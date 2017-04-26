13 продуктов, о которых нам все время врали

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Не все производители бывают честны с нами. Порой, покупая тот или иной продукт в магазине, мы толком и не знаем даже, из чего он состоит. AdMe.ru собрал 13 продуктов, о которых нам не сказали всей правды.

Чипсы

Большинство чипсов сделаны вовсе не из картофеля, как мы привыкли думать. Для производства используется мука (пшеничная или кукурузная) и смесь крахмалов. Как правило, тесто для чипсов содержит не более 42 % картофеля. А яркого и «естественного» вкуса добиваются при помощи вкусовых добавок . Есть и другие производители, которые используют настоящий картофель. На 1 большую пачку приходится около 2 средних картофелин. Тут важно знать то, что такой продукт облагается большим налогом, а значит, чипсы из настоящей картошки будут стоить недешево.

Сыр для бутербродов

Большинство сыров (бутербродные, натертые или ломтиками) на самом деле не всегда содержат... сыр. Чтобы сэкономить и упростить процесс, некоторые производители заменяют молоко сывороточным белком или пальмовым маслом. Такой товар уже будет не сыром, а сырным продуктом, но на этикетке об этом могут не написать. Настоящий сыр обязательно должен делаться из натурального молока и не содержать растительного жира.

и не содержать растительного жира. Сыр с добавлением пальмового масла при нарезке начинает крошиться. А если надавить, то останется вмятина и выделится жидкость. В таком сыре, как правило, нет натуральных вкусовых добавок.

Продукты в банках

На товарах, которые продаются в банках, как правило, большим шрифтом указываются общий вес товара и чуть ниже — масса основного продукта. При производстве и упаковке товара разрешается отклонение от основной массы на определенное значение (для каждого продукта разное). И это отклонение частенько в меньшую сторону.

Сырный соус

Если соус называется сырным, это вовсе не значит, что в его составе содержится сыр. В основном все соусы имеют одинаковую основу, а яркого и специфического вкуса добиваются при помощи ароматизаторов и вкусовых добавок, которые могут быть натуральными только частично.

Кондитерские изделия

Различные кондитерские изделия с начинкой, такие как круассаны или булочки, наполняются начинкой лишь наполовину, а то и вовсе по краям путем впрыскивания. Разумеется, производители делают это в целях экономии. А покупатель, надеясь получить много вкусной начинки, как изображено на упаковке, остается практически ни с чем.

Шоколад с орехами

«Очень много орехов» — такая надпись красуется на большинстве плиток шоколада. На самом деле в обычной плитке, как правило, всего 3–5 орехов, которые могут быть измельчены или частично заменены более дешевыми сортами. Подмены вы не почувствуете, а стоить такой шоколад будет в 2–3 раза дороже.

Наггетсы

Хоть наггетсы и называют куриными, мяса курицы в них не так много. Дело в том, что смесь для классических наггетсов состоит из куриного фарша только на 50 %. Остальные 50 % — это соя и говядина.

Растворимый кофе

Что бы ни говорили в рекламе, но растворимый кофе не может быть на 100 % натуральным. Да, его делают из натуральных зерен, которые измельчают и обрабатывают горячей водой. Затем превращают в порошок (растворимый кофе), в гранулы (гранулированный) или замораживают и сушат (сублимированный). Но в результате этих процессов кофе теряет большую часть своего вкуса и аромата. Этот «недостаток» исправляют при помощи ароматизаторов.

Холодный чай

Холодный чай делают из чайного экстракта. Сначала заваривают, затем высушивают, получая в итоге порошок, который будет перевозиться и снова разводиться водой. В итоге при разливании самого чая в баночке может быть менее 1 %, а остальное — это сахар, вода и ароматизаторы. Если же в составе вовсе нет слов «экстракт чая» , значит, в бутылке обычная вода, которую сделали похожей на чай с помощью различных добавок.

, значит, в бутылке обычная вода, которую сделали похожей на чай с помощью различных добавок. В холодном чае, как правило, нет свежих листочков и натуральных ягод — в нем используют ароматизаторы (не всегда натуральные).

Сливочное масло

Не все продукты с надписью «сливочное масло» действительно им являются. Состав натурального масла лаконичен: цельное молоко и сливки. Если на упаковке продукта нет этих компонентов, то перед вами, скорее всего, маргарин . Еще настоящее сливочное масло никогда не крошится и не пристает к ножу, если его только достали из холодильника.

Замороженные продукты

При продаже любых замороженных товаров крайне важен вес продукта. Поэтому, чтобы повысить цену, некоторые маркетологи добавляют в упаковку воду, которая может составлять до 50 % веса товара. А в некоторых случаях помимо воды в упаковке могут находиться другие несъедобные части. В итоге самого продукта может остаться всего 25–35 %.

Бутилированная вода

В большинстве случаев бутилированная минеральная вода, которую мы покупаем, — самая обычная вода из-под крана. Какое бы ни было название, на обратной стороне этикетки мелким шрифтом можно найти надпись: «Из источника центрального водоснабжения». Из-за многоэтапной очистки количество полезных элементов в такой воде сводится к нулю.

Картофель фри

Производители часто используют технику визуализации и сравнения. Наша психика устроена таким образом, что, если перед нами 3 разные по объему упаковки, мы выберем среднюю. Однако в большинстве случаев средняя и большая — одно и то же. Например, не все знают, но в некоторых ресторанах быстрого питания разница между большим картофелем фри и средним, — только в упаковке. А иногда случается так, что в средней пачке может оказаться даже больше картошки.