14 фееричных блюд, которые можно заказать в McDonald’s в разных странах

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Путешественники знают, что рестораны McDonald’s можно сравнить со спокойным островком в море непривычной кухни. Потому что от Японии до США многие блюда там одинаковые. Но оказывается, в каждой стране McDonald’s предлагает и что-то особенное, наделенное местным колоритом. Мы в AdMe.ru устроили небольшой кругосветный тур по всем известным ресторанам быстрого питания.

Испания — суп гаспачо

В испанских McDonald’s подают традиционный суп гаспачо в стаканах или даже бутылочках. А в соседней Португалии вообще можно заказать по меньшей мере пять видов супов в стаканах. Так что жители Пиренейского полуострова оказались одними из самых заядлых любителей супов.

Франция — Крок МакДо

Во французских McDonald’s популярен сэндвич в виде двух тонких булочек с сыром и ветчиной между ними. Это не что иное, как вариация традиционной французской закуски крок-месье (горячий бутерброд с ветчиной и сыром). На фоне многоэтажных бургеров выглядит бедновато, но французам очень нравится.

Германия — Нюрнбургер

Германия — одна из немногих стран, где можно заказать МакПиво. Еще в немецком McDonald’s вы найдете МакРиб — острый сэндвич со свиными ребрышками. Пару лет назад в Германии пользовался популярностью Нюрнбургер — колоритный бургер с колбасками вместо котлеты.

США, Канада — МакЛобстер

В Новой Англии и Канаде время от времени можно отведать сэндвич с мясом атлантического омара. Правда, высокая цена не позволяет ввести МакЛобстер в постоянное меню. Кстати, что касается McDonald’s в США вообще — ввиду любви американцев к мексиканской кухне здесь популярны буррито и бургеры с гуакамоле.

Мексика — МакМоллет

Понятно, что в Мексике, где развита своя особая культура фастфуда, в McDonald’s много блюд, навеянных национальной кухней. Как, например, МакМоллеты — вариация на тему традиционного мексиканского завтрака. Это паштет из жареных бобов, сыр и соус сальса на булочках.

Россия — Биф а-ля Рус

В российском McDonald’s, помимо прочих блюд, есть свой собственный бургер Биф а-ля Рус, в котором вместо булочки используется традиционный черный хлеб. Но этот бургер есть в меню не всегда, а вводится в него периодически.

Филиппины — МакСпагетти

Кто бы мог подумать, что такое блюдо, как МакСпагетти, станет популярным не в Италии (хотя там оно тоже одно время было в меню), а на Филиппинах? Почему-то именно в этой стране паста прижилась в McDonald’s. Еще на Филиппинах вы можете заказать себе отдельно к любому блюду рис, много риса.

Страны Ближнего Востока — МакАрабия

В арабских странах наряду с привычными бургерами есть МакАрабия — это пита с овощами, сметанным соусом, приправами и куриной котлетой. В Израиле подается сходное блюдо — МакШаурма. Кстати, так как McDonald’s в Израиле кошерный, тут мясо и сыр никогда не подают в одном бургере.

Индия — МакСпайси Панир

Хоть в Индии и нет полного запрета на говядину, McDonald’s тут полностью отказался от нее и перешел на курицу. Зато по разнообразию вегетарианских блюд Индия впереди планеты всей. Чего стоят, к примеру, бургеры c овощной котлетой или ролл с паниром — запеченным во фритюре домашним сыром. Кстати, тут же появился первый в мире полностью вегетарианский McDonald’s.

Малайзия — бубур аям

Бубур аям — традиционная пряная каша с кусочками курицы, приправленная зеленым луком и перцем чили. В индонезийском McDonald’s тоже есть это блюдо, но рецепт немного отличается — туда еще входит вареное яйцо.

Китай — необычные пирожки

Пирожки в разных странах могут сильно отличаться, но Китай, пожалуй, стал чемпионом по странным пирожкам. Один из них сделан из черного теста, а внутри у него начинка из черноплодной малины. Другой — с фиолетовой начинкой из корнеплода под названием «таро».

Сингапур, Южная Корея — Рисбургер

Периодически в McDonald’s то одной, то другой азиатской страны появляются бургеры из риса, причем рис в них выполняет роль булочки. Как они его склеивают —непонятно, но было бы крайне интересно попробовать.

Япония — картофель фри с шоколадом

Сочетание соленой картошки фри и шоколадного соуса кажется вам странным? Но ведь вы, скорее всего, даже не пробовали их вместе! А вот японцы попробовали, и им понравилось. Не знаем, как японский McDonald’s додумался до этого, но он предлагает к картошке фри шоколадный соус.

Австралия — причудливое мороженое

В Австралии есть необычные замороженные молочные коктейли со вкусом газировки — например, колы. Также тут можно увидеть синее мороженое, мороженое со вкусом жевательной резинки и мороженое с M&M’s (хотя вы можете встретить его не только в Австралии). Как видите, пойти в McDonald’s в незнакомой стране — неплохая идея для тех, кто хочет почувствовать местный колорит.