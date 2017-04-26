13 продуктов, о которых нам все время врали
Не все производители бывают честны с нами. Порой, покупая тот или иной продукт в магазине, мы толком и не знаем даже, из чего он состоит.
AdMe.ru собрал 13 продуктов, о которых нам не сказали всей правды.
Чипсы
Большинство чипсов сделаны вовсе не из картофеля, как мы привыкли думать. Для производства используется мука (пшеничная или кукурузная) и смесь крахмалов. Как правило, тесто для чипсов содержит не более 42 % картофеля. А яркого и «естественного» вкуса добиваются при помощи вкусовых
Есть и другие производители, которые используют настоящий картофель. На 1 большую пачку приходится около 2 средних картофелин. Тут важно знать то, что такой продукт облагается большим налогом, а значит, чипсы из настоящей картошки будут стоить недешево.
Сыр для бутербродов
Большинство сыров (бутербродные, натертые или ломтиками) на самом деле не всегда содержат... сыр. Чтобы сэкономить и упростить процесс, некоторые производители заменяют молоко сывороточным белком или пальмовым маслом. Такой товар уже будет не сыром, а сырным продуктом, но на этикетке об этом могут не написать.
- Настоящий сыр обязательно должен делаться из натурального молока и не содержать растительного жира.
- Сыр с добавлением пальмового масла при нарезке начинает крошиться. А если надавить, то останется вмятина и выделится жидкость. В таком сыре, как правило, нет натуральных вкусовых добавок.
Продукты в банках
На товарах, которые продаются в банках, как правило, большим шрифтом указываются общий вес товара и чуть ниже — масса основного продукта. При производстве и упаковке товара разрешается отклонение от основной массы на определенное значение (для каждого продукта разное). И это отклонение частенько в меньшую сторону.
Сырный соус
Если соус называется сырным, это вовсе не значит, что в его составе содержится сыр. В основном все соусы имеют одинаковую основу, а яркого и специфического вкуса добиваются при помощи ароматизаторов и вкусовых добавок, которые могут быть натуральными только частично.
Кондитерские изделия
Различные кондитерские изделия с начинкой, такие как круассаны или булочки, наполняются начинкой лишь наполовину, а то и вовсе по краям путем впрыскивания. Разумеется, производители делают это в целях экономии. А покупатель, надеясь получить много вкусной начинки, как изображено на упаковке, остается практически ни с чем.
Шоколад с орехами
«Очень много орехов» — такая надпись красуется на большинстве плиток шоколада. На самом деле в обычной плитке, как правило, всего 3–5 орехов, которые могут быть измельчены или частично заменены более дешевыми сортами. Подмены вы не почувствуете, а стоить такой шоколад будет в 2–3 раза дороже.
Наггетсы
Хоть наггетсы и называют куриными, мяса курицы в них не так много. Дело в том, что смесь для классических наггетсов состоит из куриного фарша только на 50 %. Остальные 50 % — это соя и говядина.
Растворимый кофе
Что бы ни говорили в рекламе, но растворимый кофе не может быть на 100 % натуральным. Да, его делают из натуральных зерен, которые измельчают и обрабатывают горячей водой. Затем превращают в порошок (растворимый кофе), в гранулы (гранулированный) или замораживают и сушат (сублимированный). Но в результате этих процессов кофе теряет большую часть своего вкуса и аромата. Этот «недостаток» исправляют при помощи ароматизаторов.
Холодный чай
- Если же в составе вовсе нет слов «экстракт чая», значит, в бутылке обычная вода, которую сделали похожей на чай с помощью различных добавок.
- В холодном чае, как правило, нет свежих листочков и натуральных ягод — в нем используют ароматизаторы (не всегда натуральные).
Сливочное масло
Не все продукты с надписью «сливочное масло» действительно им являются. Состав натурального масла лаконичен: цельное молоко и сливки. Если на упаковке продукта нет этих компонентов, то перед вами, скорее всего,
Замороженные продукты
При продаже любых замороженных товаров крайне важен вес продукта. Поэтому, чтобы повысить цену, некоторые маркетологи добавляют в упаковку воду, которая может составлять до 50 % веса товара. А в некоторых случаях помимо воды в упаковке могут находиться другие несъедобные части. В итоге самого продукта может остаться всего 25–35 %.
Бутилированная вода
В большинстве случаев бутилированная минеральная вода, которую мы покупаем, — самая обычная вода из-под крана. Какое бы ни было название, на обратной стороне этикетки мелким шрифтом можно найти надпись: «Из источника центрального водоснабжения». Из-за многоэтапной очистки количество полезных элементов в такой воде сводится к нулю.
Картофель фри
Производители часто используют технику визуализации и сравнения. Наша психика устроена таким образом, что, если перед нами 3 разные по объему упаковки, мы выберем среднюю. Однако в большинстве случаев средняя и большая — одно и то же.
Например, не все знают, но в некоторых ресторанах быстрого питания разница между большим картофелем фри и средним, — только в упаковке. А иногда случается так, что в средней пачке может оказаться даже больше картошки.
Фотограф: Роман Захарченко специально для AdMe.ru