу товаров по каталогу, тысячи копий которого рассылались по всей Франции. Глава магазина снизил торговую наценку с 40 до 20 % и установил фиксированные цены, благодаря чему многие смогли позволить себе товары, о которых раньше не могли и мечтать. Консьержки покупали платья по той же стоимости, что и герцогини, и это в разы увеличило годовой оборот магазина.

2. Ослепительная улыбка

До XX века здоровье зубов не связывали с их чистотой, однако продажи зубной пасты зависели именно от того, как часто люди ее используют. О том, что необходимо пользоваться зубной щеткой минимум 2 раза в день и посещать стоматолога раз в полгода, американцам поведала реклама пасты Pepsodent, созданная мастером копирайтинга XX века Клодом Хопкинсом.

3. Свежее дыхание

Популярный ополаскиватель для полости рта Listerine был изобретен в конце ХIX века как антисептик с сильным бактерицидным действием. Однако вскоре компания решила попробовать внедрить продукт в жизнь простых людей, но никак не могла найти ему применение в быту. Благодаря изобретательным маркетологам Listerine вскоре стал широко известен как средство для борьбы с дурным запахом изо рта, а его реклама пестрела примерами того, как несвежее дыхание может портить личную жизнь и мешать приятному общению.

4. Гладкие подмышки и ноги

В викторианскую эпоху никто и не думал, что женщинам нужно бриться, ведь платья были настолько закрытыми, что видны были только кисти рук и лицо. Но уже в начале XX века в моду вошли платья с открытыми руками, и в 1915 году компания Gillette представила женскую безопасную бритву в качестве неотъемлемого дамского атрибута, который решит «смущающую проблему» подмышек. В 1920-е годы короткие юбки обнажили ноги, и компании, производившие средства для депиляции, не стали терять времени. Реклама была в основном сезонной и атаковала женщин лишь с апреля по сентябрь, в теплый период. Уже к 1950-м годам гладкая кожа стала нормой в любое время года, а индустрия депиляции изобретает новые способы избавления от волос и по сей день.

5. Средство от пота

«В изгибе женской руки: откровенное обсуждение темы, которую слишком часто избегают».

То, что запах человеческого пота может быть неприятен, не приходило никому в голову до начала XX века. Чтобы избавиться от него, люди просто принимали ванну или пользовались духами. Поэтому, когда Эдна Мёрфи предложила всем средство, блокирующее выработку пота, никто не понял, зачем это нужно. Тогда предпринимательница обратилась в рекламное агентство J. Walter Thompson, и копирайтер Джеймс Янг провел опрос, чтобы выяснить, почему женщины не покупают дезодорант. Оказалось, что в нем просто нет потребности. Тогда Янг изменил стратегию продвижения: его целью было убедить людей, что потеть — это стыдно. Первая реклама появилась в 1919 году в женском журнале Ladies’ Home Journal под заголовком «В изгибе женской руки: откровенное обсуждение темы, которую слишком часто избегают». Она была настолько возмутительна для своего времени, что 200 человек отказались от подписки на издание. Тем не менее в этом же году продажи нового продукта выросли на 112 %, а сама реклама стала шаблоном для продаж дезодорантов.

6. Стакан апельсинового сока

Традиция выпивать стакан свежего апельсинового сока по утрам появилась благодаря переизбытку апельсинов в 1908 году. Компания Sunkist (в то время известная еще как California Fruit Growers Exchange) стала бы банкротом, если бы не обратилась в рекламное агентство Lord & Thomas, где в то время работал Клод Хопкинс. Талантливый копирайтер предложил компании вдобавок к апельсинам продавать под своим брендом соковыжималки, а сам написал пронзительный текст о пользе свежевыжатого апельсинового сока под слоганом «Выпей апельсин».

7. Краска для волос

В 1956 году компания Clairol впервые представила Америке краску для волос Miss Clairol, которую можно было использовать в домашних условиях. В те времена еще считалось, что благовоспитанные женщины волосы не красят, это был удел актрис, представительниц богемы и прочих несерьезных барышень. Поэтому для продвижения фирма обратилась в агентство Foote, Cone & Belding. Кампанию возглавила Ширли Поликофф — единственная женщина-копирайтер в этой фирме, она же придумала легендарный слоган «Does she?.. Or doesn’t she?» (подразумевается «Она красит?.. Или нет?»), акцентируя внимание на натуральности оттенков марки Clairol. Через 6 лет 70 % взрослых американок не стесняясь красили волосы, продажи компании выросли вчетверо, а сама Ширли попала в Зал славы американской рекламы.

8. Бекон на завтрак

Бекон тоже не всегда был частью традиционного американского завтрака. Более того, до XX века завтрак американцев состоял преимущественно из каши, пока один из производителей бекона не обратился к лучшему пиарщику своего времени — племяннику Зигмунда Фрейда Эдварду Бернейсу. Помимо трудов своего дяди тот изучил «Психологию народов и масс» Гюстава Лебона и другие труды по психологии и социологии и первым сделал ставку не на прямую рекламу, а на скрытые механизмы убеждения и массовое потребление. Он преподнес завтрак как потенциальное время, когда бекон будут есть все. Чтобы убедить в этом потребителей, компания Бернейса опросила тысячи врачей о том, полезны ли сытные завтраки. Получив одобрение специалистов, компания распространила сведения об этом в радиопередачах и газетах, а бекон привела в качестве одного из примеров подходящих блюд для калорийного завтрака. Вскоре все американцы были убеждены, что бекон — это основа утреннего приема пищи, и сейчас кажется, будто так было всегда.

