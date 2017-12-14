14 компаний, которые не оставили своих клиентов в беде

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Хороший сервис — одно из условий процветания любой организации, будь то производитель техники или ресторан быстрого питания. AdMe.ru собрал для вас 14 удивительных примеров компаний, которые вывели взаимоотношения с клиентами на совершенно новый уровень.

14. Парень через твиттер попросил туалетную бумагу в поезде. Ему ее принесли

Молодой британец по имени Адам попал в весьма деликатную ситуацию: сходив в туалет в поезде, он обнаружил, что в кабинке нет туалетной бумаги. От безысходности он написал в твиттер компании Virgin Trains. Ему не просто ответили, а еще и помогли выйти из щекотливого положения.

13. Пилот авиакомпании Frontier купил пиццу пассажирам задержанного рейса

Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines, направлявшийся в Денвер, из-за плохих погодных условий был вынужден сесть в Вайоминге, где еще около 2 часов стоял на взлетной полосе. Скрасить ожидание измученных долгой поездкой людей решил пилот Герхард Брэднер (Gerhard Bradner): мужчина заказал пиццу для всех 160 пассажиров прямо с доставкой в салон.

12. В мебельной компании по просьбе клиента нарисовали пони с тираннозавром

Пользователь сайта Imgur под ником Pavis0047 заказал стол в компании The Human Solution. Из-за задержек с поставкой стол ему доставить не смогли. В качестве компенсации расстроенному клиенту нарисовали пони с тираннозавром, как он сам в шутку попросил в письме.

11. Магазин Sainsbury’s переименовал один из своих товаров по просьбе 3-летней девочки

Письмо, написанное 3-летней Лили Робинсон в адрес британского ретейлера, разместила в своем блоге мама девочки. После того как оно быстро разошлось по социальным сетям, Лили пришел ответ от менеджера Sainsbury’s Криса Кинга. «Дорогая Лили! Я думаю, что переименовать тигриный хлеб в жирафий — отличная идея. Рисунок и правда больше похож на пятнышки жирафа, чем на полоски тигра», — гласило письмо. Впоследствии на прилавках магазинов сети действительно появился жирафий хлеб.

10. Мужчине привезли стейк прямо в аэропорт

Американский специалист по маркетингу Питер Шэнкман (Peter Shankman), отправляясь в очередную поездку, в шутку написал в твиттере компании Morton’s Steakhouse просьбу привезти ему в аэропорт стейк. Представители компании отреагировали на твит Шэнкмана весьма серьезно: по прилете его ждал мужчина в смокинге, держащий в руках пакет со стейком.

9. Компания — разработчик видеоигр отправила клиенту игру, которой уже давно нет в продаже

Девушка пользователя сайта Imgur под ником CapnDomovoi как-то призналась ему, что раньше очень любила видеоигру под названием Equestriad 2001, которую сняли с производства более 10 лет назад. Решив сделать своей любимой приятное, парень без особой надежды написал разработчикам игры — компании Tantalus. Через 10 дней он получил посылку с диском. Более того, представители компании специально выбрали наиболее бюджетный вариант доставки, как они сами указали в ответном письме.

8. Американский онлайн-магазин прислал своему покупателю новогодний подарок. Просто так

В посылке удивленный мужчина обнаружил наушники за $ 100. И это при том, что за год он всего раз совершил покупку в Zappos. Американский онлайн-магазин одежды и обуви в целом славится своим отношением к клиентам. Например, в 2011 году представители компании прислали букет цветов женщине, вернувшей 6 пар обуви, которые не подошли ее больной матери. В том же году они отправили бесплатную пару туфель мужчине, который мог остаться без обуви на свадьбе друга из-за ошибки логистической компании. Zappos также принадлежит рекорд по продолжительности разговора техподдержки с покупателем: 4 апреля 2017 года сотрудница Zappos Стефани проговорила с клиентом целых 10 часов 51 минуту.

7. Службе поддержки понравился рисунок парня, и они прислали ему карманные часы

Еще одна история от пользователя Imgur. Парень с ником Jettaboy04 разместил заказ в сервисе печати изображений EasyCanvasPrints. Сотрудники службы поддержки, заинтересовавшись рисунком, спросили, что держит в руках Пикачу. Узнав, что это карманные часы, они отправили своему клиенту такие же часы в подарок.

6. Компания Domino’s спасла жизнь своему постоянному клиенту

Житель штата Орегон Кирк Александр (Kirk Alexander) практически каждый день заказывал пиццу в Domino’s. Когда их постоянный клиент пропал почти на 2 недели, это не на шутку обеспокоило менеджера сети Сару Фуллер (Sarah Fuller). Женщина обратилась в полицию. Когда полицейские приехали в дом Александра, они обнаружили там хозяина, который явно нуждался в медицинской помощи. После этого мужчину увезли в больницу, что спасло ему жизнь.

5. Производители наушников надолго обеспечили девушку сменными амбушюрами

С посетительницей сайта Pikabu под ником fiKdiHovich произошла известная многим ситуация: девушка потеряла амбушюры для наушников. Чтобы узнать, где можно их купить, девушка обратилась в компанию-производитель Sennheiser. В ответ ей просто прислали 8 пар новых амбушюр.

4. Компания Samsung подарила парню телефон за креативность

Канадец Шейн Бэннет (Shane Banneth) — большой поклонник техники Samsung. Перед выходом телефона Samsung Galaxy S III он обратился в компанию с просьбой подарить ему новую модель, приложив к письму забавный рисунок динозавра. Сначала ему отказали, однако после того как Шейн поделился этой историей в интернете и она стала популярной, Samsung все-таки прислал парню телефон. Разумеется, с тем самым динозавром.

3. Компания Dell заменила покупателю бракованный монитор

Историей поделился пользователь Pikabu под ником Cold86. Он рассказал, что через год после использования монитора Dell на экране появился дефект — белая рябь. Мужчина сфотографировал неполадку и направил фото в службу поддержки Dell. Через месяц ему привезли новый монитор.

2. Apple подарила мужчине планшет, который тому запретила покупать жена

В первое время после выхода iPad 2 представители компании Apple внимательно следили за возвратами их товара. Их внимание привлек один случай: планшет вернули с запиской: «Жена сказала „нет“». Однако мужчина все-таки получил заветный гаджет вместе с запиской: «Apple говорит „да“».

1. Авиакомпания West Jet подарила своим пассажирам маленькое рождественское чудо

В декабре 2013 года пассажиров двух рейсов авиакомпании West Jet попросили пройти к электронным стойкам регистрации, где людей попросили озвучить их новогодние пожелания. Все пожелания были записаны и переданы командам волонтеров, которые купили все перечисленные вещи и привезли их в аэропорт назначения. После приземления удивленные пассажиры вместе со своим багажом получили еще и новогодние подарки. Их реакцию вы можете увидеть в видеоролике.