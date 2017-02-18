13 шикарных примеров рекламы, которая не оставила шансов конкурентам

Наверняка у многих из нас реклама вызывает раздражение. Мы спешим скорее переключить канал, если попадаем на рекламную паузу, на улицах редко обращаем внимание на билборды — настолько они примелькались. Но есть среди рекламы и такие примеры, на которые мы готовы смотреть снова и снова, потому что она создана с умом и изрядной долей юмора.

Мы в AdMe.ru выбрали для вас 20 ярких примеров рекламы, мимо которой просто невозможно пройти.

Бумажные носовые платки Kleenex

Спортивная экипировка от Adidas поможет всегда быть наготове

Шоколадные батончики KitKat

© kitkat  

Черный пряный ром Kraken

Передача на National Geographic обещает, что скучно точно не будет

Ароматный и свежий кофе Folgers на крышках люков

McDonald’s — невозможно пройти мимо

Пылесосы Miele обладают сверхмощностью

Не тратьте время зря, бегайте. Nike

Средство от облысения Folliderm

Салон причесок Drybar поднимет настроение в любую погоду

Страховая компания Nationwide защитит от всего

Леденцы от кашля Ricola — разверни свой голос

Фото на превью kleenex

68 На склад!
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