9. Санта-Клаус и Coca-Cola

Помните знаменитую рекламу Coca-Cola с красными грузовиками, огоньками и пухлым Сантой, которая уже много лет с экранов телевизоров напоминает нам о приближающемся празднике? Так вот, именно компания Coca-Cola придумала известный всем образ румяного добродушного старика в красном костюме с белой опушкой. Санта-Клаус, чьи создатели вдохновлялись образами святого Николая и Отца Рождества, в течение долгого времени изображался в зеленом костюме, а привычный нам облик он обрел благодаря художнику Хэддону Сандблому, который создал целую серию рекламных изображений для рождественской кампании Coca-Cola в 1931 году.

10. Голливуд как «фабрика грез»

Знаменитая вывеска Hollywood, ставшая в наши дни символом американской мечты, славы и успеха, изначально была рекламой новых жилых кварталов, построенных на холмах над районом Голливуд в Лос-Анджелесе. Планировалось, что реклама простоит 1,5 года, но огромный знак (каждая буква была высотой 15 м и шириной 9 м) с расцветом кинематографа стал символом «фабрики грез», и его решили оставить. Не раз вывеска подвергалась вандализму, становилась невольным участником политических, социальных и рекламных акций и даже была полностью заменена в 1978 году. Сейчас у нее есть свой официальный сайт, специальный шаттл, обзорные площадки и походные тропы, которые позволяют легально максимально близко подойти к легендарным буквам (которые круглосуточно охраняются), и, конечно, бесчисленное количество фильмов, сериалов, клипов, в которых вывеска Hollywood выступает символом успеха.

11. Контейнеры для еды

Эрл Таппер — химик, ученый-изобретатель, создавший уникальный метод очистки полимера, в 1946 году представил обществу «чудо-чашу» — пластиковую миску с герметичной крышкой, позволявшей дольше сохранять свежесть продуктов. Поначалу продажи продукции Таппера шли не очень хорошо, но через 2 года предприниматель решил воспользоваться методом сарафанного радио и придумал устраивать специальные вечеринки с демонстрацией контейнеров, что стало инновационным методом продвижения товара и в разы увеличило продажи.

12. Реклама Volkswagen в Америке

«Уродлив только внешне».

Рекламная кампания, созданная для продвижения автомобиля Volkswagen Beetle в США в 60-х годах прошлого столетия, поистине легендарна: британский режиссер Джо Маркантонио даже снял о ней 18-минутный документальный фильм. Автомобиль, созданный в 30-х годах специально для рабочего класса Германии с подачи самого Адольфа Гитлера, было непросто продвигать в Америке, воевавшей против нацистов. Американцам, привыкшим к роскошным, большим машинам с экстравагантным дизайном, нужно было продать крошечную машинку, внешний вид которой не менялся уже 30 лет. Тогда рекламное агентство сделало ставку на честность и практичные качества машины. А юмор помог преподнести их как преимущества «Жука»: баскетболист в машину не влезет, но, если закончится бензин, машину легко толкать. За $ 3 000 можно купить большой американский автомобиль, а можно за те же деньги взять маленький Volkswagen, холодильник, 2 телевизора, стиральную машину и музыкальный проигрыватель. Рекламная кампания Volkswagen сделала настоящий прорыв и оказала влияние на всю рекламу, доказав, что она не обязательно должна быть дерзкой, кричащей и «премиальной».

13. Милые открытки по поводу и без

Традиция прикладывать открытки к подаркам и просто дарить по поводу и без появилась благодаря Джойсу Холлу, который в 1910 году начал продавать почтовые карточки. Со временем к делу присоединились оба его брата, и компанию назвали Hall Brothers. Расцвету бизнеса Холла способствовали его умение чувствовать потребности своих покупателей и изобретательность. Так, в Hall Brothers заметили, что лучше продаются открытки с поздравлениями, и стали выпускать карточки к праздникам, а вскоре начали продавать их вместе с конвертом. Также компания невольно изобрела декоративную оберточную бумагу, когда в магазине закончилась обычная упаковочная и пришлось использовать цветную, напечатанную специально для конвертов. Впоследствии марка стала выпускать целый ряд продукции для праздничного декора. Со временем компания была переименована в Hallmark, и уже в 50-х годах ХХ века под этим брендом на телевидении вышла серия передач, а в 90-х появился отдельный кабельный канал, специализирующийся на программах для семейного досуга.

14. Современные сигареты

Массовое курение началось с конкретного человека — американца Джеймса Бьюкенена Дьюка, также известного как Бак Дьюк, который создал не только современные сигареты, но и стратегию для их продвижения. В 1880 году в возрасте 24 лет Дьюк занялся изготовлением самокруток. Через 2 года он начал работать с молодым инженером Джеймсом Бонсаком, который изобрел механизированный процесс производства табачной продукции. Новая машина выпускала 120 тыс. сигарет в день — в разы больше, чем Дьюк мог продать. Нужно было придумать, как захватить рынок. Он начал спонсировать гонки, раздавал свою продукцию на конкурсах красоты, а также размещал рекламу в первых глянцевых журналах. Как и ожидалось, людям понравился новый товар. Он был более современным и гигиеничным, в отличие от сигар, которые изготавливали вручную и с помощью слюны. Дьюк увидел в сигаретах еще один потенциал: их можно было использовать в местах, где было запрещено курение трубок и сигар, например в ресторанах и салонах. Сигареты было легко зажечь, и они отлично подходили для перерывов на кофе в большом городе. Кроме того, табачная продукция этого типа продвигалась как средство от простуды и туберкулеза и до 1906 года числилась в фармацевтических энциклопедиях.

А вы задумывались над тем, почему покупаете тот или иной товар без острой необходимости?