13 шикарных примеров рекламы, которая не оставила шансов конкурентам
Наверняка у многих из нас реклама вызывает раздражение. Мы спешим скорее переключить канал, если попадаем на рекламную паузу, на улицах редко обращаем внимание на билборды — настолько они примелькались. Но есть среди рекламы и такие примеры, на которые мы готовы смотреть снова и снова, потому что она создана с умом и изрядной долей юмора.
Мы в AdMe.ru выбрали для вас 20 ярких примеров рекламы, мимо которой просто невозможно пройти.
Бумажные носовые платки Kleenex
Спортивная экипировка от Adidas поможет всегда быть наготове
Шоколадные батончики KitKat
Черный пряный ром Kraken
Передача на National Geographic обещает, что скучно точно не будет
Ароматный и свежий кофе Folgers на крышках люков
McDonald’s — невозможно пройти мимо
Пылесосы Miele обладают сверхмощностью
Не тратьте время зря, бегайте. Nike
Средство от облысения Folliderm
